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مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضًا عند 8244.82 نقطة

بتداولات تجاوزت 9.7 مليارات ريال لأكثر من 400 مليون سهم

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، منخفضاً 46.53 نقطة ليقفل عند مستوى 8244.82 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 9.7 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 400 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 350 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 58 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 123 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات الأهلية، وأمانة للتأمين، وأنعام القابضة، والإعادة السعودية، والمتحدة للتأمين الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات وفرة، وشمس، وحبل عمر، والحكير، وساب فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.98% و 3.58%.

وكانت أسهم شركات دار الأركان، وكيان السعودية، والبحري، والإنماء، وملاذ للتأمين هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات البحري، والأسماك، ودار الأركان، والمصافي، وتهامة هي الأكثر نشاطا في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، مرتفعاً 1763.67 نقطة ليقفل عند مستوى 13972.40 نقطة، وبتداولات بلغت 53 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 580 ألف سهم تقاسمتها 1820 صفقة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضًا عند 8244.82 نقطة
سبق

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، منخفضاً 46.53 نقطة ليقفل عند مستوى 8244.82 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 9.7 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 400 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 350 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 58 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 123 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات الأهلية، وأمانة للتأمين، وأنعام القابضة، والإعادة السعودية، والمتحدة للتأمين الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات وفرة، وشمس، وحبل عمر، والحكير، وساب فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.98% و 3.58%.

وكانت أسهم شركات دار الأركان، وكيان السعودية، والبحري، والإنماء، وملاذ للتأمين هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات البحري، والأسماك، ودار الأركان، والمصافي، وتهامة هي الأكثر نشاطا في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، مرتفعاً 1763.67 نقطة ليقفل عند مستوى 13972.40 نقطة، وبتداولات بلغت 53 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 580 ألف سهم تقاسمتها 1820 صفقة.

22 سبتمبر 2020 - 5 صفر 1442
04:21 PM

مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضًا عند 8244.82 نقطة

بتداولات تجاوزت 9.7 مليارات ريال لأكثر من 400 مليون سهم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، منخفضاً 46.53 نقطة ليقفل عند مستوى 8244.82 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 9.7 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 400 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 350 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 58 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 123 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات الأهلية، وأمانة للتأمين، وأنعام القابضة، والإعادة السعودية، والمتحدة للتأمين الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات وفرة، وشمس، وحبل عمر، والحكير، وساب فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.98% و 3.58%.

وكانت أسهم شركات دار الأركان، وكيان السعودية، والبحري، والإنماء، وملاذ للتأمين هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات البحري، والأسماك، ودار الأركان، والمصافي، وتهامة هي الأكثر نشاطا في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، مرتفعاً 1763.67 نقطة ليقفل عند مستوى 13972.40 نقطة، وبتداولات بلغت 53 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 580 ألف سهم تقاسمتها 1820 صفقة.

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