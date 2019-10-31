مكة .. سكان مخططات ولي العهد يودعون كابوس "مردم النفايات".. قريباً

"سمرقندي" لـ"سبق": اعتماد مكان بديل ويجري طرح المرحلة الأولى لإنشائه

تعكف أمانة العاصمة المقدسة خلال الفترة القليلة المقبلة، إلى نقل مردم النفايات الواقع في الجهة المقابلة لمخططات ولي العهد " 8 ، 7 ، 6 ، 5" إلى مكان آخر بعيداً عن السكان.



جاء ذلك في رد تلقته "سبق " بعد أن نقلت شكوى سكان مخططات ولي العهد جنوب مكة المكرمة، وتذمرهم من انبعاث الروائح الكريهة من جراء المردم، الذي يقبع في الجبال المقابلة لهم والقريبة من منازلهم.



وقال المتحدث الرسمي باسم أمانة العاصمة المقدسة المهندس رائد سمرقندي لـ"سبق": مردم النفايات الحالي يقع في الجهة المقابلة لمخططات ولي العهد بمكة المكرمة، حيث تم إنشاء هذا المردم عام ١٤٢٤هـ خارج النطاق العمراني خلال تلك الفترة .



وأضاف: بادرت أمانة العاصمة المقدسة في التخطيط وإيجاد حلول لانتقال المردم نظراً للتمدد العمراني، وذلك من خلال تشكيل لجان من الجهات ذات العلاقة لاختيار موقع بديل، وتم اعتماده من قبل اللجنة التي تضمنت عدة جهات مثل هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة والهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة.



وأردف: تم تكليف استشاري لعمل جميع الدراسات الخاصة بالموقع المقترح الذي تم اعتماده إضافة إلى إصدار التراخيص اللازمة لذلك، وقد تم الانتهاء من الدراسات وصدرت شهادة التأهيل البيئي للإنشاء بتاريخ 1441/1/12هـ، وجاري العمل حالياً لطرح المرحلة الأولى لإنشاء المردم الجديد.



وتابع المتحدث: تعمل أمانة العاصمة المقدسة حالياً على السيطرة على الروائح المنبعثة من خلال إحكام المعالجة الخاصة بمسببات الروائح إلى أن يتم الانتقال الكلي للمردم الجديد.