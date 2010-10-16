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الأزيمع يشكر القيادة بمناسبة ترقيته إلى رتبة فريق أول ركن وتعيينه قائداً للقوات المشتركة

سأل الله التوفيق والنجاح وأن يعينه على أداء مهامه وأن يديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان

رفع قائد القوات المشتركة الفريق الأول الركن مطلق بن سالم الأزيمع، الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- بمناسبة صدور الأمر الملكي بترقيته إلى رتبة فريق أول ركن، وتعيينه قائداً للقوات المشتركة.

وسأل الله تعالى، التوفيق والنجاح، وأن يعينه على أداء مهامه، وأن يديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان في ظل القيادة الحكيمة.

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الأزيمع يشكر القيادة بمناسبة ترقيته إلى رتبة فريق أول ركن وتعيينه قائداً للقوات المشتركة
سبق

رفع قائد القوات المشتركة الفريق الأول الركن مطلق بن سالم الأزيمع، الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- بمناسبة صدور الأمر الملكي بترقيته إلى رتبة فريق أول ركن، وتعيينه قائداً للقوات المشتركة.

وسأل الله تعالى، التوفيق والنجاح، وأن يعينه على أداء مهامه، وأن يديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان في ظل القيادة الحكيمة.

16 أكتوبر 2021 - 10 ربيع الأول 1443
11:54 AM

الأزيمع يشكر القيادة بمناسبة ترقيته إلى رتبة فريق أول ركن وتعيينه قائداً للقوات المشتركة

سأل الله التوفيق والنجاح وأن يعينه على أداء مهامه وأن يديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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رفع قائد القوات المشتركة الفريق الأول الركن مطلق بن سالم الأزيمع، الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- بمناسبة صدور الأمر الملكي بترقيته إلى رتبة فريق أول ركن، وتعيينه قائداً للقوات المشتركة.

وسأل الله تعالى، التوفيق والنجاح، وأن يعينه على أداء مهامه، وأن يديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان في ظل القيادة الحكيمة.

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