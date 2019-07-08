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حتى الخميس المقبل .. "تعليم نجران" تمدّد استقبال المرشحين للوظائف التعليمية

تلبيةً لطلبات الذين لم يتمكنوا من الحضور لإجراء المقابلات الشخصية

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران، تمديد استقبال المرشحين للوظائف التعليمية، حتى يوم الخميس المقبل، تلبيةً لطلبات الذين لم يتمكنوا من الحضور لإجراء المقابلات الشخصية.

وأبان المتحدث الرسمي بـ "تعليم نجران" جابر مدخلي؛ أن مدير عام التعليم بالمنطقة الدكتور ملفي بن عبدالرحمن العتيبي؛ وجّه بتمديد استقبال المرشحين للوظائف التعليمية، لمَن لم يتمكن من الحضور في الأيام المحدّدة سابقاً، وذلك تقديراً لظروفهم وتسهيلاً لإجراءات إنهاء مقابلاتهم الشخصية واستكمال إجراءات الترشيح، وذلك بمقر بيت الطالب بحي الفهد بمدينة نجران.

يُذكر أن الإدارة دعت المرشحين إلى الدخول على نظام المقابلات وحجز موعد المقابلة وإحضار الأوراق والمستندات المطلوبة، وهي صورة من الهوية الوطنية مع الأصل للمطابقة، وصورة من وثيقة التخرج مع الأصل للمطابقة، وصورة من السجل الأكاديمي مع الأصل للمطابقة.

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حتى الخميس المقبل .. "تعليم نجران" تمدّد استقبال المرشحين للوظائف التعليمية
سبق

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران، تمديد استقبال المرشحين للوظائف التعليمية، حتى يوم الخميس المقبل، تلبيةً لطلبات الذين لم يتمكنوا من الحضور لإجراء المقابلات الشخصية.

وأبان المتحدث الرسمي بـ "تعليم نجران" جابر مدخلي؛ أن مدير عام التعليم بالمنطقة الدكتور ملفي بن عبدالرحمن العتيبي؛ وجّه بتمديد استقبال المرشحين للوظائف التعليمية، لمَن لم يتمكن من الحضور في الأيام المحدّدة سابقاً، وذلك تقديراً لظروفهم وتسهيلاً لإجراءات إنهاء مقابلاتهم الشخصية واستكمال إجراءات الترشيح، وذلك بمقر بيت الطالب بحي الفهد بمدينة نجران.

يُذكر أن الإدارة دعت المرشحين إلى الدخول على نظام المقابلات وحجز موعد المقابلة وإحضار الأوراق والمستندات المطلوبة، وهي صورة من الهوية الوطنية مع الأصل للمطابقة، وصورة من وثيقة التخرج مع الأصل للمطابقة، وصورة من السجل الأكاديمي مع الأصل للمطابقة.

08 يوليو 2019 - 5 ذو القعدة 1440
09:44 AM

حتى الخميس المقبل .. "تعليم نجران" تمدّد استقبال المرشحين للوظائف التعليمية

تلبيةً لطلبات الذين لم يتمكنوا من الحضور لإجراء المقابلات الشخصية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران، تمديد استقبال المرشحين للوظائف التعليمية، حتى يوم الخميس المقبل، تلبيةً لطلبات الذين لم يتمكنوا من الحضور لإجراء المقابلات الشخصية.

وأبان المتحدث الرسمي بـ "تعليم نجران" جابر مدخلي؛ أن مدير عام التعليم بالمنطقة الدكتور ملفي بن عبدالرحمن العتيبي؛ وجّه بتمديد استقبال المرشحين للوظائف التعليمية، لمَن لم يتمكن من الحضور في الأيام المحدّدة سابقاً، وذلك تقديراً لظروفهم وتسهيلاً لإجراءات إنهاء مقابلاتهم الشخصية واستكمال إجراءات الترشيح، وذلك بمقر بيت الطالب بحي الفهد بمدينة نجران.

يُذكر أن الإدارة دعت المرشحين إلى الدخول على نظام المقابلات وحجز موعد المقابلة وإحضار الأوراق والمستندات المطلوبة، وهي صورة من الهوية الوطنية مع الأصل للمطابقة، وصورة من وثيقة التخرج مع الأصل للمطابقة، وصورة من السجل الأكاديمي مع الأصل للمطابقة.

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