5 رحلات يومية بين المملكة ودبي والإماراتية تبدأ الحجز في هذا التاريخ

"الاتحاد" تبدأ التشغيل أول أكتوبر

عادت الرحلات المجدولة من الخطوط السعودية إلى إمارة دبي؛ بدءًا من الأحد الماضي وبواقع 5 رحلات يومية؛ للربط بين دبي والرياض وجدة والدمام.

وستنضم رحلات "طيران ناس" و"طيران الإمارات" الذي يبدأ رحلاته في أول أكتوبر القادم، بالإضافة إلى "فلاي دبي"؛ ليزداد عدد الرحلات تدريجيًّا.

وأشار ماجد الجوكر نائب الرئيس التنفيذي للشؤون المؤسسية في مطارات دبي، إلى أن استئناف الرحلات بين دبي والمدن السعودية الرئيسية، هي خطوة مهمة جدًّا، وسوف تعزز عودة النشاط الاقتصادي بين الإمارات والمملكة.

وتعد السعودية ثاني أكبر وجهة تتعامل مع مطار دبي الدولي، ووصل عدد المسافرين السعوديين إلى دبي لأكثر من 6.3 ملايين راكب في عام 2019.

من جهتها أعلنت "الاتحاد للطيران" استئناف رحلاتها إلى الوجهات السعودية الثلاث ابتداء من أكتوبر المقبل، وقال أحمد القبيسي نائب أول الرئيس للاتصال المؤسسي والشؤون الحكومية والدولية في مجموعة الاتحاد للطيران: تُعد السعودية سوقًا رئيسية مهمة بالنسبة للاتحاد، وتتمتع الشركة بروابط قوية مع الخطوط السعودية ممثلة في اتفاقيات المشاركة بالرمز وبرنامج الصيانة الموسع، الذي نحظى به عبر ذراع المجموعة الهندسية "الاتحاد الهندسية"؛ وفقًا لصحيفة "البيان".

وخلال العام الماضي 2019 تمكنت "الاتحاد" من تشغيل 8404 رحلات ركاب حاملة 1.3 مليون ضيف بين السعودية والإمارات.

وخلال النصف الأول من 2019، بلغ عدد السعوديين الذين زاروا دبي وأبو ظبي نحو 827 ألف زائر، بحسب البيانات الصادرة من دائرة الثقافة والسياحة في أبو ظبي، ودائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي.

ويقدر عدد الرحلات الجوية بين الإمارات والسعودية قبل توقف الطيران الجوي بسبب قيود فيروس كورونا المستجد بنحو 600 رحلة أسبوعيًّا.