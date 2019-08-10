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عدسة "سبق" ترصد الدعاء مختلطًا بالبكاء والفرح في عرفات

وسط خدمات متكاملة تشاركت فيها مختلف أجهزة الدولة

رصدت عدسة "سبق" مشاعر الحجاح بعد عصر يوم "عرفة" والأمطار تعانق روحانية المكان، وسط مظاهر مختلطة بين الفرح والبكاء والخشوع والتضرع أن يتقبل الله الدعاء في يوم من أعظم الأيام.

وتظهر اللقطات جموع الحجيج وهم يستعدّون للنفرة إلى مشعر مزدلفة، وسط خدمات متكاملة تشاركت فيها مختلف أجهزة الدولة للتيسير على الحجاج ليؤدوا النسك بكل يسر وسهولة.

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عدسة "سبق" ترصد الدعاء مختلطًا بالبكاء والفرح في عرفات
سبق

رصدت عدسة "سبق" مشاعر الحجاح بعد عصر يوم "عرفة" والأمطار تعانق روحانية المكان، وسط مظاهر مختلطة بين الفرح والبكاء والخشوع والتضرع أن يتقبل الله الدعاء في يوم من أعظم الأيام.

وتظهر اللقطات جموع الحجيج وهم يستعدّون للنفرة إلى مشعر مزدلفة، وسط خدمات متكاملة تشاركت فيها مختلف أجهزة الدولة للتيسير على الحجاج ليؤدوا النسك بكل يسر وسهولة.

10 أغسطس 2019 - 9 ذو الحجة 1440
04:46 PM

عدسة "سبق" ترصد الدعاء مختلطًا بالبكاء والفرح في عرفات

وسط خدمات متكاملة تشاركت فيها مختلف أجهزة الدولة

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عبدالله العنزي - بعثة المشاعر المقدّسة
0
608

رصدت عدسة "سبق" مشاعر الحجاح بعد عصر يوم "عرفة" والأمطار تعانق روحانية المكان، وسط مظاهر مختلطة بين الفرح والبكاء والخشوع والتضرع أن يتقبل الله الدعاء في يوم من أعظم الأيام.

وتظهر اللقطات جموع الحجيج وهم يستعدّون للنفرة إلى مشعر مزدلفة، وسط خدمات متكاملة تشاركت فيها مختلف أجهزة الدولة للتيسير على الحجاج ليؤدوا النسك بكل يسر وسهولة.

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