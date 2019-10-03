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لبنان.. كم تمتلك هذه المتسولة في حسابها بالبنك؟

إغلاق مصرف "جمال ترست" فضح أمرها

إغلاق مصرف "جمال ترست" فضح أمرها؛ فقد انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي قصة متسولة لبنانية تَبَيّن أنها تملك في رصيدها المصرفي، أكثر من 900 ألف دولار، في ثاني حالة من نوعها تشهدها بلاد الأرز.

والمتسولة معروفة في مدينة صيدا جنوبي لبنان باسم "الحاجة وفاء محمد عوض"، وقد تَبَيّن أنها كانت تمتلك حسابًا في مصرف "جمال ترست بنك" بقيمة مليار و250 مليون ليرة لبنانية.

وتداولت مواقع التواصل صورًا لشيكات باسمها بتاريخ 30/ 9/ 2019؛ تفيد بنقل أموالها من "جمال ترست بنك" إلى مصرف آخر.

واشتهرت "الحاجة وفاء" في مدينة صيدا، بأنها امرأة فقيرة تجوب شوارع المدينة تتسول لتحصل على كفاف يومها؛ غير أن إغلاق بنك "جمال ترست" فضح أمرها، بعد ما تَبَيّن أنها كانت قد أودعت فيه مبالغ طائلة.

وهي ثاني متسولة تثبت حساباتها المصرفية أنها مليونيرة، بعد متسولة أخرى توفيت قبل أشهر في بيروت.

ففي مايو 2018، برزت قصة "فاطمة عثمان"، التي تَبَيّن بعد وفاتها أنها امتلكت ما يزيد على مليون دولار أمريكي، وهي التي عاشت حياة يُرثى لها قبل أن تموت بشكل طبيعي في العاصمة اللبنانية.

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لبنان.. كم تمتلك هذه المتسولة في حسابها بالبنك؟
سبق

إغلاق مصرف "جمال ترست" فضح أمرها؛ فقد انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي قصة متسولة لبنانية تَبَيّن أنها تملك في رصيدها المصرفي، أكثر من 900 ألف دولار، في ثاني حالة من نوعها تشهدها بلاد الأرز.

والمتسولة معروفة في مدينة صيدا جنوبي لبنان باسم "الحاجة وفاء محمد عوض"، وقد تَبَيّن أنها كانت تمتلك حسابًا في مصرف "جمال ترست بنك" بقيمة مليار و250 مليون ليرة لبنانية.

وتداولت مواقع التواصل صورًا لشيكات باسمها بتاريخ 30/ 9/ 2019؛ تفيد بنقل أموالها من "جمال ترست بنك" إلى مصرف آخر.

واشتهرت "الحاجة وفاء" في مدينة صيدا، بأنها امرأة فقيرة تجوب شوارع المدينة تتسول لتحصل على كفاف يومها؛ غير أن إغلاق بنك "جمال ترست" فضح أمرها، بعد ما تَبَيّن أنها كانت قد أودعت فيه مبالغ طائلة.

وهي ثاني متسولة تثبت حساباتها المصرفية أنها مليونيرة، بعد متسولة أخرى توفيت قبل أشهر في بيروت.

ففي مايو 2018، برزت قصة "فاطمة عثمان"، التي تَبَيّن بعد وفاتها أنها امتلكت ما يزيد على مليون دولار أمريكي، وهي التي عاشت حياة يُرثى لها قبل أن تموت بشكل طبيعي في العاصمة اللبنانية.

03 أكتوبر 2019 - 4 صفر 1441
09:07 AM

لبنان.. كم تمتلك هذه المتسولة في حسابها بالبنك؟

إغلاق مصرف "جمال ترست" فضح أمرها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
12
16,104

إغلاق مصرف "جمال ترست" فضح أمرها؛ فقد انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي قصة متسولة لبنانية تَبَيّن أنها تملك في رصيدها المصرفي، أكثر من 900 ألف دولار، في ثاني حالة من نوعها تشهدها بلاد الأرز.

والمتسولة معروفة في مدينة صيدا جنوبي لبنان باسم "الحاجة وفاء محمد عوض"، وقد تَبَيّن أنها كانت تمتلك حسابًا في مصرف "جمال ترست بنك" بقيمة مليار و250 مليون ليرة لبنانية.

وتداولت مواقع التواصل صورًا لشيكات باسمها بتاريخ 30/ 9/ 2019؛ تفيد بنقل أموالها من "جمال ترست بنك" إلى مصرف آخر.

واشتهرت "الحاجة وفاء" في مدينة صيدا، بأنها امرأة فقيرة تجوب شوارع المدينة تتسول لتحصل على كفاف يومها؛ غير أن إغلاق بنك "جمال ترست" فضح أمرها، بعد ما تَبَيّن أنها كانت قد أودعت فيه مبالغ طائلة.

وهي ثاني متسولة تثبت حساباتها المصرفية أنها مليونيرة، بعد متسولة أخرى توفيت قبل أشهر في بيروت.

ففي مايو 2018، برزت قصة "فاطمة عثمان"، التي تَبَيّن بعد وفاتها أنها امتلكت ما يزيد على مليون دولار أمريكي، وهي التي عاشت حياة يُرثى لها قبل أن تموت بشكل طبيعي في العاصمة اللبنانية.

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53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
34,500
10 مليارات ..

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