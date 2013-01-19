النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

ماذا تفعل لتحمي نفسك من أمراض القلب والسكري؟ ..7 توصيات

دراسة للجمعية الأمريكية اعتمدت على البيانات الصحية لـ100 مليون

اقترحت نتائج دراسة جديدة إمكانية خفض خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري معاً بنسبة 70 بالمائة، من خلال اتباع 7 توصيات تتبناها جمعية القلب الأمريكية.

وتستهدف هذه التوصيات الحد من تأثير عوامل الخطر التي تهدد القلب، لكن وفقاً لأبحاث جديدة من جامعة أوهايو تبيّن أن الفائدة الوقائية ضد السكري تتحقق أيضاً.

وتتلخص عوامل الخطر الـ7 التي تهدد القلب وتستهدفها التوصيات كالتالي: التدخين، والنشاط البدني، والوزن، والنظام الغذائي، ومستوى السكر بالدم، والكولسترول، ومعدل ضغط الدم.

ووفقًا للدراسة التي نُشرت في دورية "ديابيتولوجيا" التي تصدرها الجمعية الأوروبية للسكري؛ تبين أن تحقيق 5 توصيات من الـ7 يخفض خطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة 80 بالمائة.

وأظهرت النتائج التي اعتمدت على البيانات الصحية لـ100 مليون إنسان؛ أن اتباع التوصيات الـ7 الخاصة بالوقاية من أمراض القلب يخفض خطر الإصابة بالسكري بنسبة 70 بالمائة خلال السنوات الـ10 التالية للتعديلات.

ويلعب النشاط البدني والإقلاع عن التدخين وتعديل نمط التغذية، دورًا حيويًّا في مجموعة التغييرات التي تستهدف خفض الوزن، وضبط نسبة السكر والكولسترول والضغط.

الرئيسية/ محطات

اعلان
ماذا تفعل لتحمي نفسك من أمراض القلب والسكري؟ ..7 توصيات
سبق

اقترحت نتائج دراسة جديدة إمكانية خفض خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري معاً بنسبة 70 بالمائة، من خلال اتباع 7 توصيات تتبناها جمعية القلب الأمريكية.

وتستهدف هذه التوصيات الحد من تأثير عوامل الخطر التي تهدد القلب، لكن وفقاً لأبحاث جديدة من جامعة أوهايو تبيّن أن الفائدة الوقائية ضد السكري تتحقق أيضاً.

وتتلخص عوامل الخطر الـ7 التي تهدد القلب وتستهدفها التوصيات كالتالي: التدخين، والنشاط البدني، والوزن، والنظام الغذائي، ومستوى السكر بالدم، والكولسترول، ومعدل ضغط الدم.

ووفقًا للدراسة التي نُشرت في دورية "ديابيتولوجيا" التي تصدرها الجمعية الأوروبية للسكري؛ تبين أن تحقيق 5 توصيات من الـ7 يخفض خطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة 80 بالمائة.

وأظهرت النتائج التي اعتمدت على البيانات الصحية لـ100 مليون إنسان؛ أن اتباع التوصيات الـ7 الخاصة بالوقاية من أمراض القلب يخفض خطر الإصابة بالسكري بنسبة 70 بالمائة خلال السنوات الـ10 التالية للتعديلات.

ويلعب النشاط البدني والإقلاع عن التدخين وتعديل نمط التغذية، دورًا حيويًّا في مجموعة التغييرات التي تستهدف خفض الوزن، وضبط نسبة السكر والكولسترول والضغط.

17 يناير 2019 - 11 جمادى الأول 1440
10:05 AM

ماذا تفعل لتحمي نفسك من أمراض القلب والسكري؟ ..7 توصيات

دراسة للجمعية الأمريكية اعتمدت على البيانات الصحية لـ100 مليون

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
2
25,044

اقترحت نتائج دراسة جديدة إمكانية خفض خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري معاً بنسبة 70 بالمائة، من خلال اتباع 7 توصيات تتبناها جمعية القلب الأمريكية.

وتستهدف هذه التوصيات الحد من تأثير عوامل الخطر التي تهدد القلب، لكن وفقاً لأبحاث جديدة من جامعة أوهايو تبيّن أن الفائدة الوقائية ضد السكري تتحقق أيضاً.

وتتلخص عوامل الخطر الـ7 التي تهدد القلب وتستهدفها التوصيات كالتالي: التدخين، والنشاط البدني، والوزن، والنظام الغذائي، ومستوى السكر بالدم، والكولسترول، ومعدل ضغط الدم.

ووفقًا للدراسة التي نُشرت في دورية "ديابيتولوجيا" التي تصدرها الجمعية الأوروبية للسكري؛ تبين أن تحقيق 5 توصيات من الـ7 يخفض خطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة 80 بالمائة.

وأظهرت النتائج التي اعتمدت على البيانات الصحية لـ100 مليون إنسان؛ أن اتباع التوصيات الـ7 الخاصة بالوقاية من أمراض القلب يخفض خطر الإصابة بالسكري بنسبة 70 بالمائة خلال السنوات الـ10 التالية للتعديلات.

ويلعب النشاط البدني والإقلاع عن التدخين وتعديل نمط التغذية، دورًا حيويًّا في مجموعة التغييرات التي تستهدف خفض الوزن، وضبط نسبة السكر والكولسترول والضغط.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
15,258
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
23,988
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
15,460
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
27,300

كاريكاتير

.. والحل في الرياض!

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

لغة "برايل".. قصة اختراع عظيم أعاد الملايين لمسار الأمل والحياة
لغة "برايل".. قصة اختراع عظيم أعاد الملايين لمسار الأمل والحياة

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة