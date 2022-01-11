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الاتحاد السعودي لكرة القدم يحدد مواعيد ربع نهائي كأس الملك.. تعرّف عليها

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، مواعيد مباريات الدور ربع النهائي من كأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الرياضي الحالي 2021/2022. وتأهلت 8 فرق للدور ربع النهائي هي:
الاتحاد, الشباب, الهلال, النصر, الفيحاء, الباطن, الأهلي, التعاون. وجاءت مواعيد مباريات الدور ربع النهائي على النحو التالي:

الاثنين 21 فبراير 2022
التعاون - الاتحاد.
الشباب - الأهلي.

الثلاثاء 22 فبراير 2022
الباطن - الفيحاء.
النصر - الهلال .

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الاتحاد السعودي لكرة القدم يحدد مواعيد ربع نهائي كأس الملك.. تعرّف عليها
سبق

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، مواعيد مباريات الدور ربع النهائي من كأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الرياضي الحالي 2021/2022. وتأهلت 8 فرق للدور ربع النهائي هي:
الاتحاد, الشباب, الهلال, النصر, الفيحاء, الباطن, الأهلي, التعاون. وجاءت مواعيد مباريات الدور ربع النهائي على النحو التالي:

الاثنين 21 فبراير 2022
التعاون - الاتحاد.
الشباب - الأهلي.

الثلاثاء 22 فبراير 2022
الباطن - الفيحاء.
النصر - الهلال .

11 يناير 2022 - 8 جمادى الآخر 1443
03:22 PM

الاتحاد السعودي لكرة القدم يحدد مواعيد ربع نهائي كأس الملك.. تعرّف عليها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، مواعيد مباريات الدور ربع النهائي من كأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الرياضي الحالي 2021/2022. وتأهلت 8 فرق للدور ربع النهائي هي:
الاتحاد, الشباب, الهلال, النصر, الفيحاء, الباطن, الأهلي, التعاون. وجاءت مواعيد مباريات الدور ربع النهائي على النحو التالي:

الاثنين 21 فبراير 2022
التعاون - الاتحاد.
الشباب - الأهلي.

الثلاثاء 22 فبراير 2022
الباطن - الفيحاء.
النصر - الهلال .

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,451
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,407
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,756
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

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