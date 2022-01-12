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"مهرجان شتاء جازان 22" يُنعش قطاع الإيواء والسياحة بالمنطقة

إجازة نهاية الأسبوع المطولة ساهمت في رفع الإشغال لحوالى 100%

يشهد قطاع الإيواء والسياحة بمنطقة جازان، خلال الفترة الحالية إقبالًا متزايدًا من الزوار والسائحين؛ وذلك بالتزامن مع إجازة نهاية الأسبوع المطولة من الفصل الدراسي الثاني، ومهرجان "شتاء جازان 22"؛ مما ساهم في رفع نسبة الإشغال إلى ما يقارب الـ100% في العديد من الفنادق والشقق المفروشة والوحدات السكنية بالمنطقة.

وقدَّر أمين عام غرفة جازان الدكتور ماجد الجوهري، حجم الإنفاق السياحي في منطقة جازان بنحو 2.8 مليار ريال سنويًّا؛ مما حَفَّز القطاع الخاص لاستثمار الفرص السياحية في المنطقة التي تضم حاليًا أكثر من 63 فندقًا بها 2891 غرفة فندقية، إلى جانب أكثر من 358 مبنى للوحدات السكنية المفروشة تضم 9074 وحدة داخلية، تتراوح نِسَب الإشغال بها طوال العام ما بين 59% في الفترات العادية من العام و100% في مواسم الإجازات والمهرجانات.

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"مهرجان شتاء جازان 22" يُنعش قطاع الإيواء والسياحة بالمنطقة
سبق

يشهد قطاع الإيواء والسياحة بمنطقة جازان، خلال الفترة الحالية إقبالًا متزايدًا من الزوار والسائحين؛ وذلك بالتزامن مع إجازة نهاية الأسبوع المطولة من الفصل الدراسي الثاني، ومهرجان "شتاء جازان 22"؛ مما ساهم في رفع نسبة الإشغال إلى ما يقارب الـ100% في العديد من الفنادق والشقق المفروشة والوحدات السكنية بالمنطقة.

وقدَّر أمين عام غرفة جازان الدكتور ماجد الجوهري، حجم الإنفاق السياحي في منطقة جازان بنحو 2.8 مليار ريال سنويًّا؛ مما حَفَّز القطاع الخاص لاستثمار الفرص السياحية في المنطقة التي تضم حاليًا أكثر من 63 فندقًا بها 2891 غرفة فندقية، إلى جانب أكثر من 358 مبنى للوحدات السكنية المفروشة تضم 9074 وحدة داخلية، تتراوح نِسَب الإشغال بها طوال العام ما بين 59% في الفترات العادية من العام و100% في مواسم الإجازات والمهرجانات.

12 يناير 2022 - 9 جمادى الآخر 1443
01:49 PM

"مهرجان شتاء جازان 22" يُنعش قطاع الإيواء والسياحة بالمنطقة

إجازة نهاية الأسبوع المطولة ساهمت في رفع الإشغال لحوالى 100%

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جازان
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يشهد قطاع الإيواء والسياحة بمنطقة جازان، خلال الفترة الحالية إقبالًا متزايدًا من الزوار والسائحين؛ وذلك بالتزامن مع إجازة نهاية الأسبوع المطولة من الفصل الدراسي الثاني، ومهرجان "شتاء جازان 22"؛ مما ساهم في رفع نسبة الإشغال إلى ما يقارب الـ100% في العديد من الفنادق والشقق المفروشة والوحدات السكنية بالمنطقة.

وقدَّر أمين عام غرفة جازان الدكتور ماجد الجوهري، حجم الإنفاق السياحي في منطقة جازان بنحو 2.8 مليار ريال سنويًّا؛ مما حَفَّز القطاع الخاص لاستثمار الفرص السياحية في المنطقة التي تضم حاليًا أكثر من 63 فندقًا بها 2891 غرفة فندقية، إلى جانب أكثر من 358 مبنى للوحدات السكنية المفروشة تضم 9074 وحدة داخلية، تتراوح نِسَب الإشغال بها طوال العام ما بين 59% في الفترات العادية من العام و100% في مواسم الإجازات والمهرجانات.

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142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,473
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,425
38 مليار ..

38 مليار ..

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14,761
2.5 مليار ..

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