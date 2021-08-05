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"التويجري": سجلات المنظمات الإنسانية حافلة ببيانات المساعدات السعودية

المملكة احتلت المرتبة الثالثة دولياً في دعم العمل الإنساني بـ٨٤١ مليون دولار

أبرزت منصة التتبع المالي للأمم المتحدة أن المملكة العربية السعودية تحتل المرتبة الثالثة دولياً والمرتبة الأولى عربياً في دعم العمل الإنساني.

وتفصيلاً، عبر أمين عام المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر "آركو" الدكتور صالح بن حمد التويجري، في بيانٍ له ورد لـ"سبق" عن اعتزاز المنظمة العربية بهذا الموقع الإنساني المتميز للمملكة، مؤكداً بأن هذا الموقع الذي أعلنت عنه منصة الأمم المتحدة لم يكن مفاجئاً، فتاريخ المملكة في العطاء الإنساني طويل، وعطاؤها كبير، ممتد إلى كل أصقاع البسيطة، على هيئة مشروعات تنموية، ومساعدات عاجلة بتأمين متطلبات الحالات الطارئة أينما نادى منادٍ للإغاثة، وإن سجلات المنظمات الإنسانية الحكومية وغير الحكومية حافلة ببيانات المساعدات السعودية، التي بلغت ٨٤١ مليوناً و٣٩٣ ألفاً و٧٩١ دولاراً أمريكياً حتى منتصف عام 2021، ولا يزال العطاء السعودي متواصلاً.

وعبرت الأمانة العامة للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر عن شكرها وتقديرها للمملكة العربية السعودية حكومةً وشعباً على هذا العطاء الإنساني المتدفق.

ونوه "التويجري" بأن الأمانة العامة للمنظمة تحظى بعناية ودعم كبير من حكومة المملكة منذ نشأة المنظمة عام 1975، فقد وفرت لها مقراً متميزاً، مع تحمل ميزانية إدارتها وتشغيلها، مختتماً حديثه بالدعاء إلى الله العلي القدير أن يحفظ للمملكة قيادتها، ويديم أمنها ورخاءها، لتبقى ظلاً للعطاء الإنساني.

المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"التويجري": سجلات المنظمات الإنسانية حافلة ببيانات المساعدات السعودية
سبق

أبرزت منصة التتبع المالي للأمم المتحدة أن المملكة العربية السعودية تحتل المرتبة الثالثة دولياً والمرتبة الأولى عربياً في دعم العمل الإنساني.

وتفصيلاً، عبر أمين عام المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر "آركو" الدكتور صالح بن حمد التويجري، في بيانٍ له ورد لـ"سبق" عن اعتزاز المنظمة العربية بهذا الموقع الإنساني المتميز للمملكة، مؤكداً بأن هذا الموقع الذي أعلنت عنه منصة الأمم المتحدة لم يكن مفاجئاً، فتاريخ المملكة في العطاء الإنساني طويل، وعطاؤها كبير، ممتد إلى كل أصقاع البسيطة، على هيئة مشروعات تنموية، ومساعدات عاجلة بتأمين متطلبات الحالات الطارئة أينما نادى منادٍ للإغاثة، وإن سجلات المنظمات الإنسانية الحكومية وغير الحكومية حافلة ببيانات المساعدات السعودية، التي بلغت ٨٤١ مليوناً و٣٩٣ ألفاً و٧٩١ دولاراً أمريكياً حتى منتصف عام 2021، ولا يزال العطاء السعودي متواصلاً.

وعبرت الأمانة العامة للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر عن شكرها وتقديرها للمملكة العربية السعودية حكومةً وشعباً على هذا العطاء الإنساني المتدفق.

ونوه "التويجري" بأن الأمانة العامة للمنظمة تحظى بعناية ودعم كبير من حكومة المملكة منذ نشأة المنظمة عام 1975، فقد وفرت لها مقراً متميزاً، مع تحمل ميزانية إدارتها وتشغيلها، مختتماً حديثه بالدعاء إلى الله العلي القدير أن يحفظ للمملكة قيادتها، ويديم أمنها ورخاءها، لتبقى ظلاً للعطاء الإنساني.

05 أغسطس 2021 - 26 ذو الحجة 1442
09:53 PM

"التويجري": سجلات المنظمات الإنسانية حافلة ببيانات المساعدات السعودية

المملكة احتلت المرتبة الثالثة دولياً في دعم العمل الإنساني بـ٨٤١ مليون دولار

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فهد العتيبي - الرياض
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أبرزت منصة التتبع المالي للأمم المتحدة أن المملكة العربية السعودية تحتل المرتبة الثالثة دولياً والمرتبة الأولى عربياً في دعم العمل الإنساني.

وتفصيلاً، عبر أمين عام المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر "آركو" الدكتور صالح بن حمد التويجري، في بيانٍ له ورد لـ"سبق" عن اعتزاز المنظمة العربية بهذا الموقع الإنساني المتميز للمملكة، مؤكداً بأن هذا الموقع الذي أعلنت عنه منصة الأمم المتحدة لم يكن مفاجئاً، فتاريخ المملكة في العطاء الإنساني طويل، وعطاؤها كبير، ممتد إلى كل أصقاع البسيطة، على هيئة مشروعات تنموية، ومساعدات عاجلة بتأمين متطلبات الحالات الطارئة أينما نادى منادٍ للإغاثة، وإن سجلات المنظمات الإنسانية الحكومية وغير الحكومية حافلة ببيانات المساعدات السعودية، التي بلغت ٨٤١ مليوناً و٣٩٣ ألفاً و٧٩١ دولاراً أمريكياً حتى منتصف عام 2021، ولا يزال العطاء السعودي متواصلاً.

وعبرت الأمانة العامة للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر عن شكرها وتقديرها للمملكة العربية السعودية حكومةً وشعباً على هذا العطاء الإنساني المتدفق.

ونوه "التويجري" بأن الأمانة العامة للمنظمة تحظى بعناية ودعم كبير من حكومة المملكة منذ نشأة المنظمة عام 1975، فقد وفرت لها مقراً متميزاً، مع تحمل ميزانية إدارتها وتشغيلها، مختتماً حديثه بالدعاء إلى الله العلي القدير أن يحفظ للمملكة قيادتها، ويديم أمنها ورخاءها، لتبقى ظلاً للعطاء الإنساني.

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