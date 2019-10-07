النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الجهني": حالة وسمية مبكرة والغزارة على هذه المناطق .. وهنا التفاصيل

قال إن تأثير الرطوبة الاستوائية تتجدد معها فرص ‫الأمطار خلال 3 أيام قادمة

كشف خبير الطقس والباحث في الظواهر المناخية، عضو لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة، زياد الجهني أن الفرصة لا تزال مهيأة الثلاثة الأيام القادمة لأمطار ‫غزيرة، إن شاء الله، بتأثير الرطوبة الاستوائية لتتجدد معها فرص ‫الأمطار هذه الليلة.

وأوضح "الجهني" أن الحالة المطرية تشمل شمال ‫المملكة وغربها مع تحسنها على المناطق الداخلية خلال الثلاثة أيام القادمة بمشيئة الله وبحسب النموذج اللون الأزرق يشير إلى أمطار خفيفة والأخضر متوسطة إلى غزيرة والأصفر غزيرة.

وأشار "الجهني" إلى أنه من المتوقع أن يتصاعد نشاط الرياح الجنوبية الشرقية على ‫الكويت والمنطقة ‫الشرقية و‫الرياض لترتفع معها نسب ‫الرطوبة السطحية بشكل كبير خصوصًا ساعات الليل والصباح الباكر من اليوم ‫الاثنين وحتى ‫الأربعاء، إن شاء الله.

وأضاف: أن تحديثات النماذج العددية المناخية مبشرة وبواكير الوسم حاضرة في هذه الأيام على ‫الحدود الشمالية وتبوك والجوف وحائل، إضافة إلى استمرار حالة ‫هيكا على المنطقة الغربية خصوصًا ‫مكة و‫المدينة والباحة وعسير وجازان.

وأبان "الجهني" أن أفضل فرص ‫الأمطار خلال الثلاثة الأيام القادمة تتجه لمنطقة ‫مكة وما بينها وبين ‫الطائف وعنوانها ‫البرد الكثيف إن شاء الله.

خبير الطقس زياد الجهني أمطار

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الجهني": حالة وسمية مبكرة والغزارة على هذه المناطق .. وهنا التفاصيل
سبق

كشف خبير الطقس والباحث في الظواهر المناخية، عضو لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة، زياد الجهني أن الفرصة لا تزال مهيأة الثلاثة الأيام القادمة لأمطار ‫غزيرة، إن شاء الله، بتأثير الرطوبة الاستوائية لتتجدد معها فرص ‫الأمطار هذه الليلة.

وأوضح "الجهني" أن الحالة المطرية تشمل شمال ‫المملكة وغربها مع تحسنها على المناطق الداخلية خلال الثلاثة أيام القادمة بمشيئة الله وبحسب النموذج اللون الأزرق يشير إلى أمطار خفيفة والأخضر متوسطة إلى غزيرة والأصفر غزيرة.

وأشار "الجهني" إلى أنه من المتوقع أن يتصاعد نشاط الرياح الجنوبية الشرقية على ‫الكويت والمنطقة ‫الشرقية و‫الرياض لترتفع معها نسب ‫الرطوبة السطحية بشكل كبير خصوصًا ساعات الليل والصباح الباكر من اليوم ‫الاثنين وحتى ‫الأربعاء، إن شاء الله.

وأضاف: أن تحديثات النماذج العددية المناخية مبشرة وبواكير الوسم حاضرة في هذه الأيام على ‫الحدود الشمالية وتبوك والجوف وحائل، إضافة إلى استمرار حالة ‫هيكا على المنطقة الغربية خصوصًا ‫مكة و‫المدينة والباحة وعسير وجازان.

وأبان "الجهني" أن أفضل فرص ‫الأمطار خلال الثلاثة الأيام القادمة تتجه لمنطقة ‫مكة وما بينها وبين ‫الطائف وعنوانها ‫البرد الكثيف إن شاء الله.

07 أكتوبر 2019 - 8 صفر 1441
12:43 AM
اخر تعديل
07 أكتوبر 2019 - 8 صفر 1441
02:29 AM

"الجهني": حالة وسمية مبكرة والغزارة على هذه المناطق .. وهنا التفاصيل

قال إن تأثير الرطوبة الاستوائية تتجدد معها فرص ‫الأمطار خلال 3 أيام قادمة

A A A
هادي العصيمي - مكة المكرمة
5
14,594

كشف خبير الطقس والباحث في الظواهر المناخية، عضو لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة، زياد الجهني أن الفرصة لا تزال مهيأة الثلاثة الأيام القادمة لأمطار ‫غزيرة، إن شاء الله، بتأثير الرطوبة الاستوائية لتتجدد معها فرص ‫الأمطار هذه الليلة.

وأوضح "الجهني" أن الحالة المطرية تشمل شمال ‫المملكة وغربها مع تحسنها على المناطق الداخلية خلال الثلاثة أيام القادمة بمشيئة الله وبحسب النموذج اللون الأزرق يشير إلى أمطار خفيفة والأخضر متوسطة إلى غزيرة والأصفر غزيرة.

وأشار "الجهني" إلى أنه من المتوقع أن يتصاعد نشاط الرياح الجنوبية الشرقية على ‫الكويت والمنطقة ‫الشرقية و‫الرياض لترتفع معها نسب ‫الرطوبة السطحية بشكل كبير خصوصًا ساعات الليل والصباح الباكر من اليوم ‫الاثنين وحتى ‫الأربعاء، إن شاء الله.

وأضاف: أن تحديثات النماذج العددية المناخية مبشرة وبواكير الوسم حاضرة في هذه الأيام على ‫الحدود الشمالية وتبوك والجوف وحائل، إضافة إلى استمرار حالة ‫هيكا على المنطقة الغربية خصوصًا ‫مكة و‫المدينة والباحة وعسير وجازان.

وأبان "الجهني" أن أفضل فرص ‫الأمطار خلال الثلاثة الأيام القادمة تتجه لمنطقة ‫مكة وما بينها وبين ‫الطائف وعنوانها ‫البرد الكثيف إن شاء الله.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
34,647
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
32,518
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
27,582
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
36,234

كاريكاتير

تحول قناة الجزيرة إلى قناة العالم الإيرانية في عداءها للعرب

المقالات

متطلبات الاستقلالية في الجامعات السعودية

متطلبات الاستقلالية في الجامعات السعودية

محمد المنيع
سكر العصائر.. والأبواب المشرعة للصحة!!

سكر العصائر.. والأبواب المشرعة للصحة!!

عبدالرحمن القحطاني
لائحة الذوق العام والملابس الخادشة..!

لائحة الذوق العام والملابس الخادشة..!

عبدالغني الشيخ
المعلم ويوم الشكر والوفاء

المعلم ويوم الشكر والوفاء

خالد الشبانة
إيجابيات حريق قطار الحرمين

إيجابيات حريق قطار الحرمين

ماجد البريكان
التطوير القيادي مهنة من لا مهنة له

التطوير القيادي مهنة من لا مهنة له

يحيى فقيهي
تمكين الاستشارات والخبرات الوطنية في الجهات الحكومية

تمكين الاستشارات والخبرات الوطنية في الجهات الحكومية

محمد المنيع
هل يتخلى موظفو الدولة عن مركباتهم؟

هل يتخلى موظفو الدولة عن مركباتهم؟

عبدالغني الشيخ
قصة حارس بطل

قصة حارس بطل

نورة الجايز
"القوة".. لا بارك الله في الضعف

"القوة".. لا بارك الله في الضعف

صالح المسلّم

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة