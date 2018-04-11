تحذير للنيابة العامة: نفايات الرعاية الصحية لفيروس "كورونا" خطرة

يُحظر أي ممارسات من شأنها الإضرار بـ"الصحة العامة أو البيئة"

قالت النيابة العامة إن نفايات الرعاية الصحية لفيروس "‫كورونا" خطرة، وتلتزم المنشآت الطبية بمعالجتها داخل المنشأة، ويُحظر أي ممارسات من شأنها الإضرار بالصحة العامة أو البيئة، طبقاً للنظام العام للبيئة.

‫وأوضحت النيابة العامة في تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أنه "تُعد نفايات الرعاية الصحية لفيروس ‫كورونا نفايات صحية خطرة، وتلتزم المنشآت الطبية بمعالجتها وإدارتها بطرق آمنة وسليمة داخل حرم المنشأة، وحال نقلها لمعالجتها خارج المنشأة يُحظر أي ممارسات من شأنها الإضرار بالصحة العامة أو البيئة، طبقاً للنظام العام للبيئة".