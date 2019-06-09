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مجدداً .. "الجوازات" تؤكّد: التأمين الصحي شرط أساسي لتمديد تأشيرة الزيارة العائلية

قالت في وقت سابق: استكملنا المتطلبات الإلكترونية لربطه بصلاحية وثيقة التأمين

أكّدت المديرية العامة للجوازات، اليوم الأحد، أن التأمين الصحي شرط أساسي لتمديد تأشيرة الزيارة العائلية.

وقالت عبر حسابها في "تويتر": وجود التأمين الصحي مطلبٌ أساسي لتمديد تأشيرة الزيارة العائلية.

وكانت المديرية العامة للجوازات، قد أعلنت في وقت سابق، تطبيق إلزامية توافر التأمين الصحي عند طلب تمديد تأشيرة الزيارة العائلية إلكترونيّاً عبر منصة "أبشر" (أفراد، أعمال)؛ حيث قالت إنها استكملت جميع المتطلبات الإلكترونية الفنية لربط تمديد تأشيرة الزيارة العائلية بتمديد صلاحية وثيقة التأمين الصحي للزائرين الموجودين في المملكة العربية السعودية الذين صدرت لهم تأشيرة الزيارة من وزارة الخارجية بموجب وثيقة التأمين الصحي؛ وذلك بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس الضمان الصحي التعاوني، ومركز المعلومات الوطني.

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مجدداً .. "الجوازات" تؤكّد: التأمين الصحي شرط أساسي لتمديد تأشيرة الزيارة العائلية
سبق

أكّدت المديرية العامة للجوازات، اليوم الأحد، أن التأمين الصحي شرط أساسي لتمديد تأشيرة الزيارة العائلية.

وقالت عبر حسابها في "تويتر": وجود التأمين الصحي مطلبٌ أساسي لتمديد تأشيرة الزيارة العائلية.

وكانت المديرية العامة للجوازات، قد أعلنت في وقت سابق، تطبيق إلزامية توافر التأمين الصحي عند طلب تمديد تأشيرة الزيارة العائلية إلكترونيّاً عبر منصة "أبشر" (أفراد، أعمال)؛ حيث قالت إنها استكملت جميع المتطلبات الإلكترونية الفنية لربط تمديد تأشيرة الزيارة العائلية بتمديد صلاحية وثيقة التأمين الصحي للزائرين الموجودين في المملكة العربية السعودية الذين صدرت لهم تأشيرة الزيارة من وزارة الخارجية بموجب وثيقة التأمين الصحي؛ وذلك بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس الضمان الصحي التعاوني، ومركز المعلومات الوطني.

09 يونيو 2019 - 6 شوّال 1440
12:14 PM

مجدداً .. "الجوازات" تؤكّد: التأمين الصحي شرط أساسي لتمديد تأشيرة الزيارة العائلية

قالت في وقت سابق: استكملنا المتطلبات الإلكترونية لربطه بصلاحية وثيقة التأمين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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4,095

أكّدت المديرية العامة للجوازات، اليوم الأحد، أن التأمين الصحي شرط أساسي لتمديد تأشيرة الزيارة العائلية.

وقالت عبر حسابها في "تويتر": وجود التأمين الصحي مطلبٌ أساسي لتمديد تأشيرة الزيارة العائلية.

وكانت المديرية العامة للجوازات، قد أعلنت في وقت سابق، تطبيق إلزامية توافر التأمين الصحي عند طلب تمديد تأشيرة الزيارة العائلية إلكترونيّاً عبر منصة "أبشر" (أفراد، أعمال)؛ حيث قالت إنها استكملت جميع المتطلبات الإلكترونية الفنية لربط تمديد تأشيرة الزيارة العائلية بتمديد صلاحية وثيقة التأمين الصحي للزائرين الموجودين في المملكة العربية السعودية الذين صدرت لهم تأشيرة الزيارة من وزارة الخارجية بموجب وثيقة التأمين الصحي؛ وذلك بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس الضمان الصحي التعاوني، ومركز المعلومات الوطني.

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