إندونيسيا.. 3.128 إصابة جديدة بـ"كورونا"

تسجيل 108 وفيات بالفيروس

سجلت إندونيسيا 3.128 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، اليوم (السبت)، ليصل الإجمالي إلى 190.665.

وأوضح فريق العمل المكلف بمكافحة "كوفيد-19"، أنه تم تسجيل 108 وفيات جديدة ليبلغ الإجمالي 7940، وهو أعلى عدد وفيات بـ"كورونا" في جنوب شرق آسيا، وفقاً لـ"رويترز".