الاتحاد السعودي لكرة القدم يحدد مواعيد ربع نهائي كأس الملك.. تعرّف عليها
أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، مواعيد مباريات الدور ربع النهائي من كأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الرياضي الحالي 2021/2022. وتأهلت 8 فرق للدور ربع النهائي هي: الاتحاد, الشباب, الهلال, النصر, الفيحاء, الباطن, الأهلي, التعاون. وجاءت مواعيد مباريات الدور ربع النهائي على النحو التالي:
الاثنين 21 فبراير 2022 التعاون - الاتحاد. الشباب - الأهلي.
الثلاثاء 22 فبراير 2022 الباطن - الفيحاء. النصر - الهلال .
الاتحاد السعودي لكرة القدم يحدد مواعيد ربع نهائي كأس الملك.. تعرّف عليها
صحيفة سبق الإلكترونيةسبق2022-01-11
أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، مواعيد مباريات الدور ربع النهائي من كأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الرياضي الحالي 2021/2022. وتأهلت 8 فرق للدور ربع النهائي هي: الاتحاد, الشباب, الهلال, النصر, الفيحاء, الباطن, الأهلي, التعاون. وجاءت مواعيد مباريات الدور ربع النهائي على النحو التالي:
الاثنين 21 فبراير 2022 التعاون - الاتحاد. الشباب - الأهلي.
الثلاثاء 22 فبراير 2022 الباطن - الفيحاء. النصر - الهلال .
11 يناير 2022 - 8 جمادى الآخر 1443
03:22 PM
الاتحاد السعودي لكرة القدم يحدد مواعيد ربع نهائي كأس الملك.. تعرّف عليها
أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، مواعيد مباريات الدور ربع النهائي من كأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الرياضي الحالي 2021/2022. وتأهلت 8 فرق للدور ربع النهائي هي: الاتحاد, الشباب, الهلال, النصر, الفيحاء, الباطن, الأهلي, التعاون. وجاءت مواعيد مباريات الدور ربع النهائي على النحو التالي:
الاثنين 21 فبراير 2022 التعاون - الاتحاد. الشباب - الأهلي.
الثلاثاء 22 فبراير 2022 الباطن - الفيحاء. النصر - الهلال .