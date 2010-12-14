وصل ملك البحرين حمد بن عيسى إلى مطار الرياض، وكان في مقدمة مستقبليه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، لحضور #القمة_الخليجية_في_الرياض.

ولي العهد في مقدمة مستقبلي ملك البحرين بمطار الرياض وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-12-14 وصل ملك البحرين حمد بن عيسى إلى مطار الرياض، وكان في مقدمة مستقبليه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، لحضور #القمة_الخليجية_في_الرياض.

14 ديسمبر 2021 - 10 جمادى الأول 1443 06:34 PM

ولي العهد في مقدمة مستقبلي ملك البحرين بمطار الرياض للمشاركة في القمة الخليجية الـ 42





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وصل ملك البحرين حمد بن عيسى إلى مطار الرياض، وكان في مقدمة مستقبليه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، لحضور #القمة_الخليجية_في_الرياض.