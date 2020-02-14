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"بيتروس" لـ"خالد": اصمت!.. نحترم الجميع وعلى الجميع احترام "النصر" البطل

طالب اللاعب البرازيلي بيتروس، محترف نادي النصر، المنافسين باحترام الفريق، وعدم إطلاق تصريحات عبر وسائل التواصل المختلفة.

وخص اللاعب بالذكر "خالد" الذي لم يكمل اسمه مشيرًا إلى أنه يعمل في نادي الشباب، ومطالبًا إياه بالكف عن الثرثرة، واحترام فريقه.

وحاول المترجم تلطيف عبارات اللاعب التي كانت قاسية في نقده.

وقال اللاعب في تصريحاته إن اللاعبين في النصر يحترمون الجميع، وعلى الجميع احترام النصر؛ فهو بطل هذا المكان.

وكان النصر قد حقق فوزًا مثيرًا على الشباب بأربعة أهداف لهدفين، رفع بها رصيده للنقطة الـ38؛ ليظل في مطاردة الهلال صاحب الـ41 نقطة.

دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الشباب النصر الدوري السعودي للمحترفين

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"بيتروس" لـ"خالد": اصمت!.. نحترم الجميع وعلى الجميع احترام "النصر" البطل
سبق

طالب اللاعب البرازيلي بيتروس، محترف نادي النصر، المنافسين باحترام الفريق، وعدم إطلاق تصريحات عبر وسائل التواصل المختلفة.

وخص اللاعب بالذكر "خالد" الذي لم يكمل اسمه مشيرًا إلى أنه يعمل في نادي الشباب، ومطالبًا إياه بالكف عن الثرثرة، واحترام فريقه.

وحاول المترجم تلطيف عبارات اللاعب التي كانت قاسية في نقده.

وقال اللاعب في تصريحاته إن اللاعبين في النصر يحترمون الجميع، وعلى الجميع احترام النصر؛ فهو بطل هذا المكان.

وكان النصر قد حقق فوزًا مثيرًا على الشباب بأربعة أهداف لهدفين، رفع بها رصيده للنقطة الـ38؛ ليظل في مطاردة الهلال صاحب الـ41 نقطة.

14 فبراير 2020 - 20 جمادى الآخر 1441
10:25 PM

"بيتروس" لـ"خالد": اصمت!.. نحترم الجميع وعلى الجميع احترام "النصر" البطل

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محمد السيّد - الرياض
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1,084

طالب اللاعب البرازيلي بيتروس، محترف نادي النصر، المنافسين باحترام الفريق، وعدم إطلاق تصريحات عبر وسائل التواصل المختلفة.

وخص اللاعب بالذكر "خالد" الذي لم يكمل اسمه مشيرًا إلى أنه يعمل في نادي الشباب، ومطالبًا إياه بالكف عن الثرثرة، واحترام فريقه.

وحاول المترجم تلطيف عبارات اللاعب التي كانت قاسية في نقده.

وقال اللاعب في تصريحاته إن اللاعبين في النصر يحترمون الجميع، وعلى الجميع احترام النصر؛ فهو بطل هذا المكان.

وكان النصر قد حقق فوزًا مثيرًا على الشباب بأربعة أهداف لهدفين، رفع بها رصيده للنقطة الـ38؛ ليظل في مطاردة الهلال صاحب الـ41 نقطة.

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