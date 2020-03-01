وقّع المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، مع الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين؛ على برنامج التعاون والتفاهم المشترك، وذلك على هامش المنتدى الإنساني الدولي في دورته الثانية المنعقد في الرياض يومي 1 و2 مارس 2020. ويهدف البرنامج إلى المضيّ قدمًا بعلاقات التعاون وإرساء شراكة استراتيجية بين المركز والمنظمة.

"إغاثي" الملك سلمان و"التعاون الإسلامي" يوقعان على برنامج تعاون مشترك وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-03-01 وقّع المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، مع الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين؛ على برنامج التعاون والتفاهم المشترك، وذلك على هامش المنتدى الإنساني الدولي في دورته الثانية المنعقد في الرياض يومي 1 و2 مارس 2020.



ويهدف البرنامج إلى المضيّ قدمًا بعلاقات التعاون وإرساء شراكة استراتيجية بين المركز والمنظمة.

01 مارس 2020 - 6 رجب 1441 06:37 PM

"إغاثي" الملك سلمان و"التعاون الإسلامي" يوقعان على برنامج تعاون مشترك على هامش المنتدى الإنساني الدولي في دورته الثانية المنعقد في الرياض





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وقّع المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، مع الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين؛ على برنامج التعاون والتفاهم المشترك، وذلك على هامش المنتدى الإنساني الدولي في دورته الثانية المنعقد في الرياض يومي 1 و2 مارس 2020.



ويهدف البرنامج إلى المضيّ قدمًا بعلاقات التعاون وإرساء شراكة استراتيجية بين المركز والمنظمة.