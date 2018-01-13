تكريم منسوبين لشرطة حائل ومديرها نظير تفانيهم في أداء الواجب

حمله اللواء "العتيبي" ناقلًا شكر أمير المنطقة ونائبه على تميز جهودهم

كرّم مدير شرطة منطقة حائل اللواء الدكتور كتاب عقيلان العتيبي، اثنين من منسوبي مركز شرطة محافظة سميراء، ومدير المركز؛ وذلك نظير جهودهما.

وقد خصّ التكريم اسم مدير المركز العقيد سعود عيد الشمري، والرقيب معيض ملهي دغيم الحربي، والعريف ماجد شليل عبيد الحربي.

وجاء التكريم من اللواء "العتيبي" نظير تميز الفردين بتوجيه مدير المركز، وتفانيهما في عملهما للحفاظ على أمن المحافظة التي تعتبر جزءًا من هذا الوطن الغالي.

ونقل "العتيبي" شكر أمير منطقة حائل ونائبه ومدير الأمن العام، لهم، على جهودهم وتفانيهم في أداء الأعمال الموكلة إليهم.