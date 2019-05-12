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المخابرات الأفغانية تعتقل زعيم "داعش" في جنوب آسيا

نفذت عملية خاصة في شرق كابول

اعتقلت وكالة الاستخبارات الأفغانية زعيم تنظيم "داعش" الإرهابي في جنوب آسيا أبو عمر الخراساني، في عملية للقوات الخاصة شرقي العاصمة كابل، بحسب ما أفادت الوكالة في بيان اليوم (الثلاثاء).

وأوضحت الوكالة أن مسؤولين في الاستخبارات والعلاقات العامة في ذراع "داعش" بجنوب آسيا أصيبوا خلال العملية، التي أطلقت بناءً على اعترافات عناصر من التنظيم الإرهابي، أوقفتهم السلطات الأفغانية في وقت سابق، بحسب "روسيا اليوم".

وقبضت قوات الأمن الأفغانية في عملية أطلقتها في 5 أبريل الماضي جنوب أفغانستان، على زعيم ذراع تنظيم "داعش" في خراسان عبدالله أوراكزاي.

داعش

الرئيسية/ أخبار العالم

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المخابرات الأفغانية تعتقل زعيم "داعش" في جنوب آسيا
سبق

اعتقلت وكالة الاستخبارات الأفغانية زعيم تنظيم "داعش" الإرهابي في جنوب آسيا أبو عمر الخراساني، في عملية للقوات الخاصة شرقي العاصمة كابل، بحسب ما أفادت الوكالة في بيان اليوم (الثلاثاء).

وأوضحت الوكالة أن مسؤولين في الاستخبارات والعلاقات العامة في ذراع "داعش" بجنوب آسيا أصيبوا خلال العملية، التي أطلقت بناءً على اعترافات عناصر من التنظيم الإرهابي، أوقفتهم السلطات الأفغانية في وقت سابق، بحسب "روسيا اليوم".

وقبضت قوات الأمن الأفغانية في عملية أطلقتها في 5 أبريل الماضي جنوب أفغانستان، على زعيم ذراع تنظيم "داعش" في خراسان عبدالله أوراكزاي.

12 مايو 2020 - 19 رمضان 1441
05:12 PM

المخابرات الأفغانية تعتقل زعيم "داعش" في جنوب آسيا

نفذت عملية خاصة في شرق كابول

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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اعتقلت وكالة الاستخبارات الأفغانية زعيم تنظيم "داعش" الإرهابي في جنوب آسيا أبو عمر الخراساني، في عملية للقوات الخاصة شرقي العاصمة كابل، بحسب ما أفادت الوكالة في بيان اليوم (الثلاثاء).

وأوضحت الوكالة أن مسؤولين في الاستخبارات والعلاقات العامة في ذراع "داعش" بجنوب آسيا أصيبوا خلال العملية، التي أطلقت بناءً على اعترافات عناصر من التنظيم الإرهابي، أوقفتهم السلطات الأفغانية في وقت سابق، بحسب "روسيا اليوم".

وقبضت قوات الأمن الأفغانية في عملية أطلقتها في 5 أبريل الماضي جنوب أفغانستان، على زعيم ذراع تنظيم "داعش" في خراسان عبدالله أوراكزاي.

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