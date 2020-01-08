"الزعاق": يومان على انتهاء المربعانية ودخول الشبط.. العراء بارد
قال: السبت أول أيامه وبرودته محشوة في هوائه متقلب الاتجاه
أكّد عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق أنه بقي يومان على انتهاء مربعانية الشتاء.
وقال عبر حسابه في "تويتر": بقي يومان وتنتهي المربعانية، ويدخل علينا موسم الشبط.
والسبت أول أيامه وبرودته محشوة في هوائه متقلب الاتجاه، فالعراء بارد والذرا دافئ.
الدكتور خالد الزعاق
انتهاء مربعانية الشتاء
موسم الشبط
"الزعاق": يومان على انتهاء المربعانية ودخول الشبط.. العراء بارد
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2020-01-08
أكّد عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق أنه بقي يومان على انتهاء مربعانية الشتاء.
وقال عبر حسابه في "تويتر": بقي يومان وتنتهي المربعانية، ويدخل علينا موسم الشبط.
والسبت أول أيامه وبرودته محشوة في هوائه متقلب الاتجاه، فالعراء بارد والذرا دافئ.
08 يناير 2020 - 13 جمادى الأول 1441
03:17 PM
"الزعاق": يومان على انتهاء المربعانية ودخول الشبط.. العراء بارد
قال: السبت أول أيامه وبرودته محشوة في هوائه متقلب الاتجاه
أكّد عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق أنه بقي يومان على انتهاء مربعانية الشتاء.
وقال عبر حسابه في "تويتر": بقي يومان وتنتهي المربعانية، ويدخل علينا موسم الشبط.
والسبت أول أيامه وبرودته محشوة في هوائه متقلب الاتجاه، فالعراء بارد والذرا دافئ.