إندونيسيا.. 3.128 إصابة جديدة بـ"كورونا"
تسجيل 108 وفيات بالفيروس
سجلت إندونيسيا 3.128 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، اليوم (السبت)، ليصل الإجمالي إلى 190.665.
وأوضح فريق العمل المكلف بمكافحة "كوفيد-19"، أنه تم تسجيل 108 وفيات جديدة ليبلغ الإجمالي 7940، وهو أعلى عدد وفيات بـ"كورونا" في جنوب شرق آسيا، وفقاً لـ"رويترز".
إندونيسيا.. 3.128 إصابة جديدة بـ"كورونا"
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2020-09-05
سجلت إندونيسيا 3.128 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، اليوم (السبت)، ليصل الإجمالي إلى 190.665.
وأوضح فريق العمل المكلف بمكافحة "كوفيد-19"، أنه تم تسجيل 108 وفيات جديدة ليبلغ الإجمالي 7940، وهو أعلى عدد وفيات بـ"كورونا" في جنوب شرق آسيا، وفقاً لـ"رويترز".
05 سبتمبر 2020 - 17 محرّم 1442
04:30 PM
إندونيسيا.. 3.128 إصابة جديدة بـ"كورونا"
تسجيل 108 وفيات بالفيروس
سجلت إندونيسيا 3.128 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، اليوم (السبت)، ليصل الإجمالي إلى 190.665.
وأوضح فريق العمل المكلف بمكافحة "كوفيد-19"، أنه تم تسجيل 108 وفيات جديدة ليبلغ الإجمالي 7940، وهو أعلى عدد وفيات بـ"كورونا" في جنوب شرق آسيا، وفقاً لـ"رويترز".