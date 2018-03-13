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"الصحة": 33 شخصاً سعودياً مصابون بفيروس كورونا من بين 86 حالة

جميع الحالات مستقرة باستثناء حالة واحدة

أكدت وزارة الصحة أن عدد الحالات المسجلة بفيروس كورونا الجديد في المملكة (٨٦) حالة، منها ٣٨ ذكور و٤٨ إناث، جميعهم بالغون (متوسط أعمار ٤٩ عاماً) باستثناء حالتين لطفلين، من بينهم ٣٣ سعودياً، و٥٣ غير سعوديين (مصر ٤٨، البحرين ٢، أمريكا ١، لبنان١، بنغلاديش ١).

وقالت الصحة: "ارتبطت معظم الحالات (٧٣) بالسفر أو المرور ببلدان سجلت انتشاراً للفيروس، وكانت (١٣) من الحالات الناتجة عن اكتساب العدوى من خلال مخالطة الحالات المصابة".

وأفادت أنه تعافى منها حالة واحدة ولله الحمد، وجميع الحالات المصابة المؤكدة المتبقية معزولة صحياً وتتلقى العناية اللازمة وحالتها الصحية مطمئنة ومستقرة، باستثناء حالة واحدة في العناية المركزة المخصصة للعزل.

وأضاف أن "الجهود الوقائية مستمرة وفق أعلى المستويات ومنها الاستقصاء الوبائي، منها تم فحص وفرز أكثر من ٦٠٤ آلاف مسافر عبر المنافذ، وتم إجراء أكثر من ٤٨٠٠ فحص مختبري متقدم لحالات الاشتباه في المختبر الوطني، وتم الإعلان منها عن (٨٦) حالة إصابة فقط، والبقية سليمة ولله الحمد".

فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الصحة": 33 شخصاً سعودياً مصابون بفيروس كورونا من بين 86 حالة
سبق

أكدت وزارة الصحة أن عدد الحالات المسجلة بفيروس كورونا الجديد في المملكة (٨٦) حالة، منها ٣٨ ذكور و٤٨ إناث، جميعهم بالغون (متوسط أعمار ٤٩ عاماً) باستثناء حالتين لطفلين، من بينهم ٣٣ سعودياً، و٥٣ غير سعوديين (مصر ٤٨، البحرين ٢، أمريكا ١، لبنان١، بنغلاديش ١).

وقالت الصحة: "ارتبطت معظم الحالات (٧٣) بالسفر أو المرور ببلدان سجلت انتشاراً للفيروس، وكانت (١٣) من الحالات الناتجة عن اكتساب العدوى من خلال مخالطة الحالات المصابة".

وأفادت أنه تعافى منها حالة واحدة ولله الحمد، وجميع الحالات المصابة المؤكدة المتبقية معزولة صحياً وتتلقى العناية اللازمة وحالتها الصحية مطمئنة ومستقرة، باستثناء حالة واحدة في العناية المركزة المخصصة للعزل.

وأضاف أن "الجهود الوقائية مستمرة وفق أعلى المستويات ومنها الاستقصاء الوبائي، منها تم فحص وفرز أكثر من ٦٠٤ آلاف مسافر عبر المنافذ، وتم إجراء أكثر من ٤٨٠٠ فحص مختبري متقدم لحالات الاشتباه في المختبر الوطني، وتم الإعلان منها عن (٨٦) حالة إصابة فقط، والبقية سليمة ولله الحمد".

13 مارس 2020 - 18 رجب 1441
10:28 PM

"الصحة": 33 شخصاً سعودياً مصابون بفيروس كورونا من بين 86 حالة

جميع الحالات مستقرة باستثناء حالة واحدة

A A A
خالد الشاماني - الرياض
8
8,661

أكدت وزارة الصحة أن عدد الحالات المسجلة بفيروس كورونا الجديد في المملكة (٨٦) حالة، منها ٣٨ ذكور و٤٨ إناث، جميعهم بالغون (متوسط أعمار ٤٩ عاماً) باستثناء حالتين لطفلين، من بينهم ٣٣ سعودياً، و٥٣ غير سعوديين (مصر ٤٨، البحرين ٢، أمريكا ١، لبنان١، بنغلاديش ١).

وقالت الصحة: "ارتبطت معظم الحالات (٧٣) بالسفر أو المرور ببلدان سجلت انتشاراً للفيروس، وكانت (١٣) من الحالات الناتجة عن اكتساب العدوى من خلال مخالطة الحالات المصابة".

وأفادت أنه تعافى منها حالة واحدة ولله الحمد، وجميع الحالات المصابة المؤكدة المتبقية معزولة صحياً وتتلقى العناية اللازمة وحالتها الصحية مطمئنة ومستقرة، باستثناء حالة واحدة في العناية المركزة المخصصة للعزل.

وأضاف أن "الجهود الوقائية مستمرة وفق أعلى المستويات ومنها الاستقصاء الوبائي، منها تم فحص وفرز أكثر من ٦٠٤ آلاف مسافر عبر المنافذ، وتم إجراء أكثر من ٤٨٠٠ فحص مختبري متقدم لحالات الاشتباه في المختبر الوطني، وتم الإعلان منها عن (٨٦) حالة إصابة فقط، والبقية سليمة ولله الحمد".

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