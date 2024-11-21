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الملتقى العربي الثاني للأمن السياحي يكرّم "بندر بن سلمان"

تقديرًا لجهوده في إنشاء مركز للتحكيم

كرّم الملتقى العربي الثاني للأمن السياحي، الأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد آل سعود رئيس مركز التحكيم السياحي بالمنظمة العربية للسياحة؛ تقديرًا للجهود التي بذلها من أجل إنشاء مركز التحكيم السياحي.

جاء ذلك التكريم في سياق فعاليات الملتقى العربي الثاني للأمن السياحي برعاية أمير المنطقة الشرقية سعود بن نايف بن عبدالعزيز، والذي تنظمه المنظمة العربية للسياحة بالتعاون مع مجلس وزراء الداخلية العرب في الفترة من 20 ــ 21/ 11/ 2019م في محافظة الأحساء، بعنوان "السياحة والأمن رافدان للتنمية".

كما قام الدكتور بندر الفهيد أمين عام المنظمة، بتكريمه ومنحه وسام السياحة العربية من الدرجة الأولى؛ تقديرًا وعرفانًا لجهوده في تأسيس مركز التحكيم بالمنظمة ودعمه المتواصل لأنشطة وأعمال المنظمة.

الملتقى العربي الثاني للأمن السياحي رئيس مركز التحكيم السياحي بالمنظمة العربية للسياحة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الملتقى العربي الثاني للأمن السياحي يكرّم "بندر بن سلمان"
سبق

كرّم الملتقى العربي الثاني للأمن السياحي، الأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد آل سعود رئيس مركز التحكيم السياحي بالمنظمة العربية للسياحة؛ تقديرًا للجهود التي بذلها من أجل إنشاء مركز التحكيم السياحي.

جاء ذلك التكريم في سياق فعاليات الملتقى العربي الثاني للأمن السياحي برعاية أمير المنطقة الشرقية سعود بن نايف بن عبدالعزيز، والذي تنظمه المنظمة العربية للسياحة بالتعاون مع مجلس وزراء الداخلية العرب في الفترة من 20 ــ 21/ 11/ 2019م في محافظة الأحساء، بعنوان "السياحة والأمن رافدان للتنمية".

كما قام الدكتور بندر الفهيد أمين عام المنظمة، بتكريمه ومنحه وسام السياحة العربية من الدرجة الأولى؛ تقديرًا وعرفانًا لجهوده في تأسيس مركز التحكيم بالمنظمة ودعمه المتواصل لأنشطة وأعمال المنظمة.

21 نوفمبر 2019 - 24 ربيع الأول 1441
04:59 PM

الملتقى العربي الثاني للأمن السياحي يكرّم "بندر بن سلمان"

تقديرًا لجهوده في إنشاء مركز للتحكيم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كرّم الملتقى العربي الثاني للأمن السياحي، الأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد آل سعود رئيس مركز التحكيم السياحي بالمنظمة العربية للسياحة؛ تقديرًا للجهود التي بذلها من أجل إنشاء مركز التحكيم السياحي.

جاء ذلك التكريم في سياق فعاليات الملتقى العربي الثاني للأمن السياحي برعاية أمير المنطقة الشرقية سعود بن نايف بن عبدالعزيز، والذي تنظمه المنظمة العربية للسياحة بالتعاون مع مجلس وزراء الداخلية العرب في الفترة من 20 ــ 21/ 11/ 2019م في محافظة الأحساء، بعنوان "السياحة والأمن رافدان للتنمية".

كما قام الدكتور بندر الفهيد أمين عام المنظمة، بتكريمه ومنحه وسام السياحة العربية من الدرجة الأولى؛ تقديرًا وعرفانًا لجهوده في تأسيس مركز التحكيم بالمنظمة ودعمه المتواصل لأنشطة وأعمال المنظمة.

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