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انطلاق أولمبياد الرماية لأسلحة ضغط الهواء

تستمر حتى الخميس ووفق الإجراءات الاحترازية

انطلقت اليوم، بطولة الأولمبياد لرماية أسلحة ضغط الهواء لفئة الممتاز (بندقية ومسدس) لمسافة 10م، التي ينظمها الاتحاد السعودي للرماية، وتستمر حتى الخميس المقبل على ميادين الرماية بمدينة تدريب الأمن العام بمنطقة الرياض.

وتُقام البطولة وفق الإجراءات والاحترازات الوقائية والبروتوكولات الصادرة من وزارة الرياضة، وبإشراف مباشر من المدير التنفيذي للاتحاد أحمد منصور الشهراني، حيث أُقيمت اليوم تصفيات منافسات المسدس والبندقية لتحديد المتأهلين إلى الأدوار النهائية التي ستستكمل غدًا، على أن تُقام في اليوم الذي يليه منافسات الأدوار المتقدمة وصولاً للنهائيات بإشراف 4 حكام، هم: نوار الجعيد، محمد العنزي ، أحمد القيسي، خالد السريع.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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انطلاق أولمبياد الرماية لأسلحة ضغط الهواء
سبق

انطلقت اليوم، بطولة الأولمبياد لرماية أسلحة ضغط الهواء لفئة الممتاز (بندقية ومسدس) لمسافة 10م، التي ينظمها الاتحاد السعودي للرماية، وتستمر حتى الخميس المقبل على ميادين الرماية بمدينة تدريب الأمن العام بمنطقة الرياض.

وتُقام البطولة وفق الإجراءات والاحترازات الوقائية والبروتوكولات الصادرة من وزارة الرياضة، وبإشراف مباشر من المدير التنفيذي للاتحاد أحمد منصور الشهراني، حيث أُقيمت اليوم تصفيات منافسات المسدس والبندقية لتحديد المتأهلين إلى الأدوار النهائية التي ستستكمل غدًا، على أن تُقام في اليوم الذي يليه منافسات الأدوار المتقدمة وصولاً للنهائيات بإشراف 4 حكام، هم: نوار الجعيد، محمد العنزي ، أحمد القيسي، خالد السريع.

30 أغسطس 2020 - 11 محرّم 1442
10:26 PM

انطلاق أولمبياد الرماية لأسلحة ضغط الهواء

تستمر حتى الخميس ووفق الإجراءات الاحترازية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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انطلقت اليوم، بطولة الأولمبياد لرماية أسلحة ضغط الهواء لفئة الممتاز (بندقية ومسدس) لمسافة 10م، التي ينظمها الاتحاد السعودي للرماية، وتستمر حتى الخميس المقبل على ميادين الرماية بمدينة تدريب الأمن العام بمنطقة الرياض.

وتُقام البطولة وفق الإجراءات والاحترازات الوقائية والبروتوكولات الصادرة من وزارة الرياضة، وبإشراف مباشر من المدير التنفيذي للاتحاد أحمد منصور الشهراني، حيث أُقيمت اليوم تصفيات منافسات المسدس والبندقية لتحديد المتأهلين إلى الأدوار النهائية التي ستستكمل غدًا، على أن تُقام في اليوم الذي يليه منافسات الأدوار المتقدمة وصولاً للنهائيات بإشراف 4 حكام، هم: نوار الجعيد، محمد العنزي ، أحمد القيسي، خالد السريع.

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