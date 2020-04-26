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إيطاليا تسجل أدنى حصيلة لوفيات كورونا منذ 14 مارس

أكبر تراجع بمعدل الإصابات اليومية

أعلنت السلطات الإيطالية تسجيل 260 حالة وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، في أقل حصيلة يومية منذ 14 مارس الماضي، وثالث تراجع يومي على التوالي.

وجاء في بيان وكالة الحماية المدنية في إيطاليا: "تم تسجيل 260 حالة وفاة جديدة في أقل حصيلة يومية منذ 14 مارس الماضي، كما تم تسجيل 2324 إصابة جديدة في أكبر تراجع بمعدل الإصابات اليومية منذ 20 إبريل الجاري".

وأظهرت البيانات أن عدد الوفيات المسجلة اليوم الأحد أقل بكثير من 415 حالة وفاة سجلت أمس السبت، ويمثل هذا ثالث تراجع يومي على التوالي لعدد الوفيات.وفقًا لرويترز.


وبلغ إجمالي عدد الوفيات في إيطاليا منذ 21 فبراير 26644 حالة، في ثانية أعلى حصيلة بعد الولايات المتحدة.

في حين بلغ إجمالي الإصابة المؤكدة بالفيروس 197675 حالة، وهي ثالث أعلى حصيلة على مستوى العالم بعد الولايات المتحدة وإسبانيا.

إيطاليا فيروس كورونا الجديد

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إيطاليا تسجل أدنى حصيلة لوفيات كورونا منذ 14 مارس
سبق

أعلنت السلطات الإيطالية تسجيل 260 حالة وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، في أقل حصيلة يومية منذ 14 مارس الماضي، وثالث تراجع يومي على التوالي.

وجاء في بيان وكالة الحماية المدنية في إيطاليا: "تم تسجيل 260 حالة وفاة جديدة في أقل حصيلة يومية منذ 14 مارس الماضي، كما تم تسجيل 2324 إصابة جديدة في أكبر تراجع بمعدل الإصابات اليومية منذ 20 إبريل الجاري".

وأظهرت البيانات أن عدد الوفيات المسجلة اليوم الأحد أقل بكثير من 415 حالة وفاة سجلت أمس السبت، ويمثل هذا ثالث تراجع يومي على التوالي لعدد الوفيات.وفقًا لرويترز.


وبلغ إجمالي عدد الوفيات في إيطاليا منذ 21 فبراير 26644 حالة، في ثانية أعلى حصيلة بعد الولايات المتحدة.

في حين بلغ إجمالي الإصابة المؤكدة بالفيروس 197675 حالة، وهي ثالث أعلى حصيلة على مستوى العالم بعد الولايات المتحدة وإسبانيا.

26 إبريل 2020 - 3 رمضان 1441
10:32 PM
اخر تعديل
27 إبريل 2020 - 4 رمضان 1441
12:29 AM

إيطاليا تسجل أدنى حصيلة لوفيات كورونا منذ 14 مارس

أكبر تراجع بمعدل الإصابات اليومية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت السلطات الإيطالية تسجيل 260 حالة وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، في أقل حصيلة يومية منذ 14 مارس الماضي، وثالث تراجع يومي على التوالي.

وجاء في بيان وكالة الحماية المدنية في إيطاليا: "تم تسجيل 260 حالة وفاة جديدة في أقل حصيلة يومية منذ 14 مارس الماضي، كما تم تسجيل 2324 إصابة جديدة في أكبر تراجع بمعدل الإصابات اليومية منذ 20 إبريل الجاري".

وأظهرت البيانات أن عدد الوفيات المسجلة اليوم الأحد أقل بكثير من 415 حالة وفاة سجلت أمس السبت، ويمثل هذا ثالث تراجع يومي على التوالي لعدد الوفيات.وفقًا لرويترز.


وبلغ إجمالي عدد الوفيات في إيطاليا منذ 21 فبراير 26644 حالة، في ثانية أعلى حصيلة بعد الولايات المتحدة.

في حين بلغ إجمالي الإصابة المؤكدة بالفيروس 197675 حالة، وهي ثالث أعلى حصيلة على مستوى العالم بعد الولايات المتحدة وإسبانيا.

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