كرّم الملتقى العربي الثاني للأمن السياحي، الأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد آل سعود رئيس مركز التحكيم السياحي بالمنظمة العربية للسياحة؛ تقديرًا للجهود التي بذلها من أجل إنشاء مركز التحكيم السياحي. جاء ذلك التكريم في سياق فعاليات الملتقى العربي الثاني للأمن السياحي برعاية أمير المنطقة الشرقية سعود بن نايف بن عبدالعزيز، والذي تنظمه المنظمة العربية للسياحة بالتعاون مع مجلس وزراء الداخلية العرب في الفترة من 20 ــ 21/ 11/ 2019م في محافظة الأحساء، بعنوان "السياحة والأمن رافدان للتنمية". كما قام الدكتور بندر الفهيد أمين عام المنظمة، بتكريمه ومنحه وسام السياحة العربية من الدرجة الأولى؛ تقديرًا وعرفانًا لجهوده في تأسيس مركز التحكيم بالمنظمة ودعمه المتواصل لأنشطة وأعمال المنظمة.

الملتقى العربي الثاني للأمن السياحي يكرّم "بندر بن سلمان" صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-11-21 كرّم الملتقى العربي الثاني للأمن السياحي، الأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد آل سعود رئيس مركز التحكيم السياحي بالمنظمة العربية للسياحة؛ تقديرًا للجهود التي بذلها من أجل إنشاء مركز التحكيم السياحي.



جاء ذلك التكريم في سياق فعاليات الملتقى العربي الثاني للأمن السياحي برعاية أمير المنطقة الشرقية سعود بن نايف بن عبدالعزيز، والذي تنظمه المنظمة العربية للسياحة بالتعاون مع مجلس وزراء الداخلية العرب في الفترة من 20 ــ 21/ 11/ 2019م في محافظة الأحساء، بعنوان "السياحة والأمن رافدان للتنمية".



كما قام الدكتور بندر الفهيد أمين عام المنظمة، بتكريمه ومنحه وسام السياحة العربية من الدرجة الأولى؛ تقديرًا وعرفانًا لجهوده في تأسيس مركز التحكيم بالمنظمة ودعمه المتواصل لأنشطة وأعمال المنظمة.

21 نوفمبر 2019 - 24 ربيع الأول 1441 04:59 PM

الملتقى العربي الثاني للأمن السياحي يكرّم "بندر بن سلمان" تقديرًا لجهوده في إنشاء مركز للتحكيم





A A A





0 مشاركة

كرّم الملتقى العربي الثاني للأمن السياحي، الأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد آل سعود رئيس مركز التحكيم السياحي بالمنظمة العربية للسياحة؛ تقديرًا للجهود التي بذلها من أجل إنشاء مركز التحكيم السياحي.



جاء ذلك التكريم في سياق فعاليات الملتقى العربي الثاني للأمن السياحي برعاية أمير المنطقة الشرقية سعود بن نايف بن عبدالعزيز، والذي تنظمه المنظمة العربية للسياحة بالتعاون مع مجلس وزراء الداخلية العرب في الفترة من 20 ــ 21/ 11/ 2019م في محافظة الأحساء، بعنوان "السياحة والأمن رافدان للتنمية".



كما قام الدكتور بندر الفهيد أمين عام المنظمة، بتكريمه ومنحه وسام السياحة العربية من الدرجة الأولى؛ تقديرًا وعرفانًا لجهوده في تأسيس مركز التحكيم بالمنظمة ودعمه المتواصل لأنشطة وأعمال المنظمة.