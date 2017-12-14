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وظائف شاغرة على بند الأجور والمستخدمين بـ"جامعة المجمعة"

للرجال والنساء والتقديم عليها إلكترونياً لمدة يومين

أعلنت جامعة المجمعة عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف الشاغرة لديها بمسميات "مراسل مكتبي للجنسين، وسائقين"، وذلك على بند الأجور والمستخدمين، والتقديم عليها خلال الفترة من 15/ 4/ 1441 إلى 17/ 4/ 1441 على الرابط التالي: (https://jobs.mu.edu.sa/).

واشترطت "الجامعة" في المتقدم، أن يكون سعودي الجنسية، ولا يزيد مؤهله على الثانوية العامة، وعمره لا يقل عن 20 عامًا ولا يزيد عن 40، وغير موظف حكومي أثناء وقت التقديم ولا مفصول من جهة أخرى لأسباب تأديبية، ويكون حسن السيرة والسلوك وليس عليه سوابق لدى الجهات الأمنية.

كما اشترطت في المتقدم، سلامة الحواس وعدم وجود إعاقة تمنعه من العمل المتقدم إليه، وأن يجتاز الفحص الطبي، وأن يكون سكن المرشح في مقر الوظيفة المتقدم عليها، مع إحضار ما يثبت ذلك، مع وجود خبرة لبعض الوظائف وتكون مصدقة من جهة معتمدة.

ونبهت على الراغبين في التقديم، أن يكون التقديم على وظيفة واحدة فقط وأنه سوف يتم استبعاد الطلبات المتكررة، وألا يكون المتقدم متقاعدًا من وظيفة حكومية أو التأمينات الاجتماعية، ويكون مستعداّ للقيام بمهام الوظيفة، وأيضاً بأن الجامعة ستقوم باستبعاد من يثبت أن لديه مؤهلًا أعلى من الثانوية بعد مخاطبة وزارة الخدمة المدنية.

وظائف جامعة المجمعة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وظائف شاغرة على بند الأجور والمستخدمين بـ"جامعة المجمعة"
سبق

أعلنت جامعة المجمعة عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف الشاغرة لديها بمسميات "مراسل مكتبي للجنسين، وسائقين"، وذلك على بند الأجور والمستخدمين، والتقديم عليها خلال الفترة من 15/ 4/ 1441 إلى 17/ 4/ 1441 على الرابط التالي: (https://jobs.mu.edu.sa/).

واشترطت "الجامعة" في المتقدم، أن يكون سعودي الجنسية، ولا يزيد مؤهله على الثانوية العامة، وعمره لا يقل عن 20 عامًا ولا يزيد عن 40، وغير موظف حكومي أثناء وقت التقديم ولا مفصول من جهة أخرى لأسباب تأديبية، ويكون حسن السيرة والسلوك وليس عليه سوابق لدى الجهات الأمنية.

كما اشترطت في المتقدم، سلامة الحواس وعدم وجود إعاقة تمنعه من العمل المتقدم إليه، وأن يجتاز الفحص الطبي، وأن يكون سكن المرشح في مقر الوظيفة المتقدم عليها، مع إحضار ما يثبت ذلك، مع وجود خبرة لبعض الوظائف وتكون مصدقة من جهة معتمدة.

ونبهت على الراغبين في التقديم، أن يكون التقديم على وظيفة واحدة فقط وأنه سوف يتم استبعاد الطلبات المتكررة، وألا يكون المتقدم متقاعدًا من وظيفة حكومية أو التأمينات الاجتماعية، ويكون مستعداّ للقيام بمهام الوظيفة، وأيضاً بأن الجامعة ستقوم باستبعاد من يثبت أن لديه مؤهلًا أعلى من الثانوية بعد مخاطبة وزارة الخدمة المدنية.

12 ديسمبر 2019 - 15 ربيع الآخر 1441
04:16 PM

وظائف شاغرة على بند الأجور والمستخدمين بـ"جامعة المجمعة"

للرجال والنساء والتقديم عليها إلكترونياً لمدة يومين

A A A
فهد الغبيوي - المجمعة
2
8,798

أعلنت جامعة المجمعة عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف الشاغرة لديها بمسميات "مراسل مكتبي للجنسين، وسائقين"، وذلك على بند الأجور والمستخدمين، والتقديم عليها خلال الفترة من 15/ 4/ 1441 إلى 17/ 4/ 1441 على الرابط التالي: (https://jobs.mu.edu.sa/).

واشترطت "الجامعة" في المتقدم، أن يكون سعودي الجنسية، ولا يزيد مؤهله على الثانوية العامة، وعمره لا يقل عن 20 عامًا ولا يزيد عن 40، وغير موظف حكومي أثناء وقت التقديم ولا مفصول من جهة أخرى لأسباب تأديبية، ويكون حسن السيرة والسلوك وليس عليه سوابق لدى الجهات الأمنية.

كما اشترطت في المتقدم، سلامة الحواس وعدم وجود إعاقة تمنعه من العمل المتقدم إليه، وأن يجتاز الفحص الطبي، وأن يكون سكن المرشح في مقر الوظيفة المتقدم عليها، مع إحضار ما يثبت ذلك، مع وجود خبرة لبعض الوظائف وتكون مصدقة من جهة معتمدة.

ونبهت على الراغبين في التقديم، أن يكون التقديم على وظيفة واحدة فقط وأنه سوف يتم استبعاد الطلبات المتكررة، وألا يكون المتقدم متقاعدًا من وظيفة حكومية أو التأمينات الاجتماعية، ويكون مستعداّ للقيام بمهام الوظيفة، وأيضاً بأن الجامعة ستقوم باستبعاد من يثبت أن لديه مؤهلًا أعلى من الثانوية بعد مخاطبة وزارة الخدمة المدنية.

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