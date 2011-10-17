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الأردن.. تعليق دوام مدارس بسبب "شيغيلا" وسط ارتفاع حالات التسمّم بالجرثومة

التعليم: سيكون لغايات التعقيم وأن منصة الوزارة جاهزة للتعليم عن بُعد في المناطق

قال الناطق الإعلامي لوزارة التربية الأردنية، د. أحمد المساعفة؛ إنه سيتم تعليق الدوام في مدارس جرش وعجلون ليوم واحد فقط، والتمديد يعتمد على المستجدات الصحية في المناطق التي تحتوي على جرثومة "شيغيلا".

وأضاف؛ أن تعليق الدوام سيكون لغايات التعقيم، وأن منصة الوزارة جاهزة للتعليم عن بُعد في المناطق، بحسب المنطقة.

في غضون ذلك، أفاد تلفزيون "رؤيا"، اليوم الأحد، بوصول 14 حالة جديدة مشتبه في إصابتها بالتسمّم؛ ليرتفع إجمالي الإصابات في المحافظة إلى 72 حالة.

وقالت أمين عام وزارة الصحة للشؤون الفنيّة الإدارية، إلهام خريسات؛ في تصريحات سابقة، إن عدد حالات الإصابة بالتسمّم في محافظة عجلون ارتفع إلى 15 حالة.

وزار وزير الصحة، فراس الهواري؛ أمس السبت، مستشفى جرش الحكومي، واطمأن على الوضع الصحي لتسعة أطفال تمّ إدخالهم لوجود أعراض اشتباه تسمم بجرثومة شيغيلا.

وأوضح أن جرثومة شيغيلا شديدة العدوى، وتعد فئة الأطفال وكبار السن الأكثر احتمالية للإصابة بها، التي في الغالب يتم الشفاء منها بعد مرور 3 أيام من الإصابة، ولا تحتاج عادة إلى العلاج بالمضادات الحيوية، إلا في الحالات الشديدة التي تستدعي الصورة السريرية ذلك.

ولفت الوزير إلى أن هذه الجرثومة عادة ما تنشط في فصل الخريف، وتنتقل للإنسان عن طريق الماء والغذاء حال وجودها فيهما، كما تنتقل من جسم لآخر عن طريق التلامس.

وتعد إجراءات السلامة وغسل الأيدي والخضراوات والفواكه من أهم ركائز السيطرة على انتشار هذه العدوى بعد حدوث التسمّم الأولي.

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الأردن.. تعليق دوام مدارس بسبب "شيغيلا" وسط ارتفاع حالات التسمّم بالجرثومة
سبق

قال الناطق الإعلامي لوزارة التربية الأردنية، د. أحمد المساعفة؛ إنه سيتم تعليق الدوام في مدارس جرش وعجلون ليوم واحد فقط، والتمديد يعتمد على المستجدات الصحية في المناطق التي تحتوي على جرثومة "شيغيلا".

وأضاف؛ أن تعليق الدوام سيكون لغايات التعقيم، وأن منصة الوزارة جاهزة للتعليم عن بُعد في المناطق، بحسب المنطقة.

في غضون ذلك، أفاد تلفزيون "رؤيا"، اليوم الأحد، بوصول 14 حالة جديدة مشتبه في إصابتها بالتسمّم؛ ليرتفع إجمالي الإصابات في المحافظة إلى 72 حالة.

وقالت أمين عام وزارة الصحة للشؤون الفنيّة الإدارية، إلهام خريسات؛ في تصريحات سابقة، إن عدد حالات الإصابة بالتسمّم في محافظة عجلون ارتفع إلى 15 حالة.

وزار وزير الصحة، فراس الهواري؛ أمس السبت، مستشفى جرش الحكومي، واطمأن على الوضع الصحي لتسعة أطفال تمّ إدخالهم لوجود أعراض اشتباه تسمم بجرثومة شيغيلا.

وأوضح أن جرثومة شيغيلا شديدة العدوى، وتعد فئة الأطفال وكبار السن الأكثر احتمالية للإصابة بها، التي في الغالب يتم الشفاء منها بعد مرور 3 أيام من الإصابة، ولا تحتاج عادة إلى العلاج بالمضادات الحيوية، إلا في الحالات الشديدة التي تستدعي الصورة السريرية ذلك.

ولفت الوزير إلى أن هذه الجرثومة عادة ما تنشط في فصل الخريف، وتنتقل للإنسان عن طريق الماء والغذاء حال وجودها فيهما، كما تنتقل من جسم لآخر عن طريق التلامس.

وتعد إجراءات السلامة وغسل الأيدي والخضراوات والفواكه من أهم ركائز السيطرة على انتشار هذه العدوى بعد حدوث التسمّم الأولي.

17 أكتوبر 2021 - 11 ربيع الأول 1443
01:27 PM

الأردن.. تعليق دوام مدارس بسبب "شيغيلا" وسط ارتفاع حالات التسمّم بالجرثومة

التعليم: سيكون لغايات التعقيم وأن منصة الوزارة جاهزة للتعليم عن بُعد في المناطق

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال الناطق الإعلامي لوزارة التربية الأردنية، د. أحمد المساعفة؛ إنه سيتم تعليق الدوام في مدارس جرش وعجلون ليوم واحد فقط، والتمديد يعتمد على المستجدات الصحية في المناطق التي تحتوي على جرثومة "شيغيلا".

وأضاف؛ أن تعليق الدوام سيكون لغايات التعقيم، وأن منصة الوزارة جاهزة للتعليم عن بُعد في المناطق، بحسب المنطقة.

في غضون ذلك، أفاد تلفزيون "رؤيا"، اليوم الأحد، بوصول 14 حالة جديدة مشتبه في إصابتها بالتسمّم؛ ليرتفع إجمالي الإصابات في المحافظة إلى 72 حالة.

وقالت أمين عام وزارة الصحة للشؤون الفنيّة الإدارية، إلهام خريسات؛ في تصريحات سابقة، إن عدد حالات الإصابة بالتسمّم في محافظة عجلون ارتفع إلى 15 حالة.

وزار وزير الصحة، فراس الهواري؛ أمس السبت، مستشفى جرش الحكومي، واطمأن على الوضع الصحي لتسعة أطفال تمّ إدخالهم لوجود أعراض اشتباه تسمم بجرثومة شيغيلا.

وأوضح أن جرثومة شيغيلا شديدة العدوى، وتعد فئة الأطفال وكبار السن الأكثر احتمالية للإصابة بها، التي في الغالب يتم الشفاء منها بعد مرور 3 أيام من الإصابة، ولا تحتاج عادة إلى العلاج بالمضادات الحيوية، إلا في الحالات الشديدة التي تستدعي الصورة السريرية ذلك.

ولفت الوزير إلى أن هذه الجرثومة عادة ما تنشط في فصل الخريف، وتنتقل للإنسان عن طريق الماء والغذاء حال وجودها فيهما، كما تنتقل من جسم لآخر عن طريق التلامس.

وتعد إجراءات السلامة وغسل الأيدي والخضراوات والفواكه من أهم ركائز السيطرة على انتشار هذه العدوى بعد حدوث التسمّم الأولي.

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