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افتتاح 4 مراكز جديدة لمنح لقاح فيروس كورونا بمكة المكرمة

"العتيبي": سيُمنح للمواطنين والمقيمين الذين سجلوا سابقاً

افتتح مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور وائل مطير، اليوم، 4 مقارّ أخرى بمراكز الرعاية الصحية الأولية؛ لمنح لقاح كورونا المستجد كوفيد-19 لأهالي وسكان مكة المكرمة من المواطنين والمقيمين.

يأتي هذا متابعة للتوسع في مقار المراكز التي تقدم لقاح كورونا المستجد كوفيد-19 في مكة المكرمة وبحضور مدير عام الإدارة العامة للحج والعمرة بوزارة الصحة الدكتور سري عسيري والمدير التنفيذي لتجمع مكة المكرمة الصحي الدكتور دلشاد علي.

وذكر الدكتور "مطير" أن عدد المراكز التي تقدم اللقاح بمكة المكرمة بات 6 مراكز، حيث يعتبر مقر جامعة أم القرى بالعابدية المقر الرئيسي يليه مقر مدينة الملك عبدالله الطبية، بالإضافة إلى 4 مراكز للرعاية الصحية الأولية التي تم العمل بتفعيلها اليوم الأحد وهي (مركز صحي العوالي، الشرائع 2، المعابدة، التخصصي) حاثاً الجميع بأهمية التسجيل عبر تطبيق (صحتي) لأخذ اللقاح مع ضرورة التقيد بالإجراءات الوقائية لمنع انتشار العدوى.

من جانبه، ذكر المتحدث الرسمي بصحة منطقة مكة المكرمة حمد بن فيحان العتيبي بأن اللقاح سيمنح للمواطنين والمقيمين الذين سجلوا مسبقاً لطلب اللقاح عبر تطبيق (صحتي) كما سيتم إضافة خيار تحديد المقر المراد لأخذ اللقاح حسب المنطقة الجغرافية الأقرب للشخص.

وأضاف "العتيبي" أن العمل بمقر جامعة أم القرى على فترتين صباحية ومسائية تنتهي الساعة 12 منتصف الليل طيلة أيام الأسبوع، بينما المراكز المساندة الأخرى ستعمل 5 أيام في الأسبوع في الفترة المسائية بدءاً من الساعة 4 وحتى الساعة 12 منتصف الليل.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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افتتاح 4 مراكز جديدة لمنح لقاح فيروس كورونا بمكة المكرمة
سبق

افتتح مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور وائل مطير، اليوم، 4 مقارّ أخرى بمراكز الرعاية الصحية الأولية؛ لمنح لقاح كورونا المستجد كوفيد-19 لأهالي وسكان مكة المكرمة من المواطنين والمقيمين.

يأتي هذا متابعة للتوسع في مقار المراكز التي تقدم لقاح كورونا المستجد كوفيد-19 في مكة المكرمة وبحضور مدير عام الإدارة العامة للحج والعمرة بوزارة الصحة الدكتور سري عسيري والمدير التنفيذي لتجمع مكة المكرمة الصحي الدكتور دلشاد علي.

وذكر الدكتور "مطير" أن عدد المراكز التي تقدم اللقاح بمكة المكرمة بات 6 مراكز، حيث يعتبر مقر جامعة أم القرى بالعابدية المقر الرئيسي يليه مقر مدينة الملك عبدالله الطبية، بالإضافة إلى 4 مراكز للرعاية الصحية الأولية التي تم العمل بتفعيلها اليوم الأحد وهي (مركز صحي العوالي، الشرائع 2، المعابدة، التخصصي) حاثاً الجميع بأهمية التسجيل عبر تطبيق (صحتي) لأخذ اللقاح مع ضرورة التقيد بالإجراءات الوقائية لمنع انتشار العدوى.

من جانبه، ذكر المتحدث الرسمي بصحة منطقة مكة المكرمة حمد بن فيحان العتيبي بأن اللقاح سيمنح للمواطنين والمقيمين الذين سجلوا مسبقاً لطلب اللقاح عبر تطبيق (صحتي) كما سيتم إضافة خيار تحديد المقر المراد لأخذ اللقاح حسب المنطقة الجغرافية الأقرب للشخص.

وأضاف "العتيبي" أن العمل بمقر جامعة أم القرى على فترتين صباحية ومسائية تنتهي الساعة 12 منتصف الليل طيلة أيام الأسبوع، بينما المراكز المساندة الأخرى ستعمل 5 أيام في الأسبوع في الفترة المسائية بدءاً من الساعة 4 وحتى الساعة 12 منتصف الليل.

21 فبراير 2021 - 9 رجب 1442
06:52 PM

افتتاح 4 مراكز جديدة لمنح لقاح فيروس كورونا بمكة المكرمة

"العتيبي": سيُمنح للمواطنين والمقيمين الذين سجلوا سابقاً

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هادي العصيمي - مكة المكرمة
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افتتح مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور وائل مطير، اليوم، 4 مقارّ أخرى بمراكز الرعاية الصحية الأولية؛ لمنح لقاح كورونا المستجد كوفيد-19 لأهالي وسكان مكة المكرمة من المواطنين والمقيمين.

يأتي هذا متابعة للتوسع في مقار المراكز التي تقدم لقاح كورونا المستجد كوفيد-19 في مكة المكرمة وبحضور مدير عام الإدارة العامة للحج والعمرة بوزارة الصحة الدكتور سري عسيري والمدير التنفيذي لتجمع مكة المكرمة الصحي الدكتور دلشاد علي.

وذكر الدكتور "مطير" أن عدد المراكز التي تقدم اللقاح بمكة المكرمة بات 6 مراكز، حيث يعتبر مقر جامعة أم القرى بالعابدية المقر الرئيسي يليه مقر مدينة الملك عبدالله الطبية، بالإضافة إلى 4 مراكز للرعاية الصحية الأولية التي تم العمل بتفعيلها اليوم الأحد وهي (مركز صحي العوالي، الشرائع 2، المعابدة، التخصصي) حاثاً الجميع بأهمية التسجيل عبر تطبيق (صحتي) لأخذ اللقاح مع ضرورة التقيد بالإجراءات الوقائية لمنع انتشار العدوى.

من جانبه، ذكر المتحدث الرسمي بصحة منطقة مكة المكرمة حمد بن فيحان العتيبي بأن اللقاح سيمنح للمواطنين والمقيمين الذين سجلوا مسبقاً لطلب اللقاح عبر تطبيق (صحتي) كما سيتم إضافة خيار تحديد المقر المراد لأخذ اللقاح حسب المنطقة الجغرافية الأقرب للشخص.

وأضاف "العتيبي" أن العمل بمقر جامعة أم القرى على فترتين صباحية ومسائية تنتهي الساعة 12 منتصف الليل طيلة أيام الأسبوع، بينما المراكز المساندة الأخرى ستعمل 5 أيام في الأسبوع في الفترة المسائية بدءاً من الساعة 4 وحتى الساعة 12 منتصف الليل.

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