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"هيئة الأدب" تنظّم 11 لقاءً افتراضياً مع المثقفين وقادة الفكر

للحديث عن قضايا ذات صلة بالمشهد الثقافي السعودي والعربي

تستعد هيئة الأدب والنشر والترجمة لتنظيم عدد من اللقاءات الحوارية الافتراضية مع مجموعة من المثقفين وقادة الفكر؛ للحديث عن قضايا أدبية وفكرية ذات صلة بالمشهد الثقافي السعودي والعربي.

يأتي ذلك ضمن جهود الهيئة لخدمة الحراك الأدبي وتعزيز حضوره في المجتمع عبر الوسائط التقنية الحديثة.

ويصل عدد اللقاءات الافتراضية إلى 11 لقاءً سيتم بثها بشكل مباشر عبر قناة وزارة الثقافة في موقع "يوتيوب" خلال فترة تمتد من 26 أغسطس إلى 7 أكتوبر، وسيشارك بها روائيون وشعراء ونقاد أدبيون في لقاءاتٍ مفتوحة تتسع للنقد والمكاشفة والمساءلة الأدبية.

وتنطلق اللقاءات مساء اليوم الأربعاء 26 أغسطس، بلقاءٍ يحمل عنوان "الرواية والفلسفة" سيتحدث فيه كل من شايع الوقيان ومحمد الراشدي مع المحاوِرة روان الفريح عن العلاقة بين الرواية والفلسفة وأيهما أكثر قيمة.

وستتحدث إيمان اليوسف في اللقاء الثاني يوم الاثنين 31 أغسطس ويحاورها عبدالرحمن مجرشي حول موضوع "سفارة الأدباء".

وعن "رحلة الكلمة"، سيتحدث الكاتب حمد القاضي في اللقاء الحواري الثالث الذي تديره سبيكة الشحي يوم الأربعاء 2 سبتمبر. فيما سيعقد يوم الاثنين 7 سبتمبر اللقاء الرابع بعنوان "أدب القصة القصيرة" مع الروائي سلطان العميمي ويحاوره عبدالله الحواس.

ويشهد اللقاء الخامس الذي سيقام يوم الأربعاء 9 سبتمبر، مناظرة أدبية حول كتاب "العقل المؤمن، العقل الملحد" بين مؤلف الكتاب الدكتور عبدالله الغذامي والدكتور راشد العبدالكريم، ويحاورهما الإعلامي مفرح الشقيقي، حيث جاءت فكرة المناظرة من لقاء افتراضي سابق نظمته هيئة الأدب مع الدكتور الغذامي.

ويتناول اللقاء السادس محور "الصحافة الثقافية" وسيحاور فيه الإعلامي يحيى الأمير الشاعر والكاتب سعد الحميدين وذلك يوم الاثنين 14 سبتمبر.

وسيقام اللقاء السابع يوم الاثنين 21 سبتمبر تحت عنوان "سيرة الكتب ومؤلفيها" وسيتحدث فيه الناقد هاشم الجحدلي مع أميرة الفاضل حول عالم الكتب وظروف كتابتها.

أما اللقاء الثامن، فسيتحدث فيه الدكتور خالد اليحيا عن "ماذا تفعل بنا القصص" مع المحاور عبدالله الطياش وذلك يوم الاثنين 28 سبتمبر.

وبشأن اللقاء الحواري التاسع الذي سيقام يوم الأربعاء 30 سبتمبر، فستتحدث الروائية أمل الفاران عن الروايات تحت عنوان "مسكن الرواية" ويحاورها حسين الحاجي. وسيكون "تجليات السرد" عنواناً للجلسة الحوارية العاشرة التي ستقام يوم الاثنين 5 أكتوبر مع الدكتور حسن النعمي والمحاورة آمنة باروت.

وفي اللقاء "11" والأخير تحاوِر عهود اليامي الكاتب بدر السماري في جلسة بعنوان "وجوه الرواية" يوم الأربعاء 7 أكتوبر.

يذكر أن جميع اللقاءات ستبدأ في تمام الساعة الثامنة والربع وحتى التاسعة والربع مساءً، باستثناء المناظرة الأدبية فستكون من السادسة والنصف وحتى السابعة والنصف مساءً.

وتسعى هيئة الأدب والنشر والترجمة، عبر هذه اللقاءات، إلى تسليط الضوء على قضايا أدبية متنوعة ووضعها على طاولة النقاش المجتمعي، بغرض استمرار الحوار الأدبي وتنشيط التواصل بين الدوائر الأدبية ذات العلاقة بقطاع الأدب.

هيئة الأدب والنشر والترجمة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"هيئة الأدب" تنظّم 11 لقاءً افتراضياً مع المثقفين وقادة الفكر
سبق

تستعد هيئة الأدب والنشر والترجمة لتنظيم عدد من اللقاءات الحوارية الافتراضية مع مجموعة من المثقفين وقادة الفكر؛ للحديث عن قضايا أدبية وفكرية ذات صلة بالمشهد الثقافي السعودي والعربي.

يأتي ذلك ضمن جهود الهيئة لخدمة الحراك الأدبي وتعزيز حضوره في المجتمع عبر الوسائط التقنية الحديثة.

ويصل عدد اللقاءات الافتراضية إلى 11 لقاءً سيتم بثها بشكل مباشر عبر قناة وزارة الثقافة في موقع "يوتيوب" خلال فترة تمتد من 26 أغسطس إلى 7 أكتوبر، وسيشارك بها روائيون وشعراء ونقاد أدبيون في لقاءاتٍ مفتوحة تتسع للنقد والمكاشفة والمساءلة الأدبية.

وتنطلق اللقاءات مساء اليوم الأربعاء 26 أغسطس، بلقاءٍ يحمل عنوان "الرواية والفلسفة" سيتحدث فيه كل من شايع الوقيان ومحمد الراشدي مع المحاوِرة روان الفريح عن العلاقة بين الرواية والفلسفة وأيهما أكثر قيمة.

وستتحدث إيمان اليوسف في اللقاء الثاني يوم الاثنين 31 أغسطس ويحاورها عبدالرحمن مجرشي حول موضوع "سفارة الأدباء".

وعن "رحلة الكلمة"، سيتحدث الكاتب حمد القاضي في اللقاء الحواري الثالث الذي تديره سبيكة الشحي يوم الأربعاء 2 سبتمبر. فيما سيعقد يوم الاثنين 7 سبتمبر اللقاء الرابع بعنوان "أدب القصة القصيرة" مع الروائي سلطان العميمي ويحاوره عبدالله الحواس.

ويشهد اللقاء الخامس الذي سيقام يوم الأربعاء 9 سبتمبر، مناظرة أدبية حول كتاب "العقل المؤمن، العقل الملحد" بين مؤلف الكتاب الدكتور عبدالله الغذامي والدكتور راشد العبدالكريم، ويحاورهما الإعلامي مفرح الشقيقي، حيث جاءت فكرة المناظرة من لقاء افتراضي سابق نظمته هيئة الأدب مع الدكتور الغذامي.

ويتناول اللقاء السادس محور "الصحافة الثقافية" وسيحاور فيه الإعلامي يحيى الأمير الشاعر والكاتب سعد الحميدين وذلك يوم الاثنين 14 سبتمبر.

وسيقام اللقاء السابع يوم الاثنين 21 سبتمبر تحت عنوان "سيرة الكتب ومؤلفيها" وسيتحدث فيه الناقد هاشم الجحدلي مع أميرة الفاضل حول عالم الكتب وظروف كتابتها.

أما اللقاء الثامن، فسيتحدث فيه الدكتور خالد اليحيا عن "ماذا تفعل بنا القصص" مع المحاور عبدالله الطياش وذلك يوم الاثنين 28 سبتمبر.

وبشأن اللقاء الحواري التاسع الذي سيقام يوم الأربعاء 30 سبتمبر، فستتحدث الروائية أمل الفاران عن الروايات تحت عنوان "مسكن الرواية" ويحاورها حسين الحاجي. وسيكون "تجليات السرد" عنواناً للجلسة الحوارية العاشرة التي ستقام يوم الاثنين 5 أكتوبر مع الدكتور حسن النعمي والمحاورة آمنة باروت.

وفي اللقاء "11" والأخير تحاوِر عهود اليامي الكاتب بدر السماري في جلسة بعنوان "وجوه الرواية" يوم الأربعاء 7 أكتوبر.

يذكر أن جميع اللقاءات ستبدأ في تمام الساعة الثامنة والربع وحتى التاسعة والربع مساءً، باستثناء المناظرة الأدبية فستكون من السادسة والنصف وحتى السابعة والنصف مساءً.

وتسعى هيئة الأدب والنشر والترجمة، عبر هذه اللقاءات، إلى تسليط الضوء على قضايا أدبية متنوعة ووضعها على طاولة النقاش المجتمعي، بغرض استمرار الحوار الأدبي وتنشيط التواصل بين الدوائر الأدبية ذات العلاقة بقطاع الأدب.

26 أغسطس 2020 - 7 محرّم 1442
02:42 PM

"هيئة الأدب" تنظّم 11 لقاءً افتراضياً مع المثقفين وقادة الفكر

للحديث عن قضايا ذات صلة بالمشهد الثقافي السعودي والعربي

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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تستعد هيئة الأدب والنشر والترجمة لتنظيم عدد من اللقاءات الحوارية الافتراضية مع مجموعة من المثقفين وقادة الفكر؛ للحديث عن قضايا أدبية وفكرية ذات صلة بالمشهد الثقافي السعودي والعربي.

يأتي ذلك ضمن جهود الهيئة لخدمة الحراك الأدبي وتعزيز حضوره في المجتمع عبر الوسائط التقنية الحديثة.

ويصل عدد اللقاءات الافتراضية إلى 11 لقاءً سيتم بثها بشكل مباشر عبر قناة وزارة الثقافة في موقع "يوتيوب" خلال فترة تمتد من 26 أغسطس إلى 7 أكتوبر، وسيشارك بها روائيون وشعراء ونقاد أدبيون في لقاءاتٍ مفتوحة تتسع للنقد والمكاشفة والمساءلة الأدبية.

وتنطلق اللقاءات مساء اليوم الأربعاء 26 أغسطس، بلقاءٍ يحمل عنوان "الرواية والفلسفة" سيتحدث فيه كل من شايع الوقيان ومحمد الراشدي مع المحاوِرة روان الفريح عن العلاقة بين الرواية والفلسفة وأيهما أكثر قيمة.

وستتحدث إيمان اليوسف في اللقاء الثاني يوم الاثنين 31 أغسطس ويحاورها عبدالرحمن مجرشي حول موضوع "سفارة الأدباء".

وعن "رحلة الكلمة"، سيتحدث الكاتب حمد القاضي في اللقاء الحواري الثالث الذي تديره سبيكة الشحي يوم الأربعاء 2 سبتمبر. فيما سيعقد يوم الاثنين 7 سبتمبر اللقاء الرابع بعنوان "أدب القصة القصيرة" مع الروائي سلطان العميمي ويحاوره عبدالله الحواس.

ويشهد اللقاء الخامس الذي سيقام يوم الأربعاء 9 سبتمبر، مناظرة أدبية حول كتاب "العقل المؤمن، العقل الملحد" بين مؤلف الكتاب الدكتور عبدالله الغذامي والدكتور راشد العبدالكريم، ويحاورهما الإعلامي مفرح الشقيقي، حيث جاءت فكرة المناظرة من لقاء افتراضي سابق نظمته هيئة الأدب مع الدكتور الغذامي.

ويتناول اللقاء السادس محور "الصحافة الثقافية" وسيحاور فيه الإعلامي يحيى الأمير الشاعر والكاتب سعد الحميدين وذلك يوم الاثنين 14 سبتمبر.

وسيقام اللقاء السابع يوم الاثنين 21 سبتمبر تحت عنوان "سيرة الكتب ومؤلفيها" وسيتحدث فيه الناقد هاشم الجحدلي مع أميرة الفاضل حول عالم الكتب وظروف كتابتها.

أما اللقاء الثامن، فسيتحدث فيه الدكتور خالد اليحيا عن "ماذا تفعل بنا القصص" مع المحاور عبدالله الطياش وذلك يوم الاثنين 28 سبتمبر.

وبشأن اللقاء الحواري التاسع الذي سيقام يوم الأربعاء 30 سبتمبر، فستتحدث الروائية أمل الفاران عن الروايات تحت عنوان "مسكن الرواية" ويحاورها حسين الحاجي. وسيكون "تجليات السرد" عنواناً للجلسة الحوارية العاشرة التي ستقام يوم الاثنين 5 أكتوبر مع الدكتور حسن النعمي والمحاورة آمنة باروت.

وفي اللقاء "11" والأخير تحاوِر عهود اليامي الكاتب بدر السماري في جلسة بعنوان "وجوه الرواية" يوم الأربعاء 7 أكتوبر.

يذكر أن جميع اللقاءات ستبدأ في تمام الساعة الثامنة والربع وحتى التاسعة والربع مساءً، باستثناء المناظرة الأدبية فستكون من السادسة والنصف وحتى السابعة والنصف مساءً.

وتسعى هيئة الأدب والنشر والترجمة، عبر هذه اللقاءات، إلى تسليط الضوء على قضايا أدبية متنوعة ووضعها على طاولة النقاش المجتمعي، بغرض استمرار الحوار الأدبي وتنشيط التواصل بين الدوائر الأدبية ذات العلاقة بقطاع الأدب.

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