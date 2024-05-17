النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 2736 إصابة جديدة بفيروس كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 54752

"تقويم التعليم" تربط بين "التحصيلي" و"الرؤية" لبناء نظام تعليمي يدفع عجلة الاقتصاد الوطني

لتحقيق عدة أهداف استراتيجية أهمها رفع الجودة وتعزيز دور المعلم والمبادئ والقيم

برز اسم هيئة تقوم التعليم والتدريب خلال الأيام الماضية مع إعلانها إجراء الاختبار التحصيلي لأكثر من 350 ألف طالب وطالبة "عن بُعد" في منازلهم بدلاً من الحضور إلى مقرات الاختبار، حفاظًا على الصحة العامة ومواجهة كورونا.
ورغم الدور المهم الذي تقوم به الهيئة في ضمان تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين الطلاب والطالبات، ومساعدة الجامعات والكليات في عمليات الاختيار لرفع كفاءة التعليم، خصوصًا في التخصصات النوعية، إلا أن دورها لا يقتصر على هذا المجال، إذ تعمل الهيئة بشكل مستمر على توفير جميع الاختبارات والمقاييس سواءً تلك المطلوبة للقبول الجامعي أو للحصول على الرخص المهنية في مختلف المجالات والتي يتجاوز عددها 80 اختبارًا.

لقد حرصت الهيئة على ربط أهدافها مع أهداف رؤية 2030؛ لتحقيق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية، أهمها رفع جودة أداء العاملين في الوظائف التعليمية، إضافة إلى تعزيز دور المعلم والمبادئ والقيم الوطنية، إضافة لتعظيم ثقافة العمل الجاد، إضافة لذلك وامتداداً لتلك الجهود تؤكد الهيئة أنها تعمل بتعاون كامل مع وزارة التعليم، في إطار مرحلة التحول الوطني ورؤية 2030، فقد بدأت المملكة مرحلة التحول الرقمي في التعليم الذي يجعل تجربة التعليم أكثر إيجابية للمعلم والطالب على السواء.
وتؤكد الهيئة أنها أنجزت العديد من البرامج التي من شأنها تطبيق أفضل الممارسات العالية في إجراء الاعتماد المؤسسي، ورفع مستويات الجودة لدى مؤسسات التعليم العالي، لتحسين مخرجاته، وضمان المواءمة مع احتياجات سوق العمل من الكوادر السعودية المؤهلة علمياً وتدريبياً، مشيرة إلى إن من أهم منجزاتها الإسهام في تحسين تصنيف الجامعات السعودية عالمياً.
وتوضح الهيئة أنها ربطت بين أهداف رؤية المملكة 2030 وبرامج الهيئة المتمثلة في بناء نظام تعليمي يسهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني، من خلال تمكين الأجيال الجديدة من تطوير مهاراتهم، وحثهم على الإبداع والابتكار.

هيئة تقوم التعليم والتدريب الاختبار التحصيلي

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"تقويم التعليم" تربط بين "التحصيلي" و"الرؤية" لبناء نظام تعليمي يدفع عجلة الاقتصاد الوطني
سبق

برز اسم هيئة تقوم التعليم والتدريب خلال الأيام الماضية مع إعلانها إجراء الاختبار التحصيلي لأكثر من 350 ألف طالب وطالبة "عن بُعد" في منازلهم بدلاً من الحضور إلى مقرات الاختبار، حفاظًا على الصحة العامة ومواجهة كورونا.
ورغم الدور المهم الذي تقوم به الهيئة في ضمان تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين الطلاب والطالبات، ومساعدة الجامعات والكليات في عمليات الاختيار لرفع كفاءة التعليم، خصوصًا في التخصصات النوعية، إلا أن دورها لا يقتصر على هذا المجال، إذ تعمل الهيئة بشكل مستمر على توفير جميع الاختبارات والمقاييس سواءً تلك المطلوبة للقبول الجامعي أو للحصول على الرخص المهنية في مختلف المجالات والتي يتجاوز عددها 80 اختبارًا.

لقد حرصت الهيئة على ربط أهدافها مع أهداف رؤية 2030؛ لتحقيق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية، أهمها رفع جودة أداء العاملين في الوظائف التعليمية، إضافة إلى تعزيز دور المعلم والمبادئ والقيم الوطنية، إضافة لتعظيم ثقافة العمل الجاد، إضافة لذلك وامتداداً لتلك الجهود تؤكد الهيئة أنها تعمل بتعاون كامل مع وزارة التعليم، في إطار مرحلة التحول الوطني ورؤية 2030، فقد بدأت المملكة مرحلة التحول الرقمي في التعليم الذي يجعل تجربة التعليم أكثر إيجابية للمعلم والطالب على السواء.
وتؤكد الهيئة أنها أنجزت العديد من البرامج التي من شأنها تطبيق أفضل الممارسات العالية في إجراء الاعتماد المؤسسي، ورفع مستويات الجودة لدى مؤسسات التعليم العالي، لتحسين مخرجاته، وضمان المواءمة مع احتياجات سوق العمل من الكوادر السعودية المؤهلة علمياً وتدريبياً، مشيرة إلى إن من أهم منجزاتها الإسهام في تحسين تصنيف الجامعات السعودية عالمياً.
وتوضح الهيئة أنها ربطت بين أهداف رؤية المملكة 2030 وبرامج الهيئة المتمثلة في بناء نظام تعليمي يسهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني، من خلال تمكين الأجيال الجديدة من تطوير مهاراتهم، وحثهم على الإبداع والابتكار.

17 مايو 2020 - 24 رمضان 1441
05:31 PM

"تقويم التعليم" تربط بين "التحصيلي" و"الرؤية" لبناء نظام تعليمي يدفع عجلة الاقتصاد الوطني

لتحقيق عدة أهداف استراتيجية أهمها رفع الجودة وتعزيز دور المعلم والمبادئ والقيم

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
386

برز اسم هيئة تقوم التعليم والتدريب خلال الأيام الماضية مع إعلانها إجراء الاختبار التحصيلي لأكثر من 350 ألف طالب وطالبة "عن بُعد" في منازلهم بدلاً من الحضور إلى مقرات الاختبار، حفاظًا على الصحة العامة ومواجهة كورونا.
ورغم الدور المهم الذي تقوم به الهيئة في ضمان تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين الطلاب والطالبات، ومساعدة الجامعات والكليات في عمليات الاختيار لرفع كفاءة التعليم، خصوصًا في التخصصات النوعية، إلا أن دورها لا يقتصر على هذا المجال، إذ تعمل الهيئة بشكل مستمر على توفير جميع الاختبارات والمقاييس سواءً تلك المطلوبة للقبول الجامعي أو للحصول على الرخص المهنية في مختلف المجالات والتي يتجاوز عددها 80 اختبارًا.

لقد حرصت الهيئة على ربط أهدافها مع أهداف رؤية 2030؛ لتحقيق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية، أهمها رفع جودة أداء العاملين في الوظائف التعليمية، إضافة إلى تعزيز دور المعلم والمبادئ والقيم الوطنية، إضافة لتعظيم ثقافة العمل الجاد، إضافة لذلك وامتداداً لتلك الجهود تؤكد الهيئة أنها تعمل بتعاون كامل مع وزارة التعليم، في إطار مرحلة التحول الوطني ورؤية 2030، فقد بدأت المملكة مرحلة التحول الرقمي في التعليم الذي يجعل تجربة التعليم أكثر إيجابية للمعلم والطالب على السواء.
وتؤكد الهيئة أنها أنجزت العديد من البرامج التي من شأنها تطبيق أفضل الممارسات العالية في إجراء الاعتماد المؤسسي، ورفع مستويات الجودة لدى مؤسسات التعليم العالي، لتحسين مخرجاته، وضمان المواءمة مع احتياجات سوق العمل من الكوادر السعودية المؤهلة علمياً وتدريبياً، مشيرة إلى إن من أهم منجزاتها الإسهام في تحسين تصنيف الجامعات السعودية عالمياً.
وتوضح الهيئة أنها ربطت بين أهداف رؤية المملكة 2030 وبرامج الهيئة المتمثلة في بناء نظام تعليمي يسهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني، من خلال تمكين الأجيال الجديدة من تطوير مهاراتهم، وحثهم على الإبداع والابتكار.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
6,301
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
16,387
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
21,529
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
42,386

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

لوحة سعودية زاهية في الولاء والطاعة

لوحة سعودية زاهية في الولاء والطاعة

علي آل شرمة
المتحدث الرسمي.. اللوحة الجميلة

المتحدث الرسمي.. اللوحة الجميلة

عبدالسلام المشيطي
الأُسر المنتجة وصنع الكمامات

الأُسر المنتجة وصنع الكمامات

عبدالرحمن المرشد
جائحة مرعبة وانهيار اقتصادي

جائحة مرعبة وانهيار اقتصادي

محمد المالكي
معهد الإدارة العامة ومشكلة التدريب

معهد الإدارة العامة ومشكلة التدريب

سعيد آل جندب
حرب ضد كورونا وأخرى ضد الحوثيين

حرب ضد كورونا وأخرى ضد الحوثيين

علي آل شرمة
نموذج التعليم المرن في مواجهة الأزمات

نموذج التعليم المرن في مواجهة الأزمات

فهد بن ردّه الحمداني
التحول الرقمي في أزمة كورونا

التحول الرقمي في أزمة كورونا

بدر العمري
الفيروس العملاق يقود العالم بعد كوفيد١٩

الفيروس العملاق يقود العالم بعد كوفيد١٩

عبدالغني الشيخ
للخلف انطلق

للخلف انطلق

بدر الغامدي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة