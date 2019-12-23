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"الصحة": تسجيل 287 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 113 خلال الـ24 ساعة الماضية

بلجيكا.. اعتقال رجل حاول الحصول على جرعة تاسعة من لقاح كورونا

باستخدام بطاقات عملاء لا يريدون التطعيم.. سيتم رفع شكوى قانونية ضده

اعتقلت السلطات الأمنية في بلجيكا رجلا قُبض عليه أثناء محاولته الحصول على الجرعة التاسعة من لقاح "كوفيد-19"، مع تحديد هوية مزيفة نيابة عن الآخرين الذين لا يريدون التطعيم بأنفسهم.
وكشفت صحيفة L’Avenir أن الرجل الذي لم يذكر اسمه احتجز في مركز تطعيم يوم الأحد الماضي، بعد أن تعرف العاملون على وجهه. وذهب سابقًا إلى المركز لتلقي التطعيم ثماني مرات باستخدام بطاقات هوية مختلفة للعملاء الذين يُزعم أنهم يريدون حالة "التطعيم بالكامل" دون أن يحضروا بأنفسهم.
وبحسب الصحيفة، سيتم قريبًا رفع شكوى قانونية ضد الرجل وكل من استغل خدمته لتجنب التطعيم.
وقُبض على العديد ممن يتلقون التطعيم نيابة عن الآخرين منذ بداية جائحة "كوفيد-19" والقيود اللاحقة. وهذا الشهر، تم التحقيق مع رجل نيوزيلندي بزعم تلقيه ما يصل إلى 10 جرعات في يوم واحد نيابة عن العملاء الذين دفعوا المال الذين كانوا مترددين في الحصول على التطعيم.
وقالت المسؤولة في وزارة الصحة النيوزيلندية، أستريد كورنيف، إن الحكومة "قلقة للغاية" بشأن تلقي الأشخاص جرعات لقاح أكثر من الموصى بها، ونصحت الجمهور "بالتماس المشورة السريرية في أقرب وقت ممكن عمليًا" إذا فعلوا ذلك.

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بلجيكا.. اعتقال رجل حاول الحصول على جرعة تاسعة من لقاح كورونا
سبق

اعتقلت السلطات الأمنية في بلجيكا رجلا قُبض عليه أثناء محاولته الحصول على الجرعة التاسعة من لقاح "كوفيد-19"، مع تحديد هوية مزيفة نيابة عن الآخرين الذين لا يريدون التطعيم بأنفسهم.
وكشفت صحيفة L’Avenir أن الرجل الذي لم يذكر اسمه احتجز في مركز تطعيم يوم الأحد الماضي، بعد أن تعرف العاملون على وجهه. وذهب سابقًا إلى المركز لتلقي التطعيم ثماني مرات باستخدام بطاقات هوية مختلفة للعملاء الذين يُزعم أنهم يريدون حالة "التطعيم بالكامل" دون أن يحضروا بأنفسهم.
وبحسب الصحيفة، سيتم قريبًا رفع شكوى قانونية ضد الرجل وكل من استغل خدمته لتجنب التطعيم.
وقُبض على العديد ممن يتلقون التطعيم نيابة عن الآخرين منذ بداية جائحة "كوفيد-19" والقيود اللاحقة. وهذا الشهر، تم التحقيق مع رجل نيوزيلندي بزعم تلقيه ما يصل إلى 10 جرعات في يوم واحد نيابة عن العملاء الذين دفعوا المال الذين كانوا مترددين في الحصول على التطعيم.
وقالت المسؤولة في وزارة الصحة النيوزيلندية، أستريد كورنيف، إن الحكومة "قلقة للغاية" بشأن تلقي الأشخاص جرعات لقاح أكثر من الموصى بها، ونصحت الجمهور "بالتماس المشورة السريرية في أقرب وقت ممكن عمليًا" إذا فعلوا ذلك.

23 ديسمبر 2021 - 19 جمادى الأول 1443
03:28 PM

بلجيكا.. اعتقال رجل حاول الحصول على جرعة تاسعة من لقاح كورونا

باستخدام بطاقات عملاء لا يريدون التطعيم.. سيتم رفع شكوى قانونية ضده

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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اعتقلت السلطات الأمنية في بلجيكا رجلا قُبض عليه أثناء محاولته الحصول على الجرعة التاسعة من لقاح "كوفيد-19"، مع تحديد هوية مزيفة نيابة عن الآخرين الذين لا يريدون التطعيم بأنفسهم.
وكشفت صحيفة L’Avenir أن الرجل الذي لم يذكر اسمه احتجز في مركز تطعيم يوم الأحد الماضي، بعد أن تعرف العاملون على وجهه. وذهب سابقًا إلى المركز لتلقي التطعيم ثماني مرات باستخدام بطاقات هوية مختلفة للعملاء الذين يُزعم أنهم يريدون حالة "التطعيم بالكامل" دون أن يحضروا بأنفسهم.
وبحسب الصحيفة، سيتم قريبًا رفع شكوى قانونية ضد الرجل وكل من استغل خدمته لتجنب التطعيم.
وقُبض على العديد ممن يتلقون التطعيم نيابة عن الآخرين منذ بداية جائحة "كوفيد-19" والقيود اللاحقة. وهذا الشهر، تم التحقيق مع رجل نيوزيلندي بزعم تلقيه ما يصل إلى 10 جرعات في يوم واحد نيابة عن العملاء الذين دفعوا المال الذين كانوا مترددين في الحصول على التطعيم.
وقالت المسؤولة في وزارة الصحة النيوزيلندية، أستريد كورنيف، إن الحكومة "قلقة للغاية" بشأن تلقي الأشخاص جرعات لقاح أكثر من الموصى بها، ونصحت الجمهور "بالتماس المشورة السريرية في أقرب وقت ممكن عمليًا" إذا فعلوا ذلك.

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