أعلن وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، أن الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، قد أصدر توجيهاته للوفد المفاوض عن الحكومة الشرعية بوضع قضية الإفراج عن جثمان الرئيس السابق علي عبدالله صالح وإطلاق سراح ابنائه وقيادات المؤتمر وجميع القيادات والصحفيين والناشطين الأسرى والمعتقلين على رأس أولويات المشاورات في جنيف. وخلال عدد من التغريدات عبر حسابه في "تويتر"، قال "الإرياني": توجيهات الرئيس "هادي" تؤكد من جديد أنه ينطلق في قراراته من موقع الأب المسئول عن جميع أبنائه، كما أنها رسالة مهمة ينبغي أن يلتقطها الجميع داخل المؤتمر الشعبي العام وخارجه بضرورة العمل الصادق والبناء لطي صفحة الماضي والاتجاه نحو المستقبل لاستعادة الدولة ورفع المعاناة عن كاهل الشعب. وكانت مصادر قد كشفت عن شروط جديدة وضعتها المليشيا الحوثية قبل الحضور إلى المشاورات التي ترعاها الأمم المتحدة في جنيف، في محاولة لعرقلة المشاورات. وقالت المصادر: الانقلابيون الحوثيون يسعون، بتوجيه من "حزب الله"، لإفشال المشاورات قبل أن تبدأ. وكان المبعوث الخاص للأمم المتحدة مارتن غريفيث، قد أفاد بأن المشاورات المقرر إجراؤها بين الحكومة الشرعية والانقلابيين، الخميس المقبل؛ ستتناول ثلاثة ملفات، وتستمر ثلاثة أيام.

عبر وفد جنيف.. "هادي" يطالب بالإفراج عن جثمان "صالح" وإطلاق سراح أبنائه محمد المواسي سبق 2018-09-05 أعلن وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، أن الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، قد أصدر توجيهاته للوفد المفاوض عن الحكومة الشرعية بوضع قضية الإفراج عن جثمان الرئيس السابق علي عبدالله صالح وإطلاق سراح ابنائه وقيادات المؤتمر وجميع القيادات والصحفيين والناشطين الأسرى والمعتقلين على رأس أولويات المشاورات في جنيف.



وخلال عدد من التغريدات عبر حسابه في "تويتر"، قال "الإرياني": توجيهات الرئيس "هادي" تؤكد من جديد أنه ينطلق في قراراته من موقع الأب المسئول عن جميع أبنائه، كما أنها رسالة مهمة ينبغي أن يلتقطها الجميع داخل المؤتمر الشعبي العام وخارجه بضرورة العمل الصادق والبناء لطي صفحة الماضي والاتجاه نحو المستقبل لاستعادة الدولة ورفع المعاناة عن كاهل الشعب.



وكانت مصادر قد كشفت عن شروط جديدة وضعتها المليشيا الحوثية قبل الحضور إلى المشاورات التي ترعاها الأمم المتحدة في جنيف، في محاولة لعرقلة المشاورات.



وقالت المصادر: الانقلابيون الحوثيون يسعون، بتوجيه من "حزب الله"، لإفشال المشاورات قبل أن تبدأ.



وكان المبعوث الخاص للأمم المتحدة مارتن غريفيث، قد أفاد بأن المشاورات المقرر إجراؤها بين الحكومة الشرعية والانقلابيين، الخميس المقبل؛ ستتناول ثلاثة ملفات، وتستمر ثلاثة أيام.

05 سبتمبر 2018 - 25 ذو الحجة 1439 03:46 PM

اخر تعديل 06 سبتمبر 2018 - 26 ذو الحجة 1439 01:03 AM

عبر وفد جنيف.. "هادي" يطالب بالإفراج عن جثمان "صالح" وإطلاق سراح أبنائه إضافة إلى الإفراج عن قيادات المؤتمر وجميع الصحفيين والناشطين والمعتقلين





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أعلن وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، أن الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، قد أصدر توجيهاته للوفد المفاوض عن الحكومة الشرعية بوضع قضية الإفراج عن جثمان الرئيس السابق علي عبدالله صالح وإطلاق سراح ابنائه وقيادات المؤتمر وجميع القيادات والصحفيين والناشطين الأسرى والمعتقلين على رأس أولويات المشاورات في جنيف.



وخلال عدد من التغريدات عبر حسابه في "تويتر"، قال "الإرياني": توجيهات الرئيس "هادي" تؤكد من جديد أنه ينطلق في قراراته من موقع الأب المسئول عن جميع أبنائه، كما أنها رسالة مهمة ينبغي أن يلتقطها الجميع داخل المؤتمر الشعبي العام وخارجه بضرورة العمل الصادق والبناء لطي صفحة الماضي والاتجاه نحو المستقبل لاستعادة الدولة ورفع المعاناة عن كاهل الشعب.



وكانت مصادر قد كشفت عن شروط جديدة وضعتها المليشيا الحوثية قبل الحضور إلى المشاورات التي ترعاها الأمم المتحدة في جنيف، في محاولة لعرقلة المشاورات.



وقالت المصادر: الانقلابيون الحوثيون يسعون، بتوجيه من "حزب الله"، لإفشال المشاورات قبل أن تبدأ.



وكان المبعوث الخاص للأمم المتحدة مارتن غريفيث، قد أفاد بأن المشاورات المقرر إجراؤها بين الحكومة الشرعية والانقلابيين، الخميس المقبل؛ ستتناول ثلاثة ملفات، وتستمر ثلاثة أيام.