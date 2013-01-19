ماذا تفعل لتحمي نفسك من أمراض القلب والسكري؟ ..7 توصيات

دراسة للجمعية الأمريكية اعتمدت على البيانات الصحية لـ100 مليون

اقترحت نتائج دراسة جديدة إمكانية خفض خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري معاً بنسبة 70 بالمائة، من خلال اتباع 7 توصيات تتبناها جمعية القلب الأمريكية.

وتستهدف هذه التوصيات الحد من تأثير عوامل الخطر التي تهدد القلب، لكن وفقاً لأبحاث جديدة من جامعة أوهايو تبيّن أن الفائدة الوقائية ضد السكري تتحقق أيضاً.

وتتلخص عوامل الخطر الـ7 التي تهدد القلب وتستهدفها التوصيات كالتالي: التدخين، والنشاط البدني، والوزن، والنظام الغذائي، ومستوى السكر بالدم، والكولسترول، ومعدل ضغط الدم.

ووفقًا للدراسة التي نُشرت في دورية "ديابيتولوجيا" التي تصدرها الجمعية الأوروبية للسكري؛ تبين أن تحقيق 5 توصيات من الـ7 يخفض خطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة 80 بالمائة.

وأظهرت النتائج التي اعتمدت على البيانات الصحية لـ100 مليون إنسان؛ أن اتباع التوصيات الـ7 الخاصة بالوقاية من أمراض القلب يخفض خطر الإصابة بالسكري بنسبة 70 بالمائة خلال السنوات الـ10 التالية للتعديلات.

ويلعب النشاط البدني والإقلاع عن التدخين وتعديل نمط التغذية، دورًا حيويًّا في مجموعة التغييرات التي تستهدف خفض الوزن، وضبط نسبة السكر والكولسترول والضغط.