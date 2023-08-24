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"تعليم الشرقية" لـ"سبق": لا اختلاط بين طلاب وطالبات "الطفولة المبكرة"

"الباحص": عدد الأطفال الملتحقين بالبرنامج أكثر من 6 آلاف

كشف سعيد الباحص، المتحدث الرسمي لتعليم المنطقة الشرقية، عن اعتماد ٥٩ مدرسة للطفولة المبكرة بالمنطقة الشرقية، التي ستبدأ الدراسة بها مطلع العام الدراسي الجديد بمشيئة الله تعالى.

وأوضح "الباحص" أن عدد الأطفال المتوقع التحاقهم بها قرابة ٦٣٨٧، بينما عدد الصفوف الأولية بنين الذين سيلتحقون بمدارس الطفولة المبكرة ١٧١، وعدد الطلاب المتوقع التحاقهم بها ٣٨٩٩ طالبًا، فيما بلغ عدد فصول رياض الأطفال ٢٦٨ فصلاً.

وأضاف "الباحص": "الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية، بمتابعة من المدير العام للتعليم ناصر الشلعان، قامت بتشكيل لجنة خاصة من مختلف الإدارات المعنية، تشرف بشكل مباشر على عملية التأهيل والتجهيز للمدارس المعتمدة كافة، والعمل على تهيئة مرافقها؛ إذ تشكل هذه المدارس (الطفولة المبكرة) التي تضم الفئة العمرية من 4 سنوات إلى 9 سنوات فرصة كبيرة لرفع نسبة الالتحاق برياض الأطفال، ورفع كفاءة استخدام المباني المدرسية، وردم الفجوة في التدريس بين رياض الأطفال والصفوف الأولية، والعمل على تحسين جودة التعليم، ورفع نسبة مرحلة الطفولة المبكرة من ١٧ % في عام ٢٠١٨ إلى ٩٥ % في عام ٢٠٣٠، وتطوير منظومة التعليم، وتحقيق نواتج أفضل لباقي مراحل التعليم؛ إذ سيتم إسناد تدريس الصفوف الأولية الأول والثاني والثالث الابتدائي للمعلمات، على أن يكون هناك فصول دراسية منفصلة، ودورات مياه خاصة للطلاب، وكذلك للطالبات".

وبيّن "الباحص" أن تعليم المنطقة يعمل حاليًا بشكل متواصل من خلال الإدارات ذات العلاقة؛ وذلك لضمان الجاهزية القصوى لهذه المدارس؛ لتؤدي الدور المنوط بها على الوجه الأكمل تحقيقًا لاستراتيجية وزارة التعليم المتوافقة مع رؤية السعودية 2030.

وألمح "الباحص" إلى أن مرحلة الطفولة المبكرة تمثل أهمية كبيرة في إكساب الطفل المهارات والمعارف والقيم؛ إذ تشكل المرحلة الأهم في حياته، كما أنها تساعد على بناء المهارات في مرحلة يتطور فيها دماغ الطفل، وهي استثمار في المستقبل.

وأشار "الباحص" إلى أن الإدارة بإشراف المدير العام للتعليم ناصر الشلعان قد اتخذت جميع الإجراءات التي تضمن تجهيز المدارس لهذه المرحلة، وفق خطة زمنية مجدولة لانتهاء كامل الأعمال، واحتياجات مدارس الطفولة المبكرة للانطلاق مع بداية العام الدراسي الجديد، بما يعود بالفائدة على أبنائنا الطلاب وبناتنا الطالبات، وتحقيق الجودة في التعلم والتعليم.

وأضاف: "هناك حملة إعلامية، بدأ العمل بها عبر المنصات الإعلامية الرسمية لتعليم الشرقية، تتضمن التعريف بهذه المرحلة، وأهميتها، ودورها في بناء المهارات، وتعزيز القيم لدى الطفل".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"تعليم الشرقية" لـ"سبق": لا اختلاط بين طلاب وطالبات "الطفولة المبكرة"
سبق

كشف سعيد الباحص، المتحدث الرسمي لتعليم المنطقة الشرقية، عن اعتماد ٥٩ مدرسة للطفولة المبكرة بالمنطقة الشرقية، التي ستبدأ الدراسة بها مطلع العام الدراسي الجديد بمشيئة الله تعالى.

وأوضح "الباحص" أن عدد الأطفال المتوقع التحاقهم بها قرابة ٦٣٨٧، بينما عدد الصفوف الأولية بنين الذين سيلتحقون بمدارس الطفولة المبكرة ١٧١، وعدد الطلاب المتوقع التحاقهم بها ٣٨٩٩ طالبًا، فيما بلغ عدد فصول رياض الأطفال ٢٦٨ فصلاً.

وأضاف "الباحص": "الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية، بمتابعة من المدير العام للتعليم ناصر الشلعان، قامت بتشكيل لجنة خاصة من مختلف الإدارات المعنية، تشرف بشكل مباشر على عملية التأهيل والتجهيز للمدارس المعتمدة كافة، والعمل على تهيئة مرافقها؛ إذ تشكل هذه المدارس (الطفولة المبكرة) التي تضم الفئة العمرية من 4 سنوات إلى 9 سنوات فرصة كبيرة لرفع نسبة الالتحاق برياض الأطفال، ورفع كفاءة استخدام المباني المدرسية، وردم الفجوة في التدريس بين رياض الأطفال والصفوف الأولية، والعمل على تحسين جودة التعليم، ورفع نسبة مرحلة الطفولة المبكرة من ١٧ % في عام ٢٠١٨ إلى ٩٥ % في عام ٢٠٣٠، وتطوير منظومة التعليم، وتحقيق نواتج أفضل لباقي مراحل التعليم؛ إذ سيتم إسناد تدريس الصفوف الأولية الأول والثاني والثالث الابتدائي للمعلمات، على أن يكون هناك فصول دراسية منفصلة، ودورات مياه خاصة للطلاب، وكذلك للطالبات".

وبيّن "الباحص" أن تعليم المنطقة يعمل حاليًا بشكل متواصل من خلال الإدارات ذات العلاقة؛ وذلك لضمان الجاهزية القصوى لهذه المدارس؛ لتؤدي الدور المنوط بها على الوجه الأكمل تحقيقًا لاستراتيجية وزارة التعليم المتوافقة مع رؤية السعودية 2030.

وألمح "الباحص" إلى أن مرحلة الطفولة المبكرة تمثل أهمية كبيرة في إكساب الطفل المهارات والمعارف والقيم؛ إذ تشكل المرحلة الأهم في حياته، كما أنها تساعد على بناء المهارات في مرحلة يتطور فيها دماغ الطفل، وهي استثمار في المستقبل.

وأشار "الباحص" إلى أن الإدارة بإشراف المدير العام للتعليم ناصر الشلعان قد اتخذت جميع الإجراءات التي تضمن تجهيز المدارس لهذه المرحلة، وفق خطة زمنية مجدولة لانتهاء كامل الأعمال، واحتياجات مدارس الطفولة المبكرة للانطلاق مع بداية العام الدراسي الجديد، بما يعود بالفائدة على أبنائنا الطلاب وبناتنا الطالبات، وتحقيق الجودة في التعلم والتعليم.

وأضاف: "هناك حملة إعلامية، بدأ العمل بها عبر المنصات الإعلامية الرسمية لتعليم الشرقية، تتضمن التعريف بهذه المرحلة، وأهميتها، ودورها في بناء المهارات، وتعزيز القيم لدى الطفل".

24 أغسطس 2019 - 23 ذو الحجة 1440
08:50 PM

"تعليم الشرقية" لـ"سبق": لا اختلاط بين طلاب وطالبات "الطفولة المبكرة"

"الباحص": عدد الأطفال الملتحقين بالبرنامج أكثر من 6 آلاف

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عبدالله السالم - الدمام
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كشف سعيد الباحص، المتحدث الرسمي لتعليم المنطقة الشرقية، عن اعتماد ٥٩ مدرسة للطفولة المبكرة بالمنطقة الشرقية، التي ستبدأ الدراسة بها مطلع العام الدراسي الجديد بمشيئة الله تعالى.

وأوضح "الباحص" أن عدد الأطفال المتوقع التحاقهم بها قرابة ٦٣٨٧، بينما عدد الصفوف الأولية بنين الذين سيلتحقون بمدارس الطفولة المبكرة ١٧١، وعدد الطلاب المتوقع التحاقهم بها ٣٨٩٩ طالبًا، فيما بلغ عدد فصول رياض الأطفال ٢٦٨ فصلاً.

وأضاف "الباحص": "الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية، بمتابعة من المدير العام للتعليم ناصر الشلعان، قامت بتشكيل لجنة خاصة من مختلف الإدارات المعنية، تشرف بشكل مباشر على عملية التأهيل والتجهيز للمدارس المعتمدة كافة، والعمل على تهيئة مرافقها؛ إذ تشكل هذه المدارس (الطفولة المبكرة) التي تضم الفئة العمرية من 4 سنوات إلى 9 سنوات فرصة كبيرة لرفع نسبة الالتحاق برياض الأطفال، ورفع كفاءة استخدام المباني المدرسية، وردم الفجوة في التدريس بين رياض الأطفال والصفوف الأولية، والعمل على تحسين جودة التعليم، ورفع نسبة مرحلة الطفولة المبكرة من ١٧ % في عام ٢٠١٨ إلى ٩٥ % في عام ٢٠٣٠، وتطوير منظومة التعليم، وتحقيق نواتج أفضل لباقي مراحل التعليم؛ إذ سيتم إسناد تدريس الصفوف الأولية الأول والثاني والثالث الابتدائي للمعلمات، على أن يكون هناك فصول دراسية منفصلة، ودورات مياه خاصة للطلاب، وكذلك للطالبات".

وبيّن "الباحص" أن تعليم المنطقة يعمل حاليًا بشكل متواصل من خلال الإدارات ذات العلاقة؛ وذلك لضمان الجاهزية القصوى لهذه المدارس؛ لتؤدي الدور المنوط بها على الوجه الأكمل تحقيقًا لاستراتيجية وزارة التعليم المتوافقة مع رؤية السعودية 2030.

وألمح "الباحص" إلى أن مرحلة الطفولة المبكرة تمثل أهمية كبيرة في إكساب الطفل المهارات والمعارف والقيم؛ إذ تشكل المرحلة الأهم في حياته، كما أنها تساعد على بناء المهارات في مرحلة يتطور فيها دماغ الطفل، وهي استثمار في المستقبل.

وأشار "الباحص" إلى أن الإدارة بإشراف المدير العام للتعليم ناصر الشلعان قد اتخذت جميع الإجراءات التي تضمن تجهيز المدارس لهذه المرحلة، وفق خطة زمنية مجدولة لانتهاء كامل الأعمال، واحتياجات مدارس الطفولة المبكرة للانطلاق مع بداية العام الدراسي الجديد، بما يعود بالفائدة على أبنائنا الطلاب وبناتنا الطالبات، وتحقيق الجودة في التعلم والتعليم.

وأضاف: "هناك حملة إعلامية، بدأ العمل بها عبر المنصات الإعلامية الرسمية لتعليم الشرقية، تتضمن التعريف بهذه المرحلة، وأهميتها، ودورها في بناء المهارات، وتعزيز القيم لدى الطفل".

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