النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الأغا": لا توجد أعشاب تحمي مرضى السكري من كورونا

حذر من التجارب الوهمية ودعا إلى الالتزام بالعلاج

حذر استشاري الغدد الصماء والسكري بكلية الطب بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة البروفيسور عبدالمعين الأغا، مرضى السكري من خوض أي تجارب وهمية يدعو لها ضعاف النفوس للوقاية من فيروس كورونا من خلال استخدام بعض الأعشاب لتقوية الجهاز المناعي.

وقال: إن "مريض السكري يتمسك بأي أمل لحماية نفسه من التعرض لفيروس كورونا، وقد يدفعه هذا الأمر إلى تجربة ما تدعيه هذه الفئة التي تحارب الطب القائم على البراهين"، موضحاً أنه لا يوجد أي أعشاب لتقوية الجهاز المناعي لمرضى داء السكري؛ إذ إن عليهم بالأكل الصحي والتزام العلاج القائم على الأنسولين والأدوية والحمية وأي خروج عن المنظومة العلاجية التي يحددها الطبيب من خلال استخدام وصفات التجارب والاعشاب يؤدي إلى تدهور صحة المريض.

وأكد أنه في زمن كورونا للأسف استغل بعض ضعاف النفوس وسائل التواصل الاجتماعي، لترويج منتجاتهم الوهمية التي لا تفيد المرضى بل بالعكس تؤثر على صحتهم، ولهذه الفئة أقول " كفاهم استهتاراً بالمرضى باستغلال وضعهم الصحي.

وشدد في ختام حديثه على مرضى السكري بعدم التجاوب مع هذه الفئة التي ترجو من وراء أعمالها إلى الربح المادي، وعدم خوض أي تجارب عشبية، والالتزام بالأدوية وتنفيذ ضوابط الاشتراطات الصحية الخاصة بكورونا ومنها ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الأغا": لا توجد أعشاب تحمي مرضى السكري من كورونا
سبق

حذر استشاري الغدد الصماء والسكري بكلية الطب بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة البروفيسور عبدالمعين الأغا، مرضى السكري من خوض أي تجارب وهمية يدعو لها ضعاف النفوس للوقاية من فيروس كورونا من خلال استخدام بعض الأعشاب لتقوية الجهاز المناعي.

وقال: إن "مريض السكري يتمسك بأي أمل لحماية نفسه من التعرض لفيروس كورونا، وقد يدفعه هذا الأمر إلى تجربة ما تدعيه هذه الفئة التي تحارب الطب القائم على البراهين"، موضحاً أنه لا يوجد أي أعشاب لتقوية الجهاز المناعي لمرضى داء السكري؛ إذ إن عليهم بالأكل الصحي والتزام العلاج القائم على الأنسولين والأدوية والحمية وأي خروج عن المنظومة العلاجية التي يحددها الطبيب من خلال استخدام وصفات التجارب والاعشاب يؤدي إلى تدهور صحة المريض.

وأكد أنه في زمن كورونا للأسف استغل بعض ضعاف النفوس وسائل التواصل الاجتماعي، لترويج منتجاتهم الوهمية التي لا تفيد المرضى بل بالعكس تؤثر على صحتهم، ولهذه الفئة أقول " كفاهم استهتاراً بالمرضى باستغلال وضعهم الصحي.

وشدد في ختام حديثه على مرضى السكري بعدم التجاوب مع هذه الفئة التي ترجو من وراء أعمالها إلى الربح المادي، وعدم خوض أي تجارب عشبية، والالتزام بالأدوية وتنفيذ ضوابط الاشتراطات الصحية الخاصة بكورونا ومنها ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي.

16 يونيو 2020 - 24 شوّال 1441
05:55 PM

"الأغا": لا توجد أعشاب تحمي مرضى السكري من كورونا

حذر من التجارب الوهمية ودعا إلى الالتزام بالعلاج

A A A
عبدالله الراجحي - جدة
3
1,860

حذر استشاري الغدد الصماء والسكري بكلية الطب بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة البروفيسور عبدالمعين الأغا، مرضى السكري من خوض أي تجارب وهمية يدعو لها ضعاف النفوس للوقاية من فيروس كورونا من خلال استخدام بعض الأعشاب لتقوية الجهاز المناعي.

وقال: إن "مريض السكري يتمسك بأي أمل لحماية نفسه من التعرض لفيروس كورونا، وقد يدفعه هذا الأمر إلى تجربة ما تدعيه هذه الفئة التي تحارب الطب القائم على البراهين"، موضحاً أنه لا يوجد أي أعشاب لتقوية الجهاز المناعي لمرضى داء السكري؛ إذ إن عليهم بالأكل الصحي والتزام العلاج القائم على الأنسولين والأدوية والحمية وأي خروج عن المنظومة العلاجية التي يحددها الطبيب من خلال استخدام وصفات التجارب والاعشاب يؤدي إلى تدهور صحة المريض.

وأكد أنه في زمن كورونا للأسف استغل بعض ضعاف النفوس وسائل التواصل الاجتماعي، لترويج منتجاتهم الوهمية التي لا تفيد المرضى بل بالعكس تؤثر على صحتهم، ولهذه الفئة أقول " كفاهم استهتاراً بالمرضى باستغلال وضعهم الصحي.

وشدد في ختام حديثه على مرضى السكري بعدم التجاوب مع هذه الفئة التي ترجو من وراء أعمالها إلى الربح المادي، وعدم خوض أي تجارب عشبية، والالتزام بالأدوية وتنفيذ ضوابط الاشتراطات الصحية الخاصة بكورونا ومنها ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,149
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
17,893
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
22,762
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
43,269

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

الذكاء الاصطناعي والدبلوماسية

الذكاء الاصطناعي والدبلوماسية

عبدالسلام المشيطي
زير العظـام..!!

زير العظـام..!!

محمد الصيـعري
"الكوفي شوب".. وجائحة كورونا..!!

"الكوفي شوب".. وجائحة كورونا..!!

ماجد الحربي
"عيب يا حبيبي كذا غلط"

"عيب يا حبيبي كذا غلط"

مها عبدالله الحقباني
ليلك طويل يا "كورونا"..!

ليلك طويل يا "كورونا"..!

أحمد عجب
كورونا والعمالة الوافدة

كورونا والعمالة الوافدة

غسان محمد عسيلان
"بدل الندرة" ومسؤولو الجامعات..!!

"بدل الندرة" ومسؤولو الجامعات..!!

ماجد الحربي
وزارة الصحة.. جهود مشهودة ومصداقية معهودة

وزارة الصحة.. جهود مشهودة ومصداقية معهودة

علي آل شرمة
المنظمة العالمية في إنعاش (كورونا)

المنظمة العالمية في إنعاش (كورونا)

عبدالله بن خميس العمري
رحلة حول عالم الإعلام في (100) يوم

رحلة حول عالم الإعلام في (100) يوم

وحيد بغدادي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة