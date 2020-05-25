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مطلع يونيو.. الإمارات: السماح لأصحاب الإقامات السارية بالعودة للبلاد

قالت: سيتوجب عليهم تحميل تطبيق يسمى "الحصن" بالتزامن مع السوار

قررت حكومة الإمارات السماح بعودة حاملي الإقامات السارية المتواجدين خارج الدولة، بموجب تأشيرة دخول للمقيمين، وذلك اعتبارًا من الأول من يونيو 2020.

وبحسب ما نشرت صحيفة "البيان" فإن حكومة الإمارات قررت السماح لحاملي الإقامات السارية الموجودين خارج الدولة بالعودة إليها بدءًا من 1 يونيو.

وكانت حكومة الإمارات قد أصدرت في 19 مارس 2020 قرارًا بتعليق دخول حاملي الإقامة السارية المتواجدين خارج الدولة حتى إشعار آخر، بسبب انتشار فيروس كورونا وكإجراء احترازي للحفاظ على صحتهم وسلامتهم.

وفي إطار محاربتها لتفشي فيروس "كورونا"، قررت الإمارات في وقت سابق تطبيق حل جديد في إطار المكافحة، بفرض ارتداء سوار معصم إلكتروني من إصدار مراكز الفحص، على كل شخص جاءت نتائج التحليل الخاصة به لفيروس كورونا إيجابية، وذلك لضمان التزامه بإجراءات الحجر.

وبحسب ما نقلت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، فأنه سيتوجب على هذا الشخص أيضًا تحميل تطبيق يسمى "الحصن" بالتزامن مع ارتداء السوار، والذي يمكن إزالته بعد تسجيل نتيجتي فحص سلبيتين.

الإمارات

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مطلع يونيو.. الإمارات: السماح لأصحاب الإقامات السارية بالعودة للبلاد
سبق

قررت حكومة الإمارات السماح بعودة حاملي الإقامات السارية المتواجدين خارج الدولة، بموجب تأشيرة دخول للمقيمين، وذلك اعتبارًا من الأول من يونيو 2020.

وبحسب ما نشرت صحيفة "البيان" فإن حكومة الإمارات قررت السماح لحاملي الإقامات السارية الموجودين خارج الدولة بالعودة إليها بدءًا من 1 يونيو.

وكانت حكومة الإمارات قد أصدرت في 19 مارس 2020 قرارًا بتعليق دخول حاملي الإقامة السارية المتواجدين خارج الدولة حتى إشعار آخر، بسبب انتشار فيروس كورونا وكإجراء احترازي للحفاظ على صحتهم وسلامتهم.

وفي إطار محاربتها لتفشي فيروس "كورونا"، قررت الإمارات في وقت سابق تطبيق حل جديد في إطار المكافحة، بفرض ارتداء سوار معصم إلكتروني من إصدار مراكز الفحص، على كل شخص جاءت نتائج التحليل الخاصة به لفيروس كورونا إيجابية، وذلك لضمان التزامه بإجراءات الحجر.

وبحسب ما نقلت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، فأنه سيتوجب على هذا الشخص أيضًا تحميل تطبيق يسمى "الحصن" بالتزامن مع ارتداء السوار، والذي يمكن إزالته بعد تسجيل نتيجتي فحص سلبيتين.

25 مايو 2020 - 2 شوّال 1441
12:45 PM

مطلع يونيو.. الإمارات: السماح لأصحاب الإقامات السارية بالعودة للبلاد

قالت: سيتوجب عليهم تحميل تطبيق يسمى "الحصن" بالتزامن مع السوار

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قررت حكومة الإمارات السماح بعودة حاملي الإقامات السارية المتواجدين خارج الدولة، بموجب تأشيرة دخول للمقيمين، وذلك اعتبارًا من الأول من يونيو 2020.

وبحسب ما نشرت صحيفة "البيان" فإن حكومة الإمارات قررت السماح لحاملي الإقامات السارية الموجودين خارج الدولة بالعودة إليها بدءًا من 1 يونيو.

وكانت حكومة الإمارات قد أصدرت في 19 مارس 2020 قرارًا بتعليق دخول حاملي الإقامة السارية المتواجدين خارج الدولة حتى إشعار آخر، بسبب انتشار فيروس كورونا وكإجراء احترازي للحفاظ على صحتهم وسلامتهم.

وفي إطار محاربتها لتفشي فيروس "كورونا"، قررت الإمارات في وقت سابق تطبيق حل جديد في إطار المكافحة، بفرض ارتداء سوار معصم إلكتروني من إصدار مراكز الفحص، على كل شخص جاءت نتائج التحليل الخاصة به لفيروس كورونا إيجابية، وذلك لضمان التزامه بإجراءات الحجر.

وبحسب ما نقلت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، فأنه سيتوجب على هذا الشخص أيضًا تحميل تطبيق يسمى "الحصن" بالتزامن مع ارتداء السوار، والذي يمكن إزالته بعد تسجيل نتيجتي فحص سلبيتين.

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