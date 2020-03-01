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"إغاثي" الملك سلمان و"التعاون الإسلامي" يوقعان على برنامج تعاون مشترك

على هامش المنتدى الإنساني الدولي في دورته الثانية المنعقد في الرياض

وقّع المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، مع الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين؛ على برنامج التعاون والتفاهم المشترك، وذلك على هامش المنتدى الإنساني الدولي في دورته الثانية المنعقد في الرياض يومي 1 و2 مارس 2020.

ويهدف البرنامج إلى المضيّ قدمًا بعلاقات التعاون وإرساء شراكة استراتيجية بين المركز والمنظمة.

مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"إغاثي" الملك سلمان و"التعاون الإسلامي" يوقعان على برنامج تعاون مشترك
سبق

وقّع المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، مع الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين؛ على برنامج التعاون والتفاهم المشترك، وذلك على هامش المنتدى الإنساني الدولي في دورته الثانية المنعقد في الرياض يومي 1 و2 مارس 2020.

ويهدف البرنامج إلى المضيّ قدمًا بعلاقات التعاون وإرساء شراكة استراتيجية بين المركز والمنظمة.

01 مارس 2020 - 6 رجب 1441
06:37 PM

"إغاثي" الملك سلمان و"التعاون الإسلامي" يوقعان على برنامج تعاون مشترك

على هامش المنتدى الإنساني الدولي في دورته الثانية المنعقد في الرياض

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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وقّع المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، مع الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين؛ على برنامج التعاون والتفاهم المشترك، وذلك على هامش المنتدى الإنساني الدولي في دورته الثانية المنعقد في الرياض يومي 1 و2 مارس 2020.

ويهدف البرنامج إلى المضيّ قدمًا بعلاقات التعاون وإرساء شراكة استراتيجية بين المركز والمنظمة.

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