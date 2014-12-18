النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 116 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 96 خلال الـ24 ساعة الماضية

انطلاق مبادرة "جدة تتحرك" في الواجهة البحرية بـ3000 مشارك

بالتعاون مع وزارة الرياضة والمحافظة والغرفة التجارية

انطلقت في جدة قبل قليل مبادرة "جدة تتحرك" كإحدى مبادرات برنامج الصحة والعافية؛ وذلك بممشى الواجهة البحرية، بالتعاون مع الفِرَق التطوعية ومؤسسات المجتمع المدني، بمشاركة مختلف شرائح المجتمع من المواطنين والمقيمين والزائرين؛ بهدف توعية المجتمع بالرياضة؛ تعزيزًا للصحة العامة في إطار جودة الحياة؛ كأحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030، وبمشاركة أكثر من 3000 مشارك.

وتركز المبادرة التي تأتي بالشراكة مع "غرفة جدة"؛ ممثلة في مجلس الرعاية الصحية، ومحافظة جدة، ووزارة الرياضة، وأمانة جدة، ونادي مسافات؛ على استحداث خيارات جديدة عبر تكثيف الأنشطة الثقافية والترفيهية والرياضية والسياحية، والأنماط الأخرى الملائمة التي تسهم في رفع ثقافة المجتمع وتعريفه بفوائد المشي على الصحة العامة.

وشاركت مسارات إضافية في أحياء محافظة جدة بممشى اليمامة، والحمدانية والنخيل والرحاب والأمير فواز.

وتجسد هذه المبادرة الرائدة روحَ التعاون المجتمعي مع عدة جهات في القطاع الخاص تماشيًا مع توجه رؤية 2030؛ لتعظيم دور هذا القطاع في خدمة المجتمع، وتعزيزًا للصحة العامة للمواطنين والمقيمين؛ حيث تحقق ذلك من خلال دعم ومشاركة منشآت عدة بالمحافظة.

وتشتمل مبادرة "جدة تتحرك" على مسيرة المشي، وسباقات الشباب، والهواة، والأطفال إضافة إلى التحدي الافتراضي عبر المشاركة في المشي "مسافة 10كم" في أي موقع في جدة كممشى الواجهة البحرية والمسارات الإضافية، والفعاليات الرياضية الأخرى المصاحبة؛ حيث تتعايش هذه المبادرة مع الحراك الكبير الذي تشهده محافظة جدة من فعاليات سياحية وترفيهية، ذات الاستقطاب الجماهيري الكبير.

كما شارك فريق مشاة جدة بأكثر من 50 مشاركًا ومشاركة.

وقاد فرق المشاركين في مبادرة جدة تتحرك نائب أمين محافظة جدة المهندس علي القرني ورئيس غرفة جدة محمد يوسف ناعي وعدد من المسؤولين

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
انطلاق مبادرة "جدة تتحرك" في الواجهة البحرية بـ3000 مشارك
سبق

انطلقت في جدة قبل قليل مبادرة "جدة تتحرك" كإحدى مبادرات برنامج الصحة والعافية؛ وذلك بممشى الواجهة البحرية، بالتعاون مع الفِرَق التطوعية ومؤسسات المجتمع المدني، بمشاركة مختلف شرائح المجتمع من المواطنين والمقيمين والزائرين؛ بهدف توعية المجتمع بالرياضة؛ تعزيزًا للصحة العامة في إطار جودة الحياة؛ كأحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030، وبمشاركة أكثر من 3000 مشارك.

وتركز المبادرة التي تأتي بالشراكة مع "غرفة جدة"؛ ممثلة في مجلس الرعاية الصحية، ومحافظة جدة، ووزارة الرياضة، وأمانة جدة، ونادي مسافات؛ على استحداث خيارات جديدة عبر تكثيف الأنشطة الثقافية والترفيهية والرياضية والسياحية، والأنماط الأخرى الملائمة التي تسهم في رفع ثقافة المجتمع وتعريفه بفوائد المشي على الصحة العامة.

وشاركت مسارات إضافية في أحياء محافظة جدة بممشى اليمامة، والحمدانية والنخيل والرحاب والأمير فواز.

وتجسد هذه المبادرة الرائدة روحَ التعاون المجتمعي مع عدة جهات في القطاع الخاص تماشيًا مع توجه رؤية 2030؛ لتعظيم دور هذا القطاع في خدمة المجتمع، وتعزيزًا للصحة العامة للمواطنين والمقيمين؛ حيث تحقق ذلك من خلال دعم ومشاركة منشآت عدة بالمحافظة.

وتشتمل مبادرة "جدة تتحرك" على مسيرة المشي، وسباقات الشباب، والهواة، والأطفال إضافة إلى التحدي الافتراضي عبر المشاركة في المشي "مسافة 10كم" في أي موقع في جدة كممشى الواجهة البحرية والمسارات الإضافية، والفعاليات الرياضية الأخرى المصاحبة؛ حيث تتعايش هذه المبادرة مع الحراك الكبير الذي تشهده محافظة جدة من فعاليات سياحية وترفيهية، ذات الاستقطاب الجماهيري الكبير.

كما شارك فريق مشاة جدة بأكثر من 50 مشاركًا ومشاركة.

وقاد فرق المشاركين في مبادرة جدة تتحرك نائب أمين محافظة جدة المهندس علي القرني ورئيس غرفة جدة محمد يوسف ناعي وعدد من المسؤولين

18 ديسمبر 2021 - 14 جمادى الأول 1443
04:48 PM

انطلاق مبادرة "جدة تتحرك" في الواجهة البحرية بـ3000 مشارك

بالتعاون مع وزارة الرياضة والمحافظة والغرفة التجارية

A A A
عبدالله الراجحي - جدة
0
390

انطلقت في جدة قبل قليل مبادرة "جدة تتحرك" كإحدى مبادرات برنامج الصحة والعافية؛ وذلك بممشى الواجهة البحرية، بالتعاون مع الفِرَق التطوعية ومؤسسات المجتمع المدني، بمشاركة مختلف شرائح المجتمع من المواطنين والمقيمين والزائرين؛ بهدف توعية المجتمع بالرياضة؛ تعزيزًا للصحة العامة في إطار جودة الحياة؛ كأحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030، وبمشاركة أكثر من 3000 مشارك.

وتركز المبادرة التي تأتي بالشراكة مع "غرفة جدة"؛ ممثلة في مجلس الرعاية الصحية، ومحافظة جدة، ووزارة الرياضة، وأمانة جدة، ونادي مسافات؛ على استحداث خيارات جديدة عبر تكثيف الأنشطة الثقافية والترفيهية والرياضية والسياحية، والأنماط الأخرى الملائمة التي تسهم في رفع ثقافة المجتمع وتعريفه بفوائد المشي على الصحة العامة.

وشاركت مسارات إضافية في أحياء محافظة جدة بممشى اليمامة، والحمدانية والنخيل والرحاب والأمير فواز.

وتجسد هذه المبادرة الرائدة روحَ التعاون المجتمعي مع عدة جهات في القطاع الخاص تماشيًا مع توجه رؤية 2030؛ لتعظيم دور هذا القطاع في خدمة المجتمع، وتعزيزًا للصحة العامة للمواطنين والمقيمين؛ حيث تحقق ذلك من خلال دعم ومشاركة منشآت عدة بالمحافظة.

وتشتمل مبادرة "جدة تتحرك" على مسيرة المشي، وسباقات الشباب، والهواة، والأطفال إضافة إلى التحدي الافتراضي عبر المشاركة في المشي "مسافة 10كم" في أي موقع في جدة كممشى الواجهة البحرية والمسارات الإضافية، والفعاليات الرياضية الأخرى المصاحبة؛ حيث تتعايش هذه المبادرة مع الحراك الكبير الذي تشهده محافظة جدة من فعاليات سياحية وترفيهية، ذات الاستقطاب الجماهيري الكبير.

كما شارك فريق مشاة جدة بأكثر من 50 مشاركًا ومشاركة.

وقاد فرق المشاركين في مبادرة جدة تتحرك نائب أمين محافظة جدة المهندس علي القرني ورئيس غرفة جدة محمد يوسف ناعي وعدد من المسؤولين

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,634
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,821
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,492
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,426

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

ميزانية تريليونية تؤكد متانة الاقتصاد

ميزانية تريليونية تؤكد متانة الاقتصاد

علي آل شرمة
أشجار الباحة تموت!

أشجار الباحة تموت!

صالح مطر الغامدي
السياحة.. صناعة التاريخ والجغرافيا

السياحة.. صناعة التاريخ والجغرافيا

ماجد آل حسنه
البيض "المبستر" غير موجود!

البيض "المبستر" غير موجود!

محمد باحارث
أهم شيء تصل..!!

أهم شيء تصل..!!

بدر الغامدي
علامات نجاح الجولة الخليجية لولي العهد

علامات نجاح الجولة الخليجية لولي العهد

ماجد البريكان
قُبلة على رأس مؤذن

قُبلة على رأس مؤذن

عبدالرحمن المرشد
تكره بعض المشاهير وتتابعهم..!!

تكره بعض المشاهير وتتابعهم..!!

ماجد الحربي
جشع التجار والبضاعة المزيفة

جشع التجار والبضاعة المزيفة

عبدالغني الشيخ
التطوُّع مَعْلم من معالم التحضر الاجتماعي!!

التطوُّع مَعْلم من معالم التحضر الاجتماعي!!

عبدالمحسن الحارثي
السمعة الحسنة.. رأس المال الحقيقي

السمعة الحسنة.. رأس المال الحقيقي

ماجد آل حسنه
عام جديد.. فصل غريب

عام جديد.. فصل غريب

مها الجبر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة