النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة" : تسجيل 1645 إصابة جديدة بفيروس كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 28656

"الصحة العالمية" تحذر ليبيا في المراحل الأولى من كورونا

قالت إن الأرقام المنخفضة ليست مؤشرًا للشعور بالأمان

طالبت منظمة الصحة العالمية، اليوم، السلطات الصحية في ليبيا بتوخي الحذر في مواجهة التهديد الصحي الخطير الذي يشكله انتشار فيروس كورونا في البلاد.

وقالت ممثلة منظمة الصحة العالمية في ليبيا إليزابيث هوف، في بيان لها: الأرقام المنخفضة التي يتم الإبلاغ عنها يجب ألا تبث بشعور زائف بالأمان، وليبيا في المراحل الأولى من الوباء، ولم تصل بعد إلى ذروة العدوى.

ودعت "هوف" السلطات الصحية في ليبيا إلى زيادة إجراءات الاختبارات في جنوب ليبيا، وتوسيع نطاق التحاليل لتشمل المرضى الذين يعانون من الأمراض الشبيهة بالإنفلونزا والالتهابات التنفسية الحادة، مؤكدة أنه من الضروري توفير إمدادات كافية ومنتظمة من مجموعات الاختبار.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
"الصحة العالمية" تحذر ليبيا في المراحل الأولى من كورونا
سبق

طالبت منظمة الصحة العالمية، اليوم، السلطات الصحية في ليبيا بتوخي الحذر في مواجهة التهديد الصحي الخطير الذي يشكله انتشار فيروس كورونا في البلاد.

وقالت ممثلة منظمة الصحة العالمية في ليبيا إليزابيث هوف، في بيان لها: الأرقام المنخفضة التي يتم الإبلاغ عنها يجب ألا تبث بشعور زائف بالأمان، وليبيا في المراحل الأولى من الوباء، ولم تصل بعد إلى ذروة العدوى.

ودعت "هوف" السلطات الصحية في ليبيا إلى زيادة إجراءات الاختبارات في جنوب ليبيا، وتوسيع نطاق التحاليل لتشمل المرضى الذين يعانون من الأمراض الشبيهة بالإنفلونزا والالتهابات التنفسية الحادة، مؤكدة أنه من الضروري توفير إمدادات كافية ومنتظمة من مجموعات الاختبار.

04 مايو 2020 - 11 رمضان 1441
03:19 PM

"الصحة العالمية" تحذر ليبيا في المراحل الأولى من كورونا

قالت إن الأرقام المنخفضة ليست مؤشرًا للشعور بالأمان

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
452

طالبت منظمة الصحة العالمية، اليوم، السلطات الصحية في ليبيا بتوخي الحذر في مواجهة التهديد الصحي الخطير الذي يشكله انتشار فيروس كورونا في البلاد.

وقالت ممثلة منظمة الصحة العالمية في ليبيا إليزابيث هوف، في بيان لها: الأرقام المنخفضة التي يتم الإبلاغ عنها يجب ألا تبث بشعور زائف بالأمان، وليبيا في المراحل الأولى من الوباء، ولم تصل بعد إلى ذروة العدوى.

ودعت "هوف" السلطات الصحية في ليبيا إلى زيادة إجراءات الاختبارات في جنوب ليبيا، وتوسيع نطاق التحاليل لتشمل المرضى الذين يعانون من الأمراض الشبيهة بالإنفلونزا والالتهابات التنفسية الحادة، مؤكدة أنه من الضروري توفير إمدادات كافية ومنتظمة من مجموعات الاختبار.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
5,879
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
15,652
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
20,990
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
41,952

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة