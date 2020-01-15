بعد انتقاله بين البشر بشكل محدود.. تحذير من انتشار فيروس تاجي

الصحة العالمية جرى الإبلاغ عن 41 حالة إصابة بالالتهاب الرئوي

قالت منظمة الصحة العالمية، أمس الثلاثاء: إن فيروسًا تاجيًّا جديدًا انتقل بين البشر بشكل "محدود" في الصين، وسط مجموعات عائلية صغيرة، لكن من المحتمل أن ينتشر على نطاق أوسع.

وكانت السلطات قد قالت، الاثنين: إنها وضعت امرأة صينية في الحجر الصحي في تايلاند لإصابتها بسلالة غامضة، في أول رصد للفيروس خارج الصين.

ووفق ما نقلته "سكاي نيوز": جرى الإبلاغ عن 41 حالة إصابة بالالتهاب الرئوي، وهو أحد أعراض المرض، في مدينة ووهان بوسط الصين، معظمها مرتبط بسوق للمأكولات البحرية.

وقالت الدكتورة ماريا فان كيركوف، القائمة بأعمال رئيس وحدة الأمراض الناشئة في منظمة الصحة العالمية، خلال إفادة صحفية في جنيف: إن المنظمة أعطت إرشادات للمستشفيات في جميع أنحاء العالم بخصوص السيطرة على العدوى في حالة انتشار الفيروس، بما في ذلك احتمالية "الانتشار السريع" في بيئة للرعاية الصحية.

وأضافت: "نترقب شيئًا ما، وهو أمر محتمل، ونحتاج إلى الاستعداد"، وفق ما نقلت "رويترز".