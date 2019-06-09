النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الجيش اليمني يقضي على 60 حوثيًّا بينهم 4 قادة بارزين

انتزع عدة مناطق من الميليشيا في الضالع

حررت قوات الجيش الوطني، اليوم (الأحد)، مناطق جديدة شمالي غرب محافظة الضالع جنوبي البلاد، عقب معارك تكبدت خلالها ميليشيا الحوثي الانقلابية 60 قتيلًا في صفوفها بينهم قيادات بارزة.

وأفاد "سبتمبر نت" بأن قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة الشعبية، حررت قرية حبيل، ووادي الزبيريات، وقرية باجة، واستكملت تطهير قرية شخب بمنطقة حجر شمالي غربي المحافظة.

وبيّن أن قوات الجيش الوطني تواصل تقدمها في الأثناء، باتجاه منقطتي سليم، والفاخر، غرب مديرية قعطبة شمالي المحافظة.

وأوضح "سبتمبر نت" أن قادة الميليشيا القتلى في المعارك هم: محمد أحمد صغير الغيل المكنى "أبو علي"، وعلي أحمد يحيى ملاخ المقبول المكنى "أبو سامي"، وعلي أحمد حسن الخولاني المكنى "أبو يوسف"، وسلطان أحمد يحيى الأجرش المكنى "أبو زيد".

وأضاف أن المعارك أسفرت عن تدمير عربتين عسكريتين وسلاح عيار 23، فيما فرّ العشرات من عناصر الميليشيا الانقلابية باتجاه محافظة إب.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
الجيش اليمني يقضي على 60 حوثيًّا بينهم 4 قادة بارزين
سبق

حررت قوات الجيش الوطني، اليوم (الأحد)، مناطق جديدة شمالي غرب محافظة الضالع جنوبي البلاد، عقب معارك تكبدت خلالها ميليشيا الحوثي الانقلابية 60 قتيلًا في صفوفها بينهم قيادات بارزة.

وأفاد "سبتمبر نت" بأن قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة الشعبية، حررت قرية حبيل، ووادي الزبيريات، وقرية باجة، واستكملت تطهير قرية شخب بمنطقة حجر شمالي غربي المحافظة.

وبيّن أن قوات الجيش الوطني تواصل تقدمها في الأثناء، باتجاه منقطتي سليم، والفاخر، غرب مديرية قعطبة شمالي المحافظة.

وأوضح "سبتمبر نت" أن قادة الميليشيا القتلى في المعارك هم: محمد أحمد صغير الغيل المكنى "أبو علي"، وعلي أحمد يحيى ملاخ المقبول المكنى "أبو سامي"، وعلي أحمد حسن الخولاني المكنى "أبو يوسف"، وسلطان أحمد يحيى الأجرش المكنى "أبو زيد".

وأضاف أن المعارك أسفرت عن تدمير عربتين عسكريتين وسلاح عيار 23، فيما فرّ العشرات من عناصر الميليشيا الانقلابية باتجاه محافظة إب.

09 يونيو 2019 - 6 شوّال 1440
06:54 PM

الجيش اليمني يقضي على 60 حوثيًّا بينهم 4 قادة بارزين

انتزع عدة مناطق من الميليشيا في الضالع

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
73

حررت قوات الجيش الوطني، اليوم (الأحد)، مناطق جديدة شمالي غرب محافظة الضالع جنوبي البلاد، عقب معارك تكبدت خلالها ميليشيا الحوثي الانقلابية 60 قتيلًا في صفوفها بينهم قيادات بارزة.

وأفاد "سبتمبر نت" بأن قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة الشعبية، حررت قرية حبيل، ووادي الزبيريات، وقرية باجة، واستكملت تطهير قرية شخب بمنطقة حجر شمالي غربي المحافظة.

وبيّن أن قوات الجيش الوطني تواصل تقدمها في الأثناء، باتجاه منقطتي سليم، والفاخر، غرب مديرية قعطبة شمالي المحافظة.

وأوضح "سبتمبر نت" أن قادة الميليشيا القتلى في المعارك هم: محمد أحمد صغير الغيل المكنى "أبو علي"، وعلي أحمد يحيى ملاخ المقبول المكنى "أبو سامي"، وعلي أحمد حسن الخولاني المكنى "أبو يوسف"، وسلطان أحمد يحيى الأجرش المكنى "أبو زيد".

وأضاف أن المعارك أسفرت عن تدمير عربتين عسكريتين وسلاح عيار 23، فيما فرّ العشرات من عناصر الميليشيا الانقلابية باتجاه محافظة إب.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
23,452
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
31,278
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,357
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
33,090

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة