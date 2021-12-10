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حجم التجارة الالكترونية في السعودية سيصل الى 13.3 مليار دولار في عام 2025

يتوقع أن يصل سوق التجارة الالكترونية في المملكة العربية السعودية، الذي نما بنحو 60% بين عامي 2019-2020 ، وسط ارتفاع رقمي تسارع خلال فترة جائحة كورونا ، الى 13.3 مليار دولار بحلول عام 2025، وفقًا لدراسة شركة "بوسطن وميتا".

ونمت المبيعات عبر الشبكة العنكبوتية في السعودية بشكل مطرد من 2016 إلى 2019 مدفوعة في الغالب بالملابس والإلكترونيات والأجهزة، مع زيادة المبيعات بأكثر من 30% في المتوسط سنوياً.

ويتسوّق نحو 77% من المستهلكين في السعودية عبر الإنترنت بشكل متكرر في الوقت الحالي أكثر مما كانوا عليه قبل الجائحة، وفقًا لمسح أجرته شركة ماستركارد.

وقالت ماستركارد في استطلاعها الأخير عن التجارة الالكترونية، إن نسبة المتسوقين عبر الإنترنت في المملكة تجاوزت المتوسط في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا البالغ 73%.

وقال التقرير إن مبيعات في السعودية عبر الإنترنت شكّلت 8% من إجمالي مبيعات التجزئة في المملكة، مقارنة بالمتوسط العالمي البالغ 1% و30 % لكن الإمكانات "الهائلة" تظهر بالفعل على الرغم من بداية هذا النشاط.

وقدرت شركة الاستشارات (AT Kearney) أن عائدات التجارة الإلكترونية في دول مجلس التعاون الخليجي قفزت بمقدار خمسة أضعاف تقريبًا من 5 مليارات دولار في عام 2015 إلى 24 مليار دولار في العام الماضي، وتوقعت أن يزدهر هذا أكثر بفضل التغيير الدائم في سلوك المستهلكين.

وقالت مجموعة بوسطن الاستشارية، إن المنطقة لديها أساسيات لتنمية التجارة الإلكترونية، خاصة أن المملكة تتمتع بموقع جيد بشكل خاص وقوة إقليمية، كما أن المملكة تعد أكثر ارتباطاً ببقية العالم أكثر من أي وقت مضى.

وأشارت إلى أن التحول الكبير في سلوك المستهلكين يوجد فرص عمل جديدة وفرص ريادة الأعمال، حيث سيؤدي نمو صناعة التجارة الإلكترونية السعودية إلى توليد عدد كبير من الوظائف التي تتطلب مستويات تأهيل متنوعة، بما في ذلك المناصب الماهرة في وظائف الإدارة والعمل الفني، يمكن للتجارة الإلكترونية أيضًا تمكين ريادة الأعمال من خلال توفير الوصول الفعال للمنتجات الاستهلاكية الجديدة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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حجم التجارة الالكترونية في السعودية سيصل الى 13.3 مليار دولار في عام 2025
سبق

يتوقع أن يصل سوق التجارة الالكترونية في المملكة العربية السعودية، الذي نما بنحو 60% بين عامي 2019-2020 ، وسط ارتفاع رقمي تسارع خلال فترة جائحة كورونا ، الى 13.3 مليار دولار بحلول عام 2025، وفقًا لدراسة شركة "بوسطن وميتا".

ونمت المبيعات عبر الشبكة العنكبوتية في السعودية بشكل مطرد من 2016 إلى 2019 مدفوعة في الغالب بالملابس والإلكترونيات والأجهزة، مع زيادة المبيعات بأكثر من 30% في المتوسط سنوياً.

ويتسوّق نحو 77% من المستهلكين في السعودية عبر الإنترنت بشكل متكرر في الوقت الحالي أكثر مما كانوا عليه قبل الجائحة، وفقًا لمسح أجرته شركة ماستركارد.

وقالت ماستركارد في استطلاعها الأخير عن التجارة الالكترونية، إن نسبة المتسوقين عبر الإنترنت في المملكة تجاوزت المتوسط في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا البالغ 73%.

وقال التقرير إن مبيعات في السعودية عبر الإنترنت شكّلت 8% من إجمالي مبيعات التجزئة في المملكة، مقارنة بالمتوسط العالمي البالغ 1% و30 % لكن الإمكانات "الهائلة" تظهر بالفعل على الرغم من بداية هذا النشاط.

وقدرت شركة الاستشارات (AT Kearney) أن عائدات التجارة الإلكترونية في دول مجلس التعاون الخليجي قفزت بمقدار خمسة أضعاف تقريبًا من 5 مليارات دولار في عام 2015 إلى 24 مليار دولار في العام الماضي، وتوقعت أن يزدهر هذا أكثر بفضل التغيير الدائم في سلوك المستهلكين.

وقالت مجموعة بوسطن الاستشارية، إن المنطقة لديها أساسيات لتنمية التجارة الإلكترونية، خاصة أن المملكة تتمتع بموقع جيد بشكل خاص وقوة إقليمية، كما أن المملكة تعد أكثر ارتباطاً ببقية العالم أكثر من أي وقت مضى.

وأشارت إلى أن التحول الكبير في سلوك المستهلكين يوجد فرص عمل جديدة وفرص ريادة الأعمال، حيث سيؤدي نمو صناعة التجارة الإلكترونية السعودية إلى توليد عدد كبير من الوظائف التي تتطلب مستويات تأهيل متنوعة، بما في ذلك المناصب الماهرة في وظائف الإدارة والعمل الفني، يمكن للتجارة الإلكترونية أيضًا تمكين ريادة الأعمال من خلال توفير الوصول الفعال للمنتجات الاستهلاكية الجديدة.

10 ديسمبر 2021 - 6 جمادى الأول 1443
02:00 PM

حجم التجارة الالكترونية في السعودية سيصل الى 13.3 مليار دولار في عام 2025

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خالد علي - الرياض
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يتوقع أن يصل سوق التجارة الالكترونية في المملكة العربية السعودية، الذي نما بنحو 60% بين عامي 2019-2020 ، وسط ارتفاع رقمي تسارع خلال فترة جائحة كورونا ، الى 13.3 مليار دولار بحلول عام 2025، وفقًا لدراسة شركة "بوسطن وميتا".

ونمت المبيعات عبر الشبكة العنكبوتية في السعودية بشكل مطرد من 2016 إلى 2019 مدفوعة في الغالب بالملابس والإلكترونيات والأجهزة، مع زيادة المبيعات بأكثر من 30% في المتوسط سنوياً.

ويتسوّق نحو 77% من المستهلكين في السعودية عبر الإنترنت بشكل متكرر في الوقت الحالي أكثر مما كانوا عليه قبل الجائحة، وفقًا لمسح أجرته شركة ماستركارد.

وقالت ماستركارد في استطلاعها الأخير عن التجارة الالكترونية، إن نسبة المتسوقين عبر الإنترنت في المملكة تجاوزت المتوسط في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا البالغ 73%.

وقال التقرير إن مبيعات في السعودية عبر الإنترنت شكّلت 8% من إجمالي مبيعات التجزئة في المملكة، مقارنة بالمتوسط العالمي البالغ 1% و30 % لكن الإمكانات "الهائلة" تظهر بالفعل على الرغم من بداية هذا النشاط.

وقدرت شركة الاستشارات (AT Kearney) أن عائدات التجارة الإلكترونية في دول مجلس التعاون الخليجي قفزت بمقدار خمسة أضعاف تقريبًا من 5 مليارات دولار في عام 2015 إلى 24 مليار دولار في العام الماضي، وتوقعت أن يزدهر هذا أكثر بفضل التغيير الدائم في سلوك المستهلكين.

وقالت مجموعة بوسطن الاستشارية، إن المنطقة لديها أساسيات لتنمية التجارة الإلكترونية، خاصة أن المملكة تتمتع بموقع جيد بشكل خاص وقوة إقليمية، كما أن المملكة تعد أكثر ارتباطاً ببقية العالم أكثر من أي وقت مضى.

وأشارت إلى أن التحول الكبير في سلوك المستهلكين يوجد فرص عمل جديدة وفرص ريادة الأعمال، حيث سيؤدي نمو صناعة التجارة الإلكترونية السعودية إلى توليد عدد كبير من الوظائف التي تتطلب مستويات تأهيل متنوعة، بما في ذلك المناصب الماهرة في وظائف الإدارة والعمل الفني، يمكن للتجارة الإلكترونية أيضًا تمكين ريادة الأعمال من خلال توفير الوصول الفعال للمنتجات الاستهلاكية الجديدة.

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