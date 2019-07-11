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"مدني تبوك" يطلق معرضه التوعوي للأسرة والطفل

تحت عنوان "الوقاية هي الغاية"

انطلق اليوم المعرض التوعوي الخاص بالأسرة والطفل، الذي تنظمه مديرية الدفاع المدني بمنطقة بتبوك، تحت عنوان "الوقاية هي الغاية"، بمجمع بارك تبوك في مدينة تبوك.

وقال مدير الدفاع المدني بمنطقة تبوك اللواء مهندس أحمد بن محمد الشهراني: إن المعرض يستمر لمدة أربعة أيام، ويتضمن مجموعة من الأنشطة التوعوية يتخللها توزيع النشرات الإرشادية الموجهة للأسرة والطفل، وتقديم عروض ترفيهية وتوعوية للطفل (ركن الطفل - المسرح).

وأضاف "الشهراني" أن المديرية العامة للدفاع المدني تهدف من إقامة هذا المعرض لزيادة ثقافة السلامة لدى مختلف أفراد الأسرة وتعريف الجميع بما يحيط بهم من أخطار وكيفية التعامل معها.

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"مدني تبوك" يطلق معرضه التوعوي للأسرة والطفل
سبق

انطلق اليوم المعرض التوعوي الخاص بالأسرة والطفل، الذي تنظمه مديرية الدفاع المدني بمنطقة بتبوك، تحت عنوان "الوقاية هي الغاية"، بمجمع بارك تبوك في مدينة تبوك.

وقال مدير الدفاع المدني بمنطقة تبوك اللواء مهندس أحمد بن محمد الشهراني: إن المعرض يستمر لمدة أربعة أيام، ويتضمن مجموعة من الأنشطة التوعوية يتخللها توزيع النشرات الإرشادية الموجهة للأسرة والطفل، وتقديم عروض ترفيهية وتوعوية للطفل (ركن الطفل - المسرح).

وأضاف "الشهراني" أن المديرية العامة للدفاع المدني تهدف من إقامة هذا المعرض لزيادة ثقافة السلامة لدى مختلف أفراد الأسرة وتعريف الجميع بما يحيط بهم من أخطار وكيفية التعامل معها.

11 يوليو 2019 - 8 ذو القعدة 1440
05:49 PM

"مدني تبوك" يطلق معرضه التوعوي للأسرة والطفل

تحت عنوان "الوقاية هي الغاية"

A A A
نواف الغضوري - تبوك
0
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انطلق اليوم المعرض التوعوي الخاص بالأسرة والطفل، الذي تنظمه مديرية الدفاع المدني بمنطقة بتبوك، تحت عنوان "الوقاية هي الغاية"، بمجمع بارك تبوك في مدينة تبوك.

وقال مدير الدفاع المدني بمنطقة تبوك اللواء مهندس أحمد بن محمد الشهراني: إن المعرض يستمر لمدة أربعة أيام، ويتضمن مجموعة من الأنشطة التوعوية يتخللها توزيع النشرات الإرشادية الموجهة للأسرة والطفل، وتقديم عروض ترفيهية وتوعوية للطفل (ركن الطفل - المسرح).

وأضاف "الشهراني" أن المديرية العامة للدفاع المدني تهدف من إقامة هذا المعرض لزيادة ثقافة السلامة لدى مختلف أفراد الأسرة وتعريف الجميع بما يحيط بهم من أخطار وكيفية التعامل معها.

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