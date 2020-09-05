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"الصحة": تسجيل 791 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 779 خلال الـ24 ساعة الماضية

إندونيسيا.. 3.128 إصابة جديدة بـ"كورونا"

تسجيل 108 وفيات بالفيروس

سجلت إندونيسيا 3.128 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، اليوم (السبت)، ليصل الإجمالي إلى 190.665.

وأوضح فريق العمل المكلف بمكافحة "كوفيد-19"، أنه تم تسجيل 108 وفيات جديدة ليبلغ الإجمالي 7940، وهو أعلى عدد وفيات بـ"كورونا" في جنوب شرق آسيا، وفقاً لـ"رويترز".

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إندونيسيا.. 3.128 إصابة جديدة بـ"كورونا"
سبق

سجلت إندونيسيا 3.128 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، اليوم (السبت)، ليصل الإجمالي إلى 190.665.

وأوضح فريق العمل المكلف بمكافحة "كوفيد-19"، أنه تم تسجيل 108 وفيات جديدة ليبلغ الإجمالي 7940، وهو أعلى عدد وفيات بـ"كورونا" في جنوب شرق آسيا، وفقاً لـ"رويترز".

05 سبتمبر 2020 - 17 محرّم 1442
04:30 PM

إندونيسيا.. 3.128 إصابة جديدة بـ"كورونا"

تسجيل 108 وفيات بالفيروس

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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سجلت إندونيسيا 3.128 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، اليوم (السبت)، ليصل الإجمالي إلى 190.665.

وأوضح فريق العمل المكلف بمكافحة "كوفيد-19"، أنه تم تسجيل 108 وفيات جديدة ليبلغ الإجمالي 7940، وهو أعلى عدد وفيات بـ"كورونا" في جنوب شرق آسيا، وفقاً لـ"رويترز".

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