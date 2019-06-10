المرور: هيكل المركبة بمثابة هويتها.. طمسه مخالفة مرورية قيمتها لا تقل عن ٥ آلاف

أكدت الإدارة العامة للمرور بأن طمس رقم هيكل المركبة أو محاولة طمسه، مخالفة مرورية وردت عقوبتها في جدول المخالفات رقم (٧).
يشار إلى أن قيمة المخالفات في الجدول رقم ٧ تبلغ ٥ آلاف ريال في الحد الأدنى و١٠ آلاف ريال للحد الأعلى.
أكدت الإدارة العامة للمرور بأن طمس رقم هيكل المركبة أو محاولة طمسه، مخالفة مرورية وردت عقوبتها في جدول المخالفات رقم (٧).
يشار إلى أن قيمة المخالفات في الجدول رقم ٧ تبلغ ٥ آلاف ريال في الحد الأدنى و١٠ آلاف ريال للحد الأعلى.
أكدت الإدارة العامة للمرور بأن طمس رقم هيكل المركبة أو محاولة طمسه، مخالفة مرورية وردت عقوبتها في جدول المخالفات رقم (٧).
يشار إلى أن قيمة المخالفات في الجدول رقم ٧ تبلغ ٥ آلاف ريال في الحد الأدنى و١٠ آلاف ريال للحد الأعلى.
أكدت الإدارة العامة للمرور بأن طمس رقم هيكل المركبة أو محاولة طمسه، مخالفة مرورية وردت عقوبتها في جدول المخالفات رقم (٧).
يشار إلى أن قيمة المخالفات في الجدول رقم ٧ تبلغ ٥ آلاف ريال في الحد الأدنى و١٠ آلاف ريال للحد الأعلى.