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قافلة "الحياة التطوعية" تستقبل 130 مريضًا بـ " مستشفى الخرمة"

كشف 18طبيبًا استشاريًا في 15 تخصصًا اليوم على 130 مريضًا ومراجعًا بالعيادات الخارجية بمستشفى الخرمة العام ضمن "قافلة الحياة التطوعية" التي تقوم عليها إدارة التطوع بصحة الطائف.

وتحت إشراف مدير المستشفى "محمد بن شجاع السبيعي" تم تجهيز مواعيد الحالات المرضية واستقبالها وتنظيم دخولها على الفريق الطبي الزائر وتم تحويل 7 حالات مرضية الى مستشفيات الطائف لاستكمال
علاجها.

وقال لـ "سبق" المتحدث الرسمي بصحة الطائف "سراج الحميدان": "قامت ادارة التطوع, بالتعاون مع إدارة المستشفيات بتنظيم هذه الحملة الحيوية والمهمة والتي تهدف إلى تقديم خدمات تخصصية للمرضى في مستشفى الخرمة العام", لافتًا إلى أنه تم التجهيز منذ وقت مبكر لهذه القافلة التي أسهمت في خدمة الأهالي.

واضاف: "سترفع هذه الحملة من كفاءة التشغيل في المستشفى من خلال نقل الخبرات والمهارات اللازمة للمارسين الصحيين في المستشفى, كما تُسهم في تخفيف الزحام على المستشفيات المرجعية بالطائف".

وأكد "الحميدان" أن القافلة اعتمد مسماها الجديد الثابت تحت "قافلة الحياة التطوعية" والتي تضم نخبة من الاستشاريين والممارسين الصحيين, وأعد لها خطة عمل لتتجول بين المرافق الصحية وفق جدول زمني محدد.

واعرب عن شكره وتقديره لكل الأطباء ومن شارك في هذه القافلة على "التطوع" وقطع المسافات في سبيل تقديم خدمات تخصصية ذات جودة عالية للمستفيدين.

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قافلة "الحياة التطوعية" تستقبل 130 مريضًا بـ " مستشفى الخرمة"
سبق

كشف 18طبيبًا استشاريًا في 15 تخصصًا اليوم على 130 مريضًا ومراجعًا بالعيادات الخارجية بمستشفى الخرمة العام ضمن "قافلة الحياة التطوعية" التي تقوم عليها إدارة التطوع بصحة الطائف.

وتحت إشراف مدير المستشفى "محمد بن شجاع السبيعي" تم تجهيز مواعيد الحالات المرضية واستقبالها وتنظيم دخولها على الفريق الطبي الزائر وتم تحويل 7 حالات مرضية الى مستشفيات الطائف لاستكمال
علاجها.

وقال لـ "سبق" المتحدث الرسمي بصحة الطائف "سراج الحميدان": "قامت ادارة التطوع, بالتعاون مع إدارة المستشفيات بتنظيم هذه الحملة الحيوية والمهمة والتي تهدف إلى تقديم خدمات تخصصية للمرضى في مستشفى الخرمة العام", لافتًا إلى أنه تم التجهيز منذ وقت مبكر لهذه القافلة التي أسهمت في خدمة الأهالي.

واضاف: "سترفع هذه الحملة من كفاءة التشغيل في المستشفى من خلال نقل الخبرات والمهارات اللازمة للمارسين الصحيين في المستشفى, كما تُسهم في تخفيف الزحام على المستشفيات المرجعية بالطائف".

وأكد "الحميدان" أن القافلة اعتمد مسماها الجديد الثابت تحت "قافلة الحياة التطوعية" والتي تضم نخبة من الاستشاريين والممارسين الصحيين, وأعد لها خطة عمل لتتجول بين المرافق الصحية وفق جدول زمني محدد.

واعرب عن شكره وتقديره لكل الأطباء ومن شارك في هذه القافلة على "التطوع" وقطع المسافات في سبيل تقديم خدمات تخصصية ذات جودة عالية للمستفيدين.

13 أكتوبر 2021 - 7 ربيع الأول 1443
10:25 PM

قافلة "الحياة التطوعية" تستقبل 130 مريضًا بـ " مستشفى الخرمة"

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محمد الزامل - الخرمة
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كشف 18طبيبًا استشاريًا في 15 تخصصًا اليوم على 130 مريضًا ومراجعًا بالعيادات الخارجية بمستشفى الخرمة العام ضمن "قافلة الحياة التطوعية" التي تقوم عليها إدارة التطوع بصحة الطائف.

وتحت إشراف مدير المستشفى "محمد بن شجاع السبيعي" تم تجهيز مواعيد الحالات المرضية واستقبالها وتنظيم دخولها على الفريق الطبي الزائر وتم تحويل 7 حالات مرضية الى مستشفيات الطائف لاستكمال
علاجها.

وقال لـ "سبق" المتحدث الرسمي بصحة الطائف "سراج الحميدان": "قامت ادارة التطوع, بالتعاون مع إدارة المستشفيات بتنظيم هذه الحملة الحيوية والمهمة والتي تهدف إلى تقديم خدمات تخصصية للمرضى في مستشفى الخرمة العام", لافتًا إلى أنه تم التجهيز منذ وقت مبكر لهذه القافلة التي أسهمت في خدمة الأهالي.

واضاف: "سترفع هذه الحملة من كفاءة التشغيل في المستشفى من خلال نقل الخبرات والمهارات اللازمة للمارسين الصحيين في المستشفى, كما تُسهم في تخفيف الزحام على المستشفيات المرجعية بالطائف".

وأكد "الحميدان" أن القافلة اعتمد مسماها الجديد الثابت تحت "قافلة الحياة التطوعية" والتي تضم نخبة من الاستشاريين والممارسين الصحيين, وأعد لها خطة عمل لتتجول بين المرافق الصحية وفق جدول زمني محدد.

واعرب عن شكره وتقديره لكل الأطباء ومن شارك في هذه القافلة على "التطوع" وقطع المسافات في سبيل تقديم خدمات تخصصية ذات جودة عالية للمستفيدين.

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