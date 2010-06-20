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"الشهراني" يشدد على تطبيق منع العمل تحت أشعة الشمس بعسير

في إطار الحرص والحفاظ على سلامة العاملين وصحتهم وتجنيبهم أي مخاطر

شدد مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة عسير هادي بن عايض الشهراني، على ضرورة تقيد المنشآت الخاصة بالمنطقة، بقرار منع العمل تحت أشعة الشمس، والذي بدأ من يوم الثلاثاء 5 ذو القعدة 1442هـ الموافق 15 يونيو 2021م، من الساعة 12 ظهرًا إلى الساعة 3 عصرًا، حتى يوم الأربعاء 8 صفر 1443هـ الموافق 15 سبتمبر 2021م.

وأشار "الشهراني" إلى أن قرار وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية؛ يأتي في إطار الحرص والحفاظ على سلامة العاملين وصحتهم، والالتزام بتوفير بيئة عمل صحية وآمنة للعمالة وتجنيبهم ما قد يسبب لهم المخاطر الصحية بسبب أشعة الشمس وحرارة الطقس المرتفعة.

وأوضح أن الفِرَق الرقابية بفرع الوزارة بعسير ستطبق العقوبات بحق المنشآت التي تخالف بنود هذا القرار وفق جدول المخالفات والعقوبات الصادر بالقرار الوزاري رقم (178743) وتاريخ 27/ 9/ 1440هـ؛ داعيًا أصحاب العمل بالمنطقة إلى ضرورة تنظيم ساعات العمل ومراعاة ما نص عليه هذا القرار.

ولفت الشهراني إلى أن الوزارة تستقبل جميع الاستفسارات والشكاوى الخاصة بمخالفات تطبيق القرار عبر هاتف خدمة العملاء رقم (19911)، أو عبر تطبيق "معًا للرصد".

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"الشهراني" يشدد على تطبيق منع العمل تحت أشعة الشمس بعسير
سبق

شدد مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة عسير هادي بن عايض الشهراني، على ضرورة تقيد المنشآت الخاصة بالمنطقة، بقرار منع العمل تحت أشعة الشمس، والذي بدأ من يوم الثلاثاء 5 ذو القعدة 1442هـ الموافق 15 يونيو 2021م، من الساعة 12 ظهرًا إلى الساعة 3 عصرًا، حتى يوم الأربعاء 8 صفر 1443هـ الموافق 15 سبتمبر 2021م.

وأشار "الشهراني" إلى أن قرار وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية؛ يأتي في إطار الحرص والحفاظ على سلامة العاملين وصحتهم، والالتزام بتوفير بيئة عمل صحية وآمنة للعمالة وتجنيبهم ما قد يسبب لهم المخاطر الصحية بسبب أشعة الشمس وحرارة الطقس المرتفعة.

وأوضح أن الفِرَق الرقابية بفرع الوزارة بعسير ستطبق العقوبات بحق المنشآت التي تخالف بنود هذا القرار وفق جدول المخالفات والعقوبات الصادر بالقرار الوزاري رقم (178743) وتاريخ 27/ 9/ 1440هـ؛ داعيًا أصحاب العمل بالمنطقة إلى ضرورة تنظيم ساعات العمل ومراعاة ما نص عليه هذا القرار.

ولفت الشهراني إلى أن الوزارة تستقبل جميع الاستفسارات والشكاوى الخاصة بمخالفات تطبيق القرار عبر هاتف خدمة العملاء رقم (19911)، أو عبر تطبيق "معًا للرصد".

20 يونيو 2021 - 10 ذو القعدة 1442
11:49 AM

"الشهراني" يشدد على تطبيق منع العمل تحت أشعة الشمس بعسير

في إطار الحرص والحفاظ على سلامة العاملين وصحتهم وتجنيبهم أي مخاطر

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رائد القرفي - أبها
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شدد مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة عسير هادي بن عايض الشهراني، على ضرورة تقيد المنشآت الخاصة بالمنطقة، بقرار منع العمل تحت أشعة الشمس، والذي بدأ من يوم الثلاثاء 5 ذو القعدة 1442هـ الموافق 15 يونيو 2021م، من الساعة 12 ظهرًا إلى الساعة 3 عصرًا، حتى يوم الأربعاء 8 صفر 1443هـ الموافق 15 سبتمبر 2021م.

وأشار "الشهراني" إلى أن قرار وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية؛ يأتي في إطار الحرص والحفاظ على سلامة العاملين وصحتهم، والالتزام بتوفير بيئة عمل صحية وآمنة للعمالة وتجنيبهم ما قد يسبب لهم المخاطر الصحية بسبب أشعة الشمس وحرارة الطقس المرتفعة.

وأوضح أن الفِرَق الرقابية بفرع الوزارة بعسير ستطبق العقوبات بحق المنشآت التي تخالف بنود هذا القرار وفق جدول المخالفات والعقوبات الصادر بالقرار الوزاري رقم (178743) وتاريخ 27/ 9/ 1440هـ؛ داعيًا أصحاب العمل بالمنطقة إلى ضرورة تنظيم ساعات العمل ومراعاة ما نص عليه هذا القرار.

ولفت الشهراني إلى أن الوزارة تستقبل جميع الاستفسارات والشكاوى الخاصة بمخالفات تطبيق القرار عبر هاتف خدمة العملاء رقم (19911)، أو عبر تطبيق "معًا للرصد".

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