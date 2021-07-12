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أمين الرياض يعتمد "دليل تنظيم وتشجير مواقف المولات والمجمعات التجارية"

في إطار تنفيذ الأمانة لمبادرة تهدف للارتقاء بجودة الحياة بالمدينة

اعتمد الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف أمين منطقة الرياض، دليل تنظيم وتشجير مواقف المولات والمجمعات التجارية، والذي أصدرته الأمانة في إطار تنفيذها لمبادرة تهدف للارتقاء بجودة الحياة في المدينة، وتحسين مشهدها الحضري، وزيادة المساحات الخضراء بما ينسجم مع مستهدفات برامج التحول الوطني وفق رؤية المملكة ٢٠٣٠.

ووجّه أمين الرياض باعتماد المخططات خلال ٩٠ يومًا للبدء بالمرحلة الأولى من التطبيق، حيث تضمن الدليل توجيهات بيئية لتحسين جودة التشجير في مدينة الرياض، كاختيار أنواع أشجار قوية البنية ذات الظلال الواسعة وقليلة الاحتياج المائي المتحملة للظروف المناخية للمدينة، والمنطبق عليها جملة من الاشتراطات العامة والخاصة، منها مقاومتها العالية للآفات، وسرعة نموها وكثافته، وغزارة التفريعات والأغصان المكونة للظل، مع مراعاة المواصفات الإنشائية للأرصفة والجزر الوسطية والمساحات المخصصة للمشاة والضامنة لانسيابية حركتهم.

وشمل الدليل التنظيمي مواصفات شبكات ري الأشجار، مع تأكيده لأهمية ترشيد استهلاك المياه، متضمنًا شروط زراعة الأشجار وصيانتها، ومنها ألا يقل طول الشجرة عن مترين ونصف المتر، وبضوابط تحدد توزيع الشجيرات والمغطيات بين الأشجار، مستعرضًا نماذج متنوعة لأعمال التشجير، كالمواقف ذات الأرصفة الجانبية، والجزر الوسطية.

واقترح الدليل مجموعة من الأشجار الصالحة للزراعة في مدينة الرياض، كاللبخ والبونسيانا والخبازي الساحلي والأكاسيا، واضعًا أنواعًا أخرى ضمن قائمة الأشجار المحظورة لعدم ملاءمتها للمدينة، وما قد تسببه من أذى للمشاة كالنباتات الشوكية، مسلطًا الضوء على مواصفات منطقة انتظار السائقين، تماشيًا مع متطلبات الأنسنة من خلال توفير مواقع ملائمة تُسهم في التنظيم وتحسين المشهد الحضري، مع تحديد آلية تطبيق مالكي المولات والمجمعات التجارية القائمة والمستقبلية للاشتراطات المحددة.

أمانة الرياض مبادرة التشجير

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمين الرياض يعتمد "دليل تنظيم وتشجير مواقف المولات والمجمعات التجارية"
سبق

اعتمد الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف أمين منطقة الرياض، دليل تنظيم وتشجير مواقف المولات والمجمعات التجارية، والذي أصدرته الأمانة في إطار تنفيذها لمبادرة تهدف للارتقاء بجودة الحياة في المدينة، وتحسين مشهدها الحضري، وزيادة المساحات الخضراء بما ينسجم مع مستهدفات برامج التحول الوطني وفق رؤية المملكة ٢٠٣٠.

ووجّه أمين الرياض باعتماد المخططات خلال ٩٠ يومًا للبدء بالمرحلة الأولى من التطبيق، حيث تضمن الدليل توجيهات بيئية لتحسين جودة التشجير في مدينة الرياض، كاختيار أنواع أشجار قوية البنية ذات الظلال الواسعة وقليلة الاحتياج المائي المتحملة للظروف المناخية للمدينة، والمنطبق عليها جملة من الاشتراطات العامة والخاصة، منها مقاومتها العالية للآفات، وسرعة نموها وكثافته، وغزارة التفريعات والأغصان المكونة للظل، مع مراعاة المواصفات الإنشائية للأرصفة والجزر الوسطية والمساحات المخصصة للمشاة والضامنة لانسيابية حركتهم.

وشمل الدليل التنظيمي مواصفات شبكات ري الأشجار، مع تأكيده لأهمية ترشيد استهلاك المياه، متضمنًا شروط زراعة الأشجار وصيانتها، ومنها ألا يقل طول الشجرة عن مترين ونصف المتر، وبضوابط تحدد توزيع الشجيرات والمغطيات بين الأشجار، مستعرضًا نماذج متنوعة لأعمال التشجير، كالمواقف ذات الأرصفة الجانبية، والجزر الوسطية.

واقترح الدليل مجموعة من الأشجار الصالحة للزراعة في مدينة الرياض، كاللبخ والبونسيانا والخبازي الساحلي والأكاسيا، واضعًا أنواعًا أخرى ضمن قائمة الأشجار المحظورة لعدم ملاءمتها للمدينة، وما قد تسببه من أذى للمشاة كالنباتات الشوكية، مسلطًا الضوء على مواصفات منطقة انتظار السائقين، تماشيًا مع متطلبات الأنسنة من خلال توفير مواقع ملائمة تُسهم في التنظيم وتحسين المشهد الحضري، مع تحديد آلية تطبيق مالكي المولات والمجمعات التجارية القائمة والمستقبلية للاشتراطات المحددة.

11 يوليو 2020 - 20 ذو القعدة 1441
11:41 PM

أمين الرياض يعتمد "دليل تنظيم وتشجير مواقف المولات والمجمعات التجارية"

في إطار تنفيذ الأمانة لمبادرة تهدف للارتقاء بجودة الحياة بالمدينة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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اعتمد الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف أمين منطقة الرياض، دليل تنظيم وتشجير مواقف المولات والمجمعات التجارية، والذي أصدرته الأمانة في إطار تنفيذها لمبادرة تهدف للارتقاء بجودة الحياة في المدينة، وتحسين مشهدها الحضري، وزيادة المساحات الخضراء بما ينسجم مع مستهدفات برامج التحول الوطني وفق رؤية المملكة ٢٠٣٠.

ووجّه أمين الرياض باعتماد المخططات خلال ٩٠ يومًا للبدء بالمرحلة الأولى من التطبيق، حيث تضمن الدليل توجيهات بيئية لتحسين جودة التشجير في مدينة الرياض، كاختيار أنواع أشجار قوية البنية ذات الظلال الواسعة وقليلة الاحتياج المائي المتحملة للظروف المناخية للمدينة، والمنطبق عليها جملة من الاشتراطات العامة والخاصة، منها مقاومتها العالية للآفات، وسرعة نموها وكثافته، وغزارة التفريعات والأغصان المكونة للظل، مع مراعاة المواصفات الإنشائية للأرصفة والجزر الوسطية والمساحات المخصصة للمشاة والضامنة لانسيابية حركتهم.

وشمل الدليل التنظيمي مواصفات شبكات ري الأشجار، مع تأكيده لأهمية ترشيد استهلاك المياه، متضمنًا شروط زراعة الأشجار وصيانتها، ومنها ألا يقل طول الشجرة عن مترين ونصف المتر، وبضوابط تحدد توزيع الشجيرات والمغطيات بين الأشجار، مستعرضًا نماذج متنوعة لأعمال التشجير، كالمواقف ذات الأرصفة الجانبية، والجزر الوسطية.

واقترح الدليل مجموعة من الأشجار الصالحة للزراعة في مدينة الرياض، كاللبخ والبونسيانا والخبازي الساحلي والأكاسيا، واضعًا أنواعًا أخرى ضمن قائمة الأشجار المحظورة لعدم ملاءمتها للمدينة، وما قد تسببه من أذى للمشاة كالنباتات الشوكية، مسلطًا الضوء على مواصفات منطقة انتظار السائقين، تماشيًا مع متطلبات الأنسنة من خلال توفير مواقع ملائمة تُسهم في التنظيم وتحسين المشهد الحضري، مع تحديد آلية تطبيق مالكي المولات والمجمعات التجارية القائمة والمستقبلية للاشتراطات المحددة.

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