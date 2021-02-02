إيران ترضخ لضغوط كوريا الجنوبية.. وتُفرج عن طاقم الناقلة المحتجزة

"زادة" أشار إلى أن السفينة لا تزال قيد المراجعة

أعلنت إيران، اليوم الثلاثاء، السماح لأفراد طاقم ناقلة النفط الكورية الجنوبية، التي احتجزتها مطلع يناير الماضي بمغادرة أراضيها، في خطوة بات من الواضح أنها جاءت رضوخاً للضغوط التي مارستها سيول.

وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية سعيد خطيب زادة، في بيان أوردته "فرانس 24" أن الإفراج عن أفراد طاقم الناقلة الكورية الجنوبية جاء بعد طلب من الحكومة الكورية الجنوبية، وبالتعاون مع السلطة القضائية في إيران.

وأضاف "زادة" أن قضية الناقلة وربانها لا تزال قيد المراجعة، دون أن يقدم تفاصيل إضافية بهذا الشأن.

وأعلن الحرس الثوري في الرابع من يناير أن بحريته أوقفت الناقلة "هانكوك تشيمي"؛ لمخالفتها "القوانين البيئية البحرية"، حسب زعمه.

ومارست سيول ضغوطاً قوية على إيران، وطالبت بالإفراج سريعاً عن السفينة وأفراد طاقمها العشرين، الذين يحملون جنسيات كورية جنوبية وإندونيسية وفيتنامية وبورمية.