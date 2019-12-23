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يهود يؤدون "رقصات تلمودية" داخل المسجد الإبراهيمي بالخليل

جيش الاحتلال منع أهالي البلدة القديمة من التنقل والصلاة بالمسجد

اقتحم مئات المستوطنين الإسرائيليين، المسجد الإبراهيمي الشريف في البلدة القديمة بمدينة الخليل، وأدوا رقصات وطقوساً تلمودية فيه، وهم ينتعلون أحذيتهم.

ونقلت "روسيا اليوم" عن مصادر محلية قولها، إن مئات المستوطنين دخلوا المسجد الإبراهيمي بحماية جيش الاحتلال الإسرائيلي، ورقصوا فيه وأدوا صلوات تلمودية وأطلقوا مزاميرهم بداخله وفي ساحاته.

وجرى هذا الانتهاك للمسجد الإبراهيمي، فيما كان جيش الاحتلال يمنع أهالي البلدة القديمة من التنقل بحرية ويضيق عليهم ويمنعهم من الصلاة في المسجد.

يُشار إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلية عادة ما تغلق الحرم الإبراهيمي مرات عدة في السنة، بموجب قرارات لجنة "شمغار" الإسرائيلية التي تشكّلت عقب ارتكاب أحد مستوطني "كريات أربع" المقامة على أراضي الفلسطينيين شرق مدينة الخليل، مجزرة بحق المصلين في أثناء تأديتهم صلاة الفجر في الحرم الإبراهيمي عام 1994، حيث قسّمته اللجنة، ووضعت جدولاً بإغلاقه أمام المسلمين في الأعياد اليهودية.

الإسرائيليين المسجد الإبراهيم الشريف

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يهود يؤدون "رقصات تلمودية" داخل المسجد الإبراهيمي بالخليل
سبق

اقتحم مئات المستوطنين الإسرائيليين، المسجد الإبراهيمي الشريف في البلدة القديمة بمدينة الخليل، وأدوا رقصات وطقوساً تلمودية فيه، وهم ينتعلون أحذيتهم.

ونقلت "روسيا اليوم" عن مصادر محلية قولها، إن مئات المستوطنين دخلوا المسجد الإبراهيمي بحماية جيش الاحتلال الإسرائيلي، ورقصوا فيه وأدوا صلوات تلمودية وأطلقوا مزاميرهم بداخله وفي ساحاته.

وجرى هذا الانتهاك للمسجد الإبراهيمي، فيما كان جيش الاحتلال يمنع أهالي البلدة القديمة من التنقل بحرية ويضيق عليهم ويمنعهم من الصلاة في المسجد.

يُشار إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلية عادة ما تغلق الحرم الإبراهيمي مرات عدة في السنة، بموجب قرارات لجنة "شمغار" الإسرائيلية التي تشكّلت عقب ارتكاب أحد مستوطني "كريات أربع" المقامة على أراضي الفلسطينيين شرق مدينة الخليل، مجزرة بحق المصلين في أثناء تأديتهم صلاة الفجر في الحرم الإبراهيمي عام 1994، حيث قسّمته اللجنة، ووضعت جدولاً بإغلاقه أمام المسلمين في الأعياد اليهودية.

23 ديسمبر 2019 - 26 ربيع الآخر 1441
09:39 AM

يهود يؤدون "رقصات تلمودية" داخل المسجد الإبراهيمي بالخليل

جيش الاحتلال منع أهالي البلدة القديمة من التنقل والصلاة بالمسجد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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اقتحم مئات المستوطنين الإسرائيليين، المسجد الإبراهيمي الشريف في البلدة القديمة بمدينة الخليل، وأدوا رقصات وطقوساً تلمودية فيه، وهم ينتعلون أحذيتهم.

ونقلت "روسيا اليوم" عن مصادر محلية قولها، إن مئات المستوطنين دخلوا المسجد الإبراهيمي بحماية جيش الاحتلال الإسرائيلي، ورقصوا فيه وأدوا صلوات تلمودية وأطلقوا مزاميرهم بداخله وفي ساحاته.

وجرى هذا الانتهاك للمسجد الإبراهيمي، فيما كان جيش الاحتلال يمنع أهالي البلدة القديمة من التنقل بحرية ويضيق عليهم ويمنعهم من الصلاة في المسجد.

يُشار إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلية عادة ما تغلق الحرم الإبراهيمي مرات عدة في السنة، بموجب قرارات لجنة "شمغار" الإسرائيلية التي تشكّلت عقب ارتكاب أحد مستوطني "كريات أربع" المقامة على أراضي الفلسطينيين شرق مدينة الخليل، مجزرة بحق المصلين في أثناء تأديتهم صلاة الفجر في الحرم الإبراهيمي عام 1994، حيث قسّمته اللجنة، ووضعت جدولاً بإغلاقه أمام المسلمين في الأعياد اليهودية.

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