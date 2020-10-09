تعرف على أكثر أسماء الذكور والإناث تسجيلاً في المملكة خلال 1441هـ

حسب إحصائية كشفتها وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية

كشفت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، عن أكثر الأسماء تسجيلاً في المملكة العربية السعودية خلال العام الهجري الماضي 1441هـ.

وأشارت الوكالة إلى أن أكثر أسماء الذكور تسجيلاً خلال العام الماضي، بالترتيب: سلمان، محمد، عبدالله، عبدالعزيز، فهد، علي، خالد، سعود، عبدالرحمن، سلطان.

أما أكثر أسماء الإناث، بالترتيب وهي: ملك، حور، ديم، ورد، كيان، ليان، نورة، ترف، غنى، ريما.