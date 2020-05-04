"الصحة العالمية" تحذر ليبيا في المراحل الأولى من كورونا

قالت إن الأرقام المنخفضة ليست مؤشرًا للشعور بالأمان

طالبت منظمة الصحة العالمية، اليوم، السلطات الصحية في ليبيا بتوخي الحذر في مواجهة التهديد الصحي الخطير الذي يشكله انتشار فيروس كورونا في البلاد.

وقالت ممثلة منظمة الصحة العالمية في ليبيا إليزابيث هوف، في بيان لها: الأرقام المنخفضة التي يتم الإبلاغ عنها يجب ألا تبث بشعور زائف بالأمان، وليبيا في المراحل الأولى من الوباء، ولم تصل بعد إلى ذروة العدوى.

ودعت "هوف" السلطات الصحية في ليبيا إلى زيادة إجراءات الاختبارات في جنوب ليبيا، وتوسيع نطاق التحاليل لتشمل المرضى الذين يعانون من الأمراض الشبيهة بالإنفلونزا والالتهابات التنفسية الحادة، مؤكدة أنه من الضروري توفير إمدادات كافية ومنتظمة من مجموعات الاختبار.