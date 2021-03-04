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شاهد هدف مبهر بـ"التيكي تاكا".. معظم اللاعبين بمن فيهم الحارس لمسوا الكرة

في مباراة شيفيلد وضيفه أستون فيلا ضمن الجولة الـ29 من الدوري الإنجليزي

شهدت مباراة شيفيلد وضيفه أستون فيلا، في الجولة الـ29 من الدوري الإنجليزي، تسجيل أصحاب الأرض، هدفًا مبهرًا بعد 12 تمريرة؛ إذ لمس معظم اللاعبين الكرة بمن فيهم الحارس قبل دخولها الشباك.

وتناقل لاعبو شيفيلد يونايتد الكرة بشكل رائع، في هجمة منظمة بدأها حارس المرمى، قبل أن تصل كرة عرضية إلى المهاجم ديفيد ماكغولدريك، الذي أودعها الشباك بلمسة واحدة، في الدقيقة 30.

وكان هذا الهدف الوحيد في اللقاء.

ووفق "روسيا اليوم" أعاد هذا الهدف إلى الأذهان تمريرات "التيكي تاكا"، التي كان يشتهر بها برشلونة في حقبة مدربه السابق، بيب غوارديولا (2008/ 2012)، التي جعلت الفريق الكتالوني حينها يسيطر على الكرة الإسبانية والأوروبية.

وتعتمد طريقة "التيكي تاكا" على الضغط العالي، والاستحواذ على الكرة، واستخلاصها بسرعة بعد فقدانها، والتعامل مع الكرة بأفضل طريقة، والاحتفاظ بها قبل إحراز الأهداف.

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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شاهد هدف مبهر بـ"التيكي تاكا".. معظم اللاعبين بمن فيهم الحارس لمسوا الكرة
سبق

شهدت مباراة شيفيلد وضيفه أستون فيلا، في الجولة الـ29 من الدوري الإنجليزي، تسجيل أصحاب الأرض، هدفًا مبهرًا بعد 12 تمريرة؛ إذ لمس معظم اللاعبين الكرة بمن فيهم الحارس قبل دخولها الشباك.

وتناقل لاعبو شيفيلد يونايتد الكرة بشكل رائع، في هجمة منظمة بدأها حارس المرمى، قبل أن تصل كرة عرضية إلى المهاجم ديفيد ماكغولدريك، الذي أودعها الشباك بلمسة واحدة، في الدقيقة 30.

وكان هذا الهدف الوحيد في اللقاء.

ووفق "روسيا اليوم" أعاد هذا الهدف إلى الأذهان تمريرات "التيكي تاكا"، التي كان يشتهر بها برشلونة في حقبة مدربه السابق، بيب غوارديولا (2008/ 2012)، التي جعلت الفريق الكتالوني حينها يسيطر على الكرة الإسبانية والأوروبية.

وتعتمد طريقة "التيكي تاكا" على الضغط العالي، والاستحواذ على الكرة، واستخلاصها بسرعة بعد فقدانها، والتعامل مع الكرة بأفضل طريقة، والاحتفاظ بها قبل إحراز الأهداف.

04 مارس 2021 - 20 رجب 1442
12:16 PM

شاهد هدف مبهر بـ"التيكي تاكا".. معظم اللاعبين بمن فيهم الحارس لمسوا الكرة

في مباراة شيفيلد وضيفه أستون فيلا ضمن الجولة الـ29 من الدوري الإنجليزي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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شهدت مباراة شيفيلد وضيفه أستون فيلا، في الجولة الـ29 من الدوري الإنجليزي، تسجيل أصحاب الأرض، هدفًا مبهرًا بعد 12 تمريرة؛ إذ لمس معظم اللاعبين الكرة بمن فيهم الحارس قبل دخولها الشباك.

وتناقل لاعبو شيفيلد يونايتد الكرة بشكل رائع، في هجمة منظمة بدأها حارس المرمى، قبل أن تصل كرة عرضية إلى المهاجم ديفيد ماكغولدريك، الذي أودعها الشباك بلمسة واحدة، في الدقيقة 30.

وكان هذا الهدف الوحيد في اللقاء.

ووفق "روسيا اليوم" أعاد هذا الهدف إلى الأذهان تمريرات "التيكي تاكا"، التي كان يشتهر بها برشلونة في حقبة مدربه السابق، بيب غوارديولا (2008/ 2012)، التي جعلت الفريق الكتالوني حينها يسيطر على الكرة الإسبانية والأوروبية.

وتعتمد طريقة "التيكي تاكا" على الضغط العالي، والاستحواذ على الكرة، واستخلاصها بسرعة بعد فقدانها، والتعامل مع الكرة بأفضل طريقة، والاحتفاظ بها قبل إحراز الأهداف.

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