محافظ شقراء يدشّن "ربيع أشيقر" ويشيد بجهود المنظمين وسط حضور كثيف

فعاليات منوّعة تستمر 5 أيام .. مسرح الطفل وتسوّق وميدان ترفيهي وألعاب شعبية

تصوير: حمد العقيلي وعبدالعزيز الرزيزاء: دشّن محافظ شقراء عادل بن عبدالله البواردي؛ مهرجان ربيع أشيقر، بحضور رئيس مركز أشيقر عبدالله بن خالد الضويان؛ والوجيه عمر بن سليمان العبداللطيف؛ ومعرف آل جوفان الدكتور فلاح الجوفان؛ وعدد كبير من أهالي أشيقر، وزوّار المهرجان من محافظة شقراء ومراكزها.

وتجوّل البواردي؛ في أركان المهرجان والتقى أهالي أشيقر وزوّار المهرجان، وبدأ جولته بمشاهدة المسابقات والدورات الرياضية التي تقيمها هيئة الرياضة في مدخل قرية أشيقر التراثية، التي شهدت إقبالاً وتنافساً من كل فئات المجتمع، ثم تجوّل في أركان التسويق التي أُعدت للأسر المنتجة، والتقى خلالها الأسر المنتجة المشاركة في المهرجان، ثم توجّه إلى خيمة الضيافة وشاهد أهم العروض التراثية والأهازيج الشعبية، واطلع على ميدان الطفل المتنوع الرياضي التعليمي الترفيهي، كما تجوّل في أجنحة للدوائر الحكومية.

وفي ختام الزيارة شكر البواردي؛ أهالي أشيقر على جهودهم ودعمهم لفعاليات المهرجان ومبادرتهم في الاهتمام بالتراث؛ ما جعل مدينتهم جاذبة للزوّار والسياح، حتى أصبحت معلماً مهماً بالمحافظة.

وقال: سرني ما شاهدت من فعاليات جميلة، وزادها جمالاً وجودها في هذا المكان التراثي الرائع في أشيقر؛ فأشيقر لها تاريخ موغل في القدم وأنجبت كثيراً من العلماء والمؤرخين والأدباء وتمتلك مقومات لتكون مقصداً سياحياً مميزاً وغيرها من الأماكن السياحية بالمحافظة".

وأضاف البواردي: "في هذه المناسبة أشيد بجهود رجال أعمال أشيقر وبقية الأهالي، على تكاتفهم وتعاونهم في ترميم مدينتهم، التي كان لها قصب السبق؛ ما جعل بقية المدن تحتذي بها".

وتابع، أن إبراز هذا الاهتمام هدف وضعته نصب عيني منذ تشرّفت بالثقة الغالية بتعييني محافظاً لشقراء.

وأردف: لعل الجميع لمس العمل المنجز في هذا المجال في فترة قصيرة، ونعد بمزيدٍ -بمشيئة الله- بما يحقق تطلعات قيادتنا الرشيدة وتطلعات أهالي المحافظة وجميع مراكزها.

ويأتي مهرجان هذا العام بتنظيم ومشاركة من عديدٍ من الدوائر الحكومية والأهلية، ومنها: مركز أشيقر وبلدية أشيقر ومخفر شرطة أشيقر والدفاع المدني بأشيقر والاتحاد السعودي للرياضة المجتمعية (ركن رياضي ترفيهي) وجامعة شقراء (عيادة طبية) والأحوال المدنية بشقراء وفرع الكلية التقنية بشقراء والمركز الصحي بأشيقر ونادي الحي بأشيقر ولجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بأشيقر وجمعية أشيقر الخيرية.

ويمتاز المهرجان بتنوّع الفعاليات التي تخدم جميع شرائح المجتمع وتأتي أبرز الفعاليات المقدمة: فعالية ميدان الشباب الترفيهي، وعربات القهوة والوجبات السريعة، والأسر المنتجة، ومسرح الطفل، والحرفيون، والحضانة، وميدان الطفل الترفيهي، والفولكلور والألعاب الشعبية، والتدريب على ركوب الخيل، والضيافة المجانية لضيوف المهرجان، إضافة إلى عدد من المسابقات التي ستعلن خلال المهرجان.. كما أنه ستكون هناك سحوبات يومية لزوّار المهرجان عبارة عن جوّالات وشاشات وهدايا متنوعة.

من جانب آخر، قال رئيس اللجنة المنظمة رئيس مركز أشيقر عبدالله بن خالد الضويان: نسعى هذا العام في الظهور بأبرز الفعاليات والبرامج التي تُقدم للمجتمع وإشراك جميع الجهات في المهرجان؛ حيث كان هناك إقبال شديد للمشاركة من الأسر المنتجة، كما أن تنوع الفعاليات يساعد على جذب الجميع للمهرجان سواءً من محافظة شقراء أو المحافظات والمناطق الأخرى.

وفي ختام كلمته وجّه الضويان؛ الدعوة للجميع لحضور المهرجان والاستمتاع بالفعاليات المصاحبة خلال فترة المهرجان التي تستمر ٥ أيام، حيث تبدأ فعاليات المهرجان يوم الإثنين وتختتم يوم الجمعة، خلال الفترة المسائية من الساعة الرابعة عصراً حتى الساعة العاشرة مساءً.