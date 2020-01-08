والسبت أول أيامه وبرودته محشوة في هوائه متقلب الاتجاه، فالعراء بارد والذرا دافئ.

وقال عبر حسابه في "تويتر": بقي يومان وتنتهي المربعانية، ويدخل علينا موسم الشبط.

أكّد عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق أنه بقي يومان على انتهاء مربعانية الشتاء.

"الزعاق": يومان على انتهاء المربعانية ودخول الشبط.. العراء بارد صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-01-08 أكّد عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق أنه بقي يومان على انتهاء مربعانية الشتاء. وقال عبر حسابه في "تويتر": بقي يومان وتنتهي المربعانية، ويدخل علينا موسم الشبط. والسبت أول أيامه وبرودته محشوة في هوائه متقلب الاتجاه، فالعراء بارد والذرا دافئ.

08 يناير 2020 - 13 جمادى الأول 1441 03:17 PM

"الزعاق": يومان على انتهاء المربعانية ودخول الشبط.. العراء بارد قال: السبت أول أيامه وبرودته محشوة في هوائه متقلب الاتجاه





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أكّد عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق أنه بقي يومان على انتهاء مربعانية الشتاء.

وقال عبر حسابه في "تويتر": بقي يومان وتنتهي المربعانية، ويدخل علينا موسم الشبط.

والسبت أول أيامه وبرودته محشوة في هوائه متقلب الاتجاه، فالعراء بارد والذرا دافئ.